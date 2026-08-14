Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto: entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

Trabajos de rescate tras el terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

Colombia elevó a 281 la cifra de muertos tras el terremoto y agregaron que hasta el momento se han contabilizado 3.971 personas heridas y 379 desaparecidas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer estos datos y resaltó que la búsqueda de los desaparecidos es la “prioridad” del Gobierno en estos momentos.

“La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad” y la de otros países que han ofrecido ayuda y cumplido con los estándares correspondientes, aseguró De la Espriella. “Nuestra prioridad es salvar vidas”, agregó.

Abelardo De La Espriella Foto: REUTERS

Según los datos recopilados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance humano de la tragedia se completa con 44.936 familias y 102.105 personas damnificadas en 426 municipios de 15 departamentos del país.

“Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con las persoans que siguen desaparecidas”, afirmó el presidente colombiano, que tomó posesión de su cargo apenas tres días antes del terremoto.

El terremoto dejó además 127 edificios colapsados, 65.841 viviendas averiadas y 10.677 destruidas, detalló De la Espriella, que decidió centralizar en el Ejecutivo la gestión comunicativa de la tragedia.

Terremoto en Colombia. Foto: EFE

Asimismo, se vieron afectados 236 centros de salud, 2.136 centros educativos, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Plan de reconstrucción con el sector privado

De la Espriella anunció el primer plan de reconstrucción tras el terremoto, en el que tendrá un papel primordial el sector privado.

Abelardo de la Espriella Foto: REUTERS

“Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, dijo el mandatario.

De la Espriella explicó que se ha reunido con las principales empresas del sector de la construcción y con distintos gremios porque este “momento histórico” requiere “del concurso de todos los colombianos” y, en especial, de la “empresa privada”, que ha dado en este “momento aciago” un “paso al frente”.