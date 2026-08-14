La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia: grupos armados buscan aprender el uso militar de drones

El uso de los drones interesa a los guerrilleros. Foto: Pucará Defensa.

La guerra entre Rusia y Ucrania se consolidó como un escenario de aprendizaje para combatientes vinculados a grupos armados y organizaciones criminales de Colombia interesados en adquirir conocimientos sobre el uso militar de drones. Según informes citados por el Centro de Reclutamiento de Extranjeros de Ucrania, se detectaron intentos de enviar integrantes de estas organizaciones al frente europeo para incorporar experiencia y trasladarla posteriormente a Sudamérica.

El fenómeno excede el tradicional reclutamiento de mercenarios. Los combatientes que llegan a Ucrania buscan adquirir conocimientos sobre las nuevas formas de guerra que se desarrollaron durante el conflicto, especialmente aquellas vinculadas con el empleo de sistemas aéreos no tripulados.

Los estragos de los drones en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El aprendizaje sobre drones en Ucrania

Uno de los principales focos de interés son los drones FPV (First Person View), dispositivos de gran maniobrabilidad que pueden ser utilizados para realizar ataques de precisión.

Los combatientes que participan en zonas de enfrentamiento, como la provincia de Zaporiyia, pueden familiarizarse con las tácticas desarrolladas durante la guerra y posteriormente trasladar esa experiencia a Colombia.

También existe interés en los drones controlados mediante enlaces de fibra óptica, una tecnología que cobró relevancia durante el conflicto ruso-ucraniano. Estos sistemas permiten mantener la comunicación entre el operador y el dispositivo sin depender de enlaces de radio convencionales, lo que dificulta la acción de los sistemas de interferencia electrónica.

La transferencia de estos conocimientos genera preocupación entre las autoridades colombianas debido a la posibilidad de que grupos ilegales incorporen capacidades que anteriormente estaban asociadas principalmente con fuerzas militares convencionales.

Más ataques con drones en Colombia

El avance de estas tecnologías coincide con un incremento del uso de drones en los conflictos internos de Colombia. De acuerdo con los datos citados del Ministerio de Defensa, durante 2024 y 2025 se registraron más de 260 ataques con drones.

Los ataques provocaron bajas entre integrantes de las fuerzas de seguridad y daños en instalaciones militares, sistemas de radar y otras posiciones estratégicas.

El escenario representa un desafío adicional para las fuerzas colombianas, que deben adaptarse a una modalidad de combate en la que dispositivos relativamente pequeños pueden ser utilizados para atacar objetivos militares.

Colombia prepara un sistema antidrones

Colombia avanza en el desarrollo de un sistema antidrones pensado para fortalecer la vigilancia y la protección de puntos estratégicos del país. La iniciativa apunta a responder a un desafío cada vez más frecuente: el uso de drones en escenarios de seguridad, defensa, inteligencia ilegal o posibles ataques contra infraestructura crítica.

Este tipo de tecnología suele combinar distintos mecanismos de detección, seguimiento y neutralización. En una primera etapa, los sistemas antidrones pueden identificar aeronaves no tripuladas mediante radares, sensores ópticos, cámaras térmicas o equipos capaces de rastrear señales de radiofrecuencia. Una vez detectado el dron, el sistema permite evaluar su trayectoria, determinar si representa una amenaza y activar medidas de respuesta.

Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional. Foto: Reuters

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran los inhibidores de señal, capaces de cortar la comunicación entre el dron y su operador. También pueden emplearse sistemas de interferencia GPS, soluciones de captura o tecnologías más avanzadas para bloquear el vuelo sin afectar otras operaciones cercanas. El objetivo no es solo derribar o neutralizar el aparato, sino hacerlo de manera controlada para evitar daños colaterales.

La implementación de una red antidrones representa un paso importante para la seguridad nacional, especialmente en zonas sensibles como bases militares, aeropuertos, instalaciones energéticas, edificios gubernamentales, cárceles o eventos masivos. En estos espacios, un dron no autorizado puede convertirse en una herramienta de espionaje, transporte de elementos peligrosos o amenaza directa contra personas e infraestructura.

Además, el avance de esta tecnología refleja una tendencia global: los drones dejaron de ser solo dispositivos recreativos o comerciales y se transformaron en un nuevo factor de riesgo para los Estados. Por eso, la capacidad de detectarlos a tiempo y responder con rapidez se volvió una prioridad para muchos países que buscan modernizar sus sistemas de defensa.