comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Para quienes creen en las coincidencias y las señales, este viernes puede ser una buena oportunidad para dejarse llevar por la intuición y elegir aquella cifra que genere una sensación especial.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte domingo 15 de agosto de 2026
Números de la suerte domingo 15 de agosto de 2026 Foto: Imagen ilustrativa creada con Gemini AI
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Para este sábado 15 de agosto, la combinación de la numerología del día (que responde a la energía de la vibración 6) y el mapa astral de la jornada marca una fuerte influencia para los negocios, la intuición en los juegos de azar y las decisiones personales.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para este sábado 15 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Números de la suerte: 7 – 19 – 34 – 82
  • Clave del día: Tu regente Marte impulsa tu intuición financiera. El 7 lidera tus decisiones rápidas

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Números de la suerte: 4 – 15 – 28 – 61
  • Clave del día: Estabilidad y pragmatismo. La energía del 15 resuena fuerte con la atracción de recursos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Números de la suerte: 3 – 12 – 45 – 77
  • Clave del día: Mercurio favorece el azar a través de contactos y datos informales. Confía en las cifras dobles.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Números de la suerte: 2 – 18 – 33 – 59
  • Clave del día: La Luna activa tu percepción. El 33 actúa como tu número maestro para la fortuna de hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Números de la suerte: 1 – 10 – 29 – 88
  • Clave del día: Tu temporada solar potencia el brillo personal. El 1 y el 88 marcan giros a tu favor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Números de la suerte: 5 – 14 – 23 – 42
  • Clave del día: Orden y cálculo. Tu serie armónica de múltiplos de 5 potencia cualquier jugada razonada.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Números de la suerte: 6 – 24 – 36 – 51
  • Clave del día: La vibración del día (6) vibra directamente con Venus. Excelente jornada para acuerdos e inversiones.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Números de la suerte: 9 – 13 – 27 – 90
  • Clave del día: Magnetismo pleno. El 13 rompe prejuicios y se posiciona como tu cifra de mayor poder.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Números de la suerte: 11 – 22 – 48 – 73
  • Clave del día: Júpiter te abre caminos. El 11 te conecta con golpes de suerte inesperados.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Números de la suerte: 8 – 17 – 31 – 64
  • Clave del día: Perseverancia que da frutos. El 8 estimula la firmeza en temas monetarios.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Números de la suerte: 16 – 25 – 40 – 89
  • Clave del día: Lo impredecible juega a tu favor. Apostá a combinaciones que rompan la lógica tradicional.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Números de la suerte: 7 – 20 – 38 – 95
  • Clave del día: Gran sensibilidad para captar señales del entorno. El 20 y el 7 son tus pilares.
  • Clave del día: Tu regente Marte impulsa tu intuición financiera. El 7 lidera tus decisiones rápidas.

Para quienes creen en las coincidencias y las señales, el viernes puede ser una buena oportunidad para dejarse llevar por la intuición y elegir aquella cifra que genere una sensación especial.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué significa el número 15 para la numerología

En la numerología, el número 15 es considerado una cifra de armonía, carisma y magnetismo personal. Nace de la combinación directa del número 1, que representa el liderazgo, la iniciativa y la independencia, y el número 5, que simboliza la libertad, la adaptabilidad y el cambio constante.

Al reducirse a una sola cifra (1+5=6), conecta profundamente con la vibración del 6, vinculada a la responsabilidad, el amor familiar, la protección y el equilibrio emocional. Esta mezcla única convierte al 15 en un número asociado a la capacidad de manifestar deseos mediante la persuasión sutil y el bienestar colectivo.

Contenido Recomendado

Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Números de la suerte de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

Números de la suerte de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

Además, porta una fuerte carga de prosperidad y atracción material. Tradicionalmente conocido como el número de “la suerte y el encanto”, se le atribuye una facilidad innata para atraer oportunidades económicas, éxito en negocios y relaciones interpersonales fluidas.

Sin embargo, su mayor aprendizaje radica en saber canalizar ese magnetismo de manera ética y equilibrada; el reto del 15 es no ceder ante la tentación del control absoluto o la manipulación, utilizando su innata luz personal para construir proyectos que beneficien tanto a su entorno cercano como a sí mismo.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei participará del Council of the Americas:irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Javier Milei participará del Council of the Americas: irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Economía

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno:“No habrá un boom inmediato”

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno: “No habrá un boom inmediato”

La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026:los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

Internacionales

Imágenes impactantes por el incendio forestal en Italia:evacuaron a 50 personas y el fuego arrasó 24 hectáreas

Imágenes impactantes por el incendio forestal en Italia: evacuaron a 50 personas y el fuego arrasó 24 hectáreas

Guerra entre Estados Unidos e Irán:Donald Trump dijo que “muy pronto” incorporará al estrecho de Ormuz a su país

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas