En los 60′, Pelé convirtió una estancia de 600 hectáreas en un imperio agropecuario: ahora se vende a 6.000.000 de dólares

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

Pelé marcó una era en el fútbol mundial y, además de la pelota, apuntaba sus intereses en el campo y en las inversiones.

En el interior de San Pablo, O Rei construyó la Fazenda Sossego, una finca rural que se encuentra entre los puntos más alto de la herencia del ex jugador del Santos.

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

La propiedad se encuentra en venta y está valuada en US$6.000.000.

Pelé y su imperio agropecuario en la Fazenda Sossego: cría de ganado, cultivos y 18 estanques de peces

La lujosa propiedad del brasileño está ubicado en Juquiá, en el Vale do Ribeira, una zona atravesada por el río Juquiá y cercana a sectores de Mata Atlántica.

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

El recordado futbolista la adquirió en su epoca de gloria del Peixe, a fines de la década de 1960, y fue destinada a una casa de fin de semana y para desarrollar actividades productivas.

Entre las hectáreas apuntadas al agro, hay casi 400 ha en los que se cría de ganado y cerdos, además de instalaciones para piscicultura y áreas destinadas al cultivo de bananas y palmito.

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

Según las informaciones que llegan desde Brasil, por los 2010, la finca llegó a tener 1,200 cerdos, 200 cabezas de ganado Nelore y un criadero con cinco especies de peces.

La infraestructura destinada a estas actividades incluía además corrales, galpones y otras construcciones relacionadas con la producción rural.

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

Casa Rústica: así era la finca que utilizaba Pelé como lugar de encuentro y descanso

La residencia principal era conocida como la “Casa Rústica”, la cual cuenta con seis suites con aire acondicionado, cocina, sala, galería y un salón de fiestas, además de espacios destinados al descanso y a reuniones.

Además, cuenta con tres piscinas, dos capillas, una sala de convenciones, gimnasio, saunas y una cancha de fútbol equipado con vestuarios.

Finca de Pelé en venta en Brasil. Foto: Casa Morumbi Imóveis

También había diferentes viviendas y dependencias para trabajadores, así como galpones, corrales, un silo y otras construcciones asociadas con las actividades rurales.