En los 60′, Pelé convirtió una estancia de 600 hectáreas en un imperio agropecuario: ahora se vende a 6.000.000 de dólares

Pelé marcó una era en el fútbol mundial y, además de la pelota, apuntaba sus intereses en el campo y en las inversiones.
En el interior de San Pablo, O Rei construyó la Fazenda Sossego, una finca rural que se encuentra entre los puntos más alto de la herencia del ex jugador del Santos.
La propiedad se encuentra en venta y está valuada en US$6.000.000.
Pelé y su imperio agropecuario en la Fazenda Sossego: cría de ganado, cultivos y 18 estanques de peces
La lujosa propiedad del brasileño está ubicado en Juquiá, en el Vale do Ribeira, una zona atravesada por el río Juquiá y cercana a sectores de Mata Atlántica.
El recordado futbolista la adquirió en su epoca de gloria del Peixe, a fines de la década de 1960, y fue destinada a una casa de fin de semana y para desarrollar actividades productivas.
Entre las hectáreas apuntadas al agro, hay casi 400 ha en los que se cría de ganado y cerdos, además de instalaciones para piscicultura y áreas destinadas al cultivo de bananas y palmito.
Según las informaciones que llegan desde Brasil, por los 2010, la finca llegó a tener 1,200 cerdos, 200 cabezas de ganado Nelore y un criadero con cinco especies de peces.
La infraestructura destinada a estas actividades incluía además corrales, galpones y otras construcciones relacionadas con la producción rural.
Casa Rústica: así era la finca que utilizaba Pelé como lugar de encuentro y descanso
La residencia principal era conocida como la “Casa Rústica”, la cual cuenta con seis suites con aire acondicionado, cocina, sala, galería y un salón de fiestas, además de espacios destinados al descanso y a reuniones.
Además, cuenta con tres piscinas, dos capillas, una sala de convenciones, gimnasio, saunas y una cancha de fútbol equipado con vestuarios.
También había diferentes viviendas y dependencias para trabajadores, así como galpones, corrales, un silo y otras construcciones asociadas con las actividades rurales.