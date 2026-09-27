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El paraíso sudamericano donde una playa de aguas turquesas crea la pileta natural más grande del planeta

Un gigantesco arrecife de coral de tres kilómetros de extensión transforma el mar en una inmensa laguna de aguas turquesas y cristalinas. El momento de la marea es clave para descubrir uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Sudamérica.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Vista panorámica de la playa Muro Alto, en Pernambuco, Brasil, con aguas turquesas y una piscina natural formada por arrecifes de coral frente a la costa.
Vista panorámica de la playa Muro Alto, en Pernambuco, Brasil, con aguas turquesas y una piscina natural formada por arrecifes de coral frente a la costa. Foto: Travel Wise
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Una barrera de arrecifes de tres kilómetros de extensión transforma el mar en una enorme laguna de aguas tranquilas y transparentes. Ese fenómeno natural convirtió a Playa Muro Alto, en el estado brasileño de Pernambuco, en una de las playas más valoradas por los viajeros y en una de las postales más emblemáticas de Porto de Galinhas.

Ubicada a unos 9 kilómetros del centro, dentro del municipio de Ipojuca, la playa fue destacada por la comunidad de Tripadvisor entre las mejores de la región en los últimos años. Su principal atractivo es la gigantesca piscina natural que se forma detrás de un arrecife situado a unos 150 metros de la costa.

El factor que define la experiencia en Muro Alto

Aunque la playa mantiene aguas calmas durante gran parte del día, hay un detalle capaz de modificar por completo la visita: la marea. Los especialistas locales recomiendan consultar siempre la tabla de mareas antes de organizar una excursión.

Durante la marea baja, el arrecife queda más expuesto, la franja de arena se vuelve más amplia y las aguas cristalinas permiten apreciar mejor peces, erizos y otras especies marinas. En cambio, cuando el nivel del mar aumenta, gran parte del paisaje característico puede quedar oculto bajo el agua.

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Las aguas tranquilas y cristalinas de Muro Alto, cerca de Porto de Galinhas, están protegidas por una barrera de arrecifes de tres kilómetros que forma una gigantesca piscina natural ideal para kayak, snorkel y stand up paddle.
Vista panorámica de la playa Muro Alto, en Pernambuco, Brasil, con aguas turquesas y una piscina natural formada por arrecifes de coral frente a la costa. Foto: Travel Wise

Según explican creadores de contenido especializados en el destino, el momento ideal para disfrutar de las piscinas naturales suele concentrarse en una ventana que va desde una hora y media antes hasta una hora y media después del punto más bajo de la marea.

Una playa ideal para familias y deportes acuáticos

La ausencia de oleaje intenso convierte a Muro Alto en una opción especialmente atractiva para quienes viajan con niños. La gran piscina natural ofrece condiciones seguras para nadar y explorar la fauna marina sin las corrientes habituales del océano abierto.

Entre las actividades más populares aparecen el snorkel, el stand up paddle, los paseos en jangada, las bicicletas acuáticas y el alquiler de kayaks transparentes, que permiten observar la vida marina desde la propia embarcación.

Para quienes se acercan hasta el arrecife, la recomendación es utilizar zapatillas de agua o calzado protector, ya que el coral puede resultar filoso y alberga organismos vivos que deben preservarse.

Cuándo evitar la visita y por qué cambia el color del agua

Aunque las imágenes de aguas turquesas dominan las redes sociales, existen situaciones puntuales en las que la playa puede mostrar un aspecto diferente. Después de jornadas de lluvias intensas, el río Ipojuca puede descargar un mayor volumen de agua hacia el mar.

Las aguas tranquilas y cristalinas de Muro Alto, cerca de Porto de Galinhas, están protegidas por una barrera de arrecifes de tres kilómetros que forma una gigantesca piscina natural ideal para kayak, snorkel y stand up paddle.
Vista panorámica de la playa Muro Alto, en Pernambuco, Brasil, con aguas turquesas y una piscina natural formada por arrecifes de coral frente a la costa. Foto: Travel Wise

Cuando esto ocurre, especialmente en el sector norte de la playa, el agua dulce proveniente de los manglares se mezcla temporalmente con el océano y modifica la tonalidad cristalina habitual. Sin embargo, se trata de un fenómeno ocasional que suele afectar solo una parte de la piscina natural y no altera las condiciones para el baño.

Además, los meses de mayo, junio y julio concentran la temporada más lluviosa de la región, mientras que agosto suele marcar una transición hacia condiciones más estables.

Cómo llegar, dónde alojarse y cuánto cuesta disfrutarla

Muro Alto se encuentra a menos de 50 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Recife, que recibe vuelos directos desde Buenos Aires. Desde allí es posible llegar mediante transfer, taxi, aplicaciones de transporte o vehículos alquilados.

La zona cuenta con una importante oferta de resorts all inclusive, entre ellos Nannai Resort & Spa, Summerville, Samoa y Marulhos, además de condominios y hoteles para distintos presupuestos. Muchos complejos también permiten acceder mediante la modalidad Day Use, con acceso a piscinas, estacionamiento, servicios de playa y áreas recreativas.

Entre los precios destacados, el alquiler de un kayak transparente ronda los R$ 90 para grupos familiares pequeños, mientras que algunos beach clubs cobran desde R$ 30 por persona para utilizar sus instalaciones durante el día.

Con sus arrecifes, aguas cálidas y una de las piscinas naturales más impresionantes del continente, Muro Alto ofrece una experiencia diferente a la de otras playas de Brasil. Pero hay una regla que resume toda la visita: consultar la marea antes de salir puede ser la diferencia entre ver una postal inolvidable o perderse el principal espectáculo natural del lugar.

PlayaBrasilSudaméricaLugares asombrosos
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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