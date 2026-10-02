Fue rescatada por tres pescadores, ayudó a una princesa a ser madre y Juan Pablo II visitó su santuario en Brasil: la historia de Nuestra Señora Aparecida

La historia de Nuestra Señora Aparecida Foto: Instagram @padroeira

Una jornada que parecía destinada al fracaso cambió para siempre la historia religiosa de Brasil. En 1717, tres pescadores encontraron en las aguas del río Paraíba do Sul una pequeña imagen de barro sin cabeza. Poco después recuperaron la pieza faltante y, según la tradición católica, consiguieron una pesca tan abundante que apenas pudieron cargarla en sus embarcaciones.

Aquel episodio dio origen a la devoción a Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, patrona de los brasileños. Con el paso de los siglos, su historia llegó hasta la familia imperial, quedó relacionada con el deseo de maternidad de la princesa Isabel y motivó la construcción de uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

El misterioso hallazgo de los tres pescadores

Los protagonistas fueron Domingos Garcia, João Alves y Filipe Pedroso. Los hombres habían recibido la misión de conseguir pescado para un banquete ofrecido durante la visita de Dom Pedro de Almeida e Portugal, gobernador de São Paulo y Minas Gerais, a la zona de Guaratinguetá.

Después de varios intentos sin éxito, João Alves lanzó nuevamente la red y sacó del agua el cuerpo de una imagen de la Virgen, pero sin cabeza. Volvió a intentarlo unos metros más adelante y encontró la pieza faltante. Ambas partes encajaban perfectamente.

El episodio quedó registrado en 1757 en el Libro del Tombo de la parroquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, una de las principales fuentes históricas sobre el nacimiento de la devoción.

Santuário Nacional de Aparecida Foto: Wikipedia

Cuando los pescadores arrojaron otra vez sus redes, ocurrió lo inesperado: los peces aparecieron en abundancia. Para los creyentes, aquella pesca extraordinaria fue el primer milagro atribuido a la imagen rescatada del río.

Por qué la imagen tiene un color oscuro

La figura estaba realizada en terracota, un tipo de barro cocido, y representaba a Nuestra Señora de la Concepción. Su característica tonalidad oscura habría sido provocada por su permanencia en el río y, posteriormente, por el humo de las velas y los antiguos candiles empleados durante las oraciones.

Durante aproximadamente 15 años permaneció vinculada a la familia de Filipe Pedroso. Los vecinos comenzaron a reunirse para rezar frente a ella y la cantidad de devotos creció rápidamente. Primero se construyó un oratorio y después una capilla. La Virgen fue llamada “Aparecida”, en referencia a la imagen que había aparecido en las aguas.

La princesa Isabel y su deseo de convertirse en madre

Más de un siglo después, la devoción llegó hasta la familia imperial. La princesa Isabel, hija del emperador Pedro II y esposa del conde d’Eu, llevaba años intentando tener hijos. En 1868 visitó Aparecida y, de acuerdo con la tradición religiosa, pidió a la Virgen la gracia de la maternidad.

Su primera hija nació sin vida en 1874. Sin embargo, el 15 de octubre de 1875 nació Pedro de Alcântara de Orléans-Braganza. Más tarde llegaron otros dos hijos, Luís y Antônio.

Isabel en su último año de vida Foto: Wikipedia

En agradecimiento, la princesa entregó un manto y una corona de oro con diamantes. Esa misma pieza fue utilizada durante la coronación solemne de Nuestra Señora Aparecida, celebrada el 8 de septiembre de 1904. Para los devotos, la maternidad de Isabel fue una respuesta a su pedido, aunque se trata de una interpretación basada en la fe.

De una pequeña capilla a un santuario monumental

La cantidad de peregrinos obligó a construir templos cada vez más grandes. En 1955 comenzó la edificación del actual Santuario Nacional de Aparecida, considerado el mayor santuario del mundo dedicado a la Virgen María y visitado por millones de personas cada año.

El 4 de julio de 1980, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en visitar el santuario. Durante la celebración recordó a los pescadores, la imagen encontrada en el río y la pesca abundante. También describió a Aparecida como la“capital espiritual de Brasil”.

La imagen que fue destruida y reconstruida

La historia tuvo un episodio dramático el 16 de mayo de 1978. Durante un ataque ocurrido en la Basílica Histórica, la imagen cayó al suelo y se rompió en más de 200 fragmentos.

Imagen original de Nuestra Señora Aparecida Foto: Wikipedia

La restauradora Maria Helena Chartuni trabajó durante 33 días para reconstruirla. Finalmente, la figura regresó a Aparecida el 19 de agosto de 1978, recibida por una multitud. Actualmente se encuentra protegida por vidrio blindado, iluminación especial y un sistema de climatización.

Más de tres siglos después, aquella pequeña imagen encontrada por tres pescadores continúa siendo uno de los símbolos más importantes de Brasil. Una pieza de barro partida en dos logró unir la fe popular, la historia imperial y las grandes peregrinaciones de todo un país.