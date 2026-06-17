Descubierto en Estambul: cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia

El misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia de Turquía. Foto: Unsplash

La historia de Santa Sofía, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, suma un nuevo capítulo que vuelve a poner en primer plano su enorme valor histórico y arqueológico. En el marco de tareas de restauración recientes, expertos descubrieron un extenso sistema subterráneo compuesto por túneles, cámaras ocultas y antiguas conducciones hidráulicas que permanecieron sepultadas durante siglos bajo el antiguo atrio de la actual mezquita de Estambul.

El hallazgo no fue producto de una excavación planificada, sino de trabajos de limpieza y conservación impulsados por las autoridades turcas. Al retirar toneladas de tierra, barro y escombros acumulados durante siglos, comenzaron a aparecer estructuras desconocidas que no figuraban en los registros modernos del edificio.

Un túnel de 160 metros bajo tierra: cómo es el misterioso pasadizo descubierto en Estambul

Entre los descubrimientos más impactantes se encuentra un túnel excavado en roca de más de 160 metros de longitud, considerado hasta ahora la estructura más relevante del conjunto. Los especialistas estiman que podría ser incluso anterior a la construcción de Santa Sofía, levantada en el año 537 bajo las órdenes del emperador bizantino Justiniano I.

La existencia de este pasadizo sugiere que el área ya contaba con una infraestructura subterránea desarrollada mucho antes de la edificación del templo. Su traza, dimensiones y técnicas constructivas reflejan un notable conocimiento de ingeniería aplicado a un entorno urbano complejo como lo era la antigua Constantinopla.

La historia de Santa Sofía suma un nuevo capítulo que vuelve a poner en primer plano su valor histórico y arqueológico. Foto: Unsplash

Este corredor forma parte de un sistema mayor integrado por al menos seis grandes estructuras interconectadas, un entramado que recién comienza a ser relevado en detalle por los investigadores.

Qué son las 7 conducciones de agua halladas en la antigua estructura subterránea

Además del túnel principal, los equipos identificaron siete conducciones de agua construidas en diferentes períodos históricos, lo que evidencia la evolución de los sistemas hidráulicos en la ciudad a lo largo de los siglos.

Estas canalizaciones habrían cumplido funciones clave, como el drenaje del terreno, la ventilación de los espacios subterráneos y la distribución de agua dentro del complejo. Su diversidad constructiva indica que fueron adaptándose a distintas necesidades urbanas y religiosas con el paso del tiempo.

Algunos especialistas no descartan que estas estructuras también hayan tenido un uso ceremonial o simbólico, en línea con la importancia espiritual y política que Santa Sofía tuvo a lo largo de su historia.

Entre los descubrimientos más impactantes se encuentra un túnel excavado en roca de más de 160 metros de longitud. Foto: Unsplash

Por qué este descubrimiento arqueológico obliga a reescribir 15 siglos de historia

El hallazgo redefine lo que se sabía hasta ahora sobre Santa Sofía y su entorno inmediato. A pesar de ser uno de los monumentos más estudiados del planeta, estas nuevas evidencias demuestran que gran parte de su historia subterránea permanecía inexplorada.

La presencia de infraestructuras anteriores al siglo VI sugiere que el sitio tenía una relevancia estratégica y urbana previa a la construcción del gran templo bizantino. Este dato obliga a repensar la evolución de la ciudad y el papel que desempeñó esta zona en la organización de Constantinopla.

El trabajo de cartografía y análisis continúa en marcha, y los expertos no descartan nuevos descubrimientos en los próximos meses. Cada avance permite reconstruir con mayor precisión la vida cotidiana, la ingeniería y las prácticas religiosas de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

A lo largo de los siglos, Santa Sofía fue catedral, mezquita, museo y nuevamente mezquita, reflejando las transformaciones religiosas, políticas y culturales de la región. Hoy, incluso después de casi 1.500 años, sigue revelando secretos que confirman su carácter único y su capacidad de sorprender al mundo.