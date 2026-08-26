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Pésimas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y se perderá lo que resta del año

El juvenil y figura de Boca se lesionó durante la entrada en calor de la práctica.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El juvenil de Boca sufrió una durísima lesión y se perderá lo que resta del 2026.
El juvenil de Boca sufrió una durísima lesión y se perderá lo que resta del 2026. Foto: @la12tuittera
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Tomás Aranda se fracturó el peroné y la noticia causó una gran desazón en el mundo Boca. El juvenil de 19 años y figura del equipo que dirige el Vasco Arruabarrena se pierde lo que resta del 2026 y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La situación se desencadenó durante la práctica de este miércoles 26 de agosto en la antesala del partido ante Lanús, que se disputará el viernes 28 a las 21.30. El futbolista sintió un dolor en la zona del tobillo mientras realizaba los trabajos de entrada en calor y si bien en un primer momento se aguardaba por la evolución, los estudios médicos posteriores confirmaron el severo cuadro: fractura por ruptura del sindesmosis del peroné.

Copa Sudamericana
Tomás Aranda, Recoleta vs Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

En principio, requerirá de intervención quirúrgica para reparar la zona afectada. Se aguarda por la difusión del parte médico oficial por parte de la institución para precisar los pasos de la operación.

El tiempo estimado que demandará la rehabilitación le impedirá al juvenil volver a vestir la camiseta de Boca en lo que queda del calendario oficial del 2026, ya que la recuperación demandará aproximadamente 4 meses.

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Con estos plazos, el 2026 terminó formalmente para Aranda, una de las figuras del equipo y la revelación de los juveniles en sintonía con Leonel Flores. El cuerpo técnico y el equipo médico apuntan a su reincorporación de cara a la pretemporada de enero de 2027.

Lesionados en Boca: cómo evolucionan los futbolistas de cara a los próximos partidos

Leandro Paredes concentrará para el partido ante Lanús y se espera que ya retome la titularidad por los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, que se jugará el 2 de septiembre.

Por el lado de Marco Pellegrino, se espera que llegue para el compromiso frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En tanto, Rodrigo Battaglia volverá después de haber sufrido una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho, motivo por el cual fue operado el pasado 2 de febrero de 2026.

Leandro Paredes, capitán y número 5 de Boca Juniors.
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. Foto: NA

Mientras tanto, Ayrton Costa y Leandro Lozano continúan con sus respectivas recuperaciones y desafortunadamente, El Vasco Arruabarrena no podrá contar con ellos para Lanús, Vélez y la ida con San Pablo, los próximos cotejos de Boca.

Boca JuniorsFútbol Argentino
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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