El inesperado llanto en vivo de Marina Calabró por Tini Stoessel: “¿Sabés lo que es para una hija?”

La conductora no pudo contener las lágrimas en pleno vivo. Foto: Captura de pantalla América TV

Se vivió un momento de alta tensión y sensibilidad en la pantalla de América TV. Durante el tratamiento de la información referida al conflicto legal y financiero entre Tini Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, la conductora Marina Calabró no logró contener las lágrimas al aire y obligó a la producción a enviar el programa a una pausa de forma imprevista.

La descompensación emocional se produjo mientras en el piso analizaban los resultados de una auditoría contable encargada por la artista sobre el manejo de sus finanzas. Si bien el informe desligó completamente a la cantante de eventuales irregularidades administrativas, dejó expuesta una seria sospecha sobre la gestión patrimonial llevada a cabo por su padre.

Poniéndose en el lugar de la artista, Calabró reflexionó sobre el impacto afectivo que conlleva llevar a la justicia a un familiar directo. “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar. ¿Sabés lo que es para una hija encargarle una auditoría a su viejo? Decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”, manifestó visiblemente conmovida.

Ante la intervención de su compañero de equipo Luis Ventura, quien ofreció una mirada empática hacia la difícil situación del productor, la periodista retrucó marcando la importancia del rol protector de los padres. “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”, sostuvo.

El recuerdo de Marina a su padre Juan Carlos Calabró

El tono de la mesa cambió de forma drástica al hacerse evidente que la conductora se encontraba completamente quebrada y sin posibilidad de continuar con el desarrollo del tema. Ante la sorpresa de sus compañeros de panel, Calabró justificó la conmoción vinculando el caso Stoessel con su propia historia personal y la figura de su padre, el recordado humorista Juan Carlos Calabró, fallecido en 2013:

“No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, alcanzó a decir segundos antes de que la emisión saliera del aire hacia la tanda publicitaria.

Tini Stoessel tomó una decisión clave sobre su carrera y abrió una nueva etapa lejos del control de su padre

La relación profesional entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel atraviesa una etapa de cambios. Después de aproximadamente quince años de trabajo conjunto, el productor habría dejado de representar a su hija, mientras la cantante inició una revisión de los ingresos, contratos y derechos relacionados con su trayectoria.

El objetivo de la artista sería conocer en detalle cómo fue administrado el dinero generado durante su carrera y avanzar hacia un esquema que le permita tener mayor autonomía sobre sus decisiones profesionales.

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

Alejandro Stoessel acompañó a Tini desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Durante esa etapa se ocupó de negociar acuerdos, organizar proyectos y administrar distintos aspectos comerciales de la actividad de la cantante.

Sin embargo, ese vínculo profesional habría terminado recientemente. Luego de la separación laboral, Tini decidió solicitar una auditoría para revisar la estructura económica y jurídica creada alrededor de su carrera.