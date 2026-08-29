Dime dónde vives y te diré cómo envejeces: un estudio reveló que cambiar de continente altera el reloj celular

Envejecimiento. Foto Unsplash.

Un trabajo científico internacional encabezado por la Universidad de Stanford logró trazar uno de los retratos moleculares más precisos de la diversidad humana. El estudio, publicado en la prestigiosa revista Cell, descubrió que el lugar de residencia actual interactúa de forma directa con la genética de las personas, influyendo en la velocidad con la que envejecen sus células.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación analizó a 322 personas sanas de ascendencia europea, asiática oriental y sudasiática que residían en diferentes continentes. Mediante el uso de herramientas de “multiómica” -tecnología que evalúa simultáneamente genes, proteínas, microbioma intestinal y procesos metabólicos-, los científicos lograron aislar qué factores dependen de los ancestros y cuáles se modifican por la geografía.

El primer gran resultado del estudio confirmó que la ascendencia genética deja una marca biológica profunda y persistente sin importar el lugar del planeta donde la persona decida establecerse y se puede observar de la siguiente manera:

Sudasiáticos: Mostraron una mayor huella de exposición a patógenos a nivel inmunológico.

Asiáticos orientales: Exhibieron patrones distintivos y específicos en el metabolismo de las grasas.

Europeos: Registraron una mayor diversidad en su microbioma intestinal, acompañada por niveles más altos de metabolitos vinculados a enfermedades cardiovasculares.

Al respecto, el coautor del estudio Richard Unwin, de la Universidad de Manchester, remarcó la solidez de los datos: “Nos llamó la atención la forma tan consistente en que el origen étnico influía en la inmunidad, el metabolismo y el microbioma, incluso cuando las personas se trasladaban a miles de kilómetros de distancia”.

En la misma línea, el investigador Michael Snyder subrayó que se trata de la primera vez que se logra “un perfil detallado de personas de todo el mundo” capaz de discriminar con precisión entre los rasgos heredados y la influencia del entorno geográfico.

A pesar de la persistencia genética, el entorno -a dieta, los niveles de contaminación, el estrés y el acceso a la salud- reescribe parte del guion molecular. El hallazgo más impactante surgió al medir la edad biológica de las células (que puede no coincidir con la edad cronológica).

Los investigadores detectaron que las personas de ascendencia asiática oriental que vivían fuera de Asia presentaban un envejecimiento celular más acelerado que sus pares que permanecían en su región de origen. En contraposición, entre los europeos ocurrió el fenómeno inverso: quienes residían fuera de Europa mostraban un perfil celular biológicamente más joven que sus equivalentes continentales.

Bacterias intestinales y el freno genético al envejecimiento

El informe identificó además una conexión inédita: un vínculo directo entre una bacteria intestinal específica y un gen asociado a la telomerasa —la enzima encargada de proteger las estructuras de los cromosomas (telómeros) para ralentizar el deterioro celular—.

Esta interacción se produce mediante una molécula de la familia de las grasas llamada esfingomielina (perteneciente a los esfingolípidos), hallazgo que abre la puerta para comprender cómo el microbioma modula la longevidad. Nivelados de forma anómala, estos lípidos se han asociado históricamente a mayor riesgo de aterosclerosis, resistencia a la insulina y patologías neurodegenerativas.

Frente a estos descubrimientos, los autores afirman que los resultados cuestionan el paradigma del “paciente promedio”, impulsando una medicina de precisión y asesoramientos nutricionales que contemplen en simultáneo el mapa genético y el lugar de residencia de cada individuo.