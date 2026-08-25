Buscan voluntarios en un hermoso parque natural: ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

Buscan voluntarios en un hermoso parque natural de Europa. Foto: Unsplash

Pasar varias semanas en Portugal con alojamiento incluido puede parecer una oportunidad ideal para quienes buscan una experiencia diferente en Europa. Sin embargo, la propuesta que impulsa un santuario de animales ubicado en el Parque Natural da Serra da Estrela está lejos de parecerse a unas vacaciones convencionales. Se trata de un programa de voluntariado que combina trabajo diario, contacto con la naturaleza y colaboración en el cuidado de decenas de animales rescatados.

El proyecto funciona como una organización sin fines de lucro orientada al rescate, rehabilitación y protección de animales. A cambio de su ayuda, los participantes reciben alojamiento y acceso a alimentos básicos, aunque deben asumir por cuenta propia los costos del viaje, gastos personales y traslados.

Voluntariado en el Parque Natural Serra da Estrela: requisitos y el nivel de inglés necesario para postularse

La organización busca personas comprometidas con el bienestar animal, capaces de adaptarse a distintas tareas y con disposición para trabajar en un entorno rural. No se exige formación profesional específica, pero sí una buena condición física, ya que parte de las actividades implican desplazamientos constantes y tareas de esfuerzo moderado.

La propuesta en el Parque Natural da Serra da Estrela está lejos de parecerse a unas vacaciones convencionales. Foto: Florestas.pt

Uno de los requisitos más importantes es contar con un nivel de inglés fluido o casi fluido. La comunicación efectiva es fundamental para comprender instrucciones relacionadas con el manejo de animales, herramientas, cercos y protocolos de seguridad. Además, los voluntarios deben estar preparados para convivir bajo las normas del santuario y respetar su filosofía de trabajo.

Qué incluye el intercambio: habitación privada, servicios y alimentos de origen vegetal

Quienes sean seleccionados reciben una habitación privada en una vivienda situada a unos cinco minutos a pie del santuario. La casa cuenta con electricidad, conexión wifi y duchas con agua caliente, ofreciendo condiciones cómodas a pesar de encontrarse en una zona rural.

Los voluntarios deben estar preparados para convivir bajo las normas del santuario y respetar su filosofía de trabajo. Foto: Unsplash

La organización también proporciona alimentos de origen vegetal para que cada voluntario prepare sus propias comidas. No se ofrecen platos elaborados ni pensión completa. Además, la vivienda mantiene reglas estrictas: está prohibido el consumo de alcohol y drogas y únicamente se permiten alimentos vegetales durante toda la estancia.

Las tareas diarias: desde la atención de los animales hasta el mantenimiento del predio

Aunque el cuidado de los animales forma parte importante de la experiencia, gran parte del trabajo está vinculada al mantenimiento general del refugio. Los voluntarios pueden participar en la limpieza de recintos, recolección de excrementos, traslado de heno y control de cercas, puertas y accesos.

Los voluntarios pueden participar en la limpieza de recintos, recolección de excrementos y traslado de heno. Foto: Unsplash

Según las necesidades del momento, también pueden realizar actividades de jardinería, paisajismo, plantación de árboles, mantenimiento del huerto y recolección de frutas o hierbas. Asimismo, el santuario suele requerir ayuda en tareas de pintura, carpintería, fontanería y pequeñas obras de infraestructura. La organización aclara que las funciones varían según la época del año y las necesidades del refugio, por lo que la flexibilidad es una condición indispensable para los participantes.

Horarios y permanencia: cuántas horas a la semana hay que colaborar y cuál es la estancia mínima

La propuesta establece una dedicación de 24 horas semanales por parte de los voluntarios. La permanencia mínima requerida es de dos semanas. La organización considera que ese período es necesario para que los participantes puedan familiarizarse con las tareas y colaborar de manera efectiva en el funcionamiento cotidiano del refugio.

Qué animales integran el refugio portugués

El santuario alberga actualmente más de 80 animales rescatados, entre especies domésticas y de granja. De acuerdo con la información publicada por la organización, en sus instalaciones conviven perros, gatos, cerdos, gallinas, ovejas, caballos y burros que fueron rescatados de distintas situaciones de abandono o vulnerabilidad.

La propuesta del santuario establece una dedicación de 24 horas semanales por parte de los voluntarios. Foto: Unsplash

Más allá de las cifras exactas, el objetivo del proyecto es ofrecerles un entorno seguro y, cuando resulta posible, encontrarles una nueva familia. Esa misión explica la necesidad permanente de voluntarios dispuestos a colaborar en las múltiples tareas que demanda el cuidado diario de los animales.

Para quienes buscan una experiencia diferente en Europa, la iniciativa puede representar una forma de reducir gastos de alojamiento mientras participan en una causa solidaria. Sin embargo, los organizadores remarcan que no se trata de una escapada gratuita, sino de un compromiso que exige dedicación, responsabilidad y trabajo diario en beneficio de un refugio que depende en gran medida de la ayuda de sus voluntarios.