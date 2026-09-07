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Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: el video que reconstruye el ataque y la declaración de los acusados

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el enfrentamiento previo al crimen del exjugador de Los Pumas. Loïk Le Priol admitió su responsabilidad, pero afirmó que actuó en defensa propia.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Imágenes de cómo se inicio la pelea
Imágenes de cómo se inicio la pelea Foto: captura video
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El juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburú comenzó este lunes 7 de septiembre en París. Nuevas imágenes de aquella madrugada y las declaraciones de los principales acusados volvieron a poner el caso en el centro de la atención.

Más de cuatro años después del crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022, la Justicia francesa comenzó a analizar las responsabilidades de las cuatro personas acusadas.

El exmilitar Loïk Le Priol está acusado de asesinato, mientras que Romain Bouvier enfrenta una imputación por tentativa de asesinato. Ambos podrían recibir penas de prisión perpetua. El veredicto está previsto para el 25 de septiembre de 2026.

Qué muestra el nuevo video del caso Aramburú

Las imágenes fueron difundidas por el programa francés Sept à Huit, de TF1, y reconstruyen parte de lo ocurrido en Le Mabillon, un bar ubicado sobre el Boulevard Saint-Germain.

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Aramburú se encontraba allí con Shaun Hegarty, su amigo, excompañero de rugby y socio comercial. Cerca de ellos estaban Le Priol, Bouvier y la entonces pareja del exmilitar.

Así empezó la pelea que terminó en el asesinato del exrugbier, Federico Martín Aramburu. Video: @Hechosanderecho

De acuerdo con la reconstrucción del caso, una discusión verbal fue aumentando de intensidad hasta convertirse en una pelea. Las cámaras registraron el momento en el que Aramburú tomó de la ropa a Le Priol y lo hizo caer de la silla.

Trabajadores del establecimiento intervinieron para separar a los involucrados. Sin embargo, uno de los puntos centrales del juicio será determinar qué sucedió después de que ambos grupos abandonaron el bar.

Cómo fue la secuencia posterior a la pelea

Tras el enfrentamiento, Aramburú y Hegarty se alejaron caminando y se dirigieron a un hotel cercano para conseguir hielo y atender sus heridas.

Según la acusación, más tarde apareció el vehículo en el que se movilizaban las otras personas involucradas. La investigación sostiene que Bouvier fue el primero en disparar contra el exrugbier. Instantes después habría intervenido Le Priol, señalado como el autor de los disparos que provocaron la muerte.

Aramburú, de 42 años, murió en el lugar, mientras que Hegarty no resultó herido. Le Priol fue detenido cuatro días después en Hungría y Bouvier fue arrestado posteriormente en Francia.

Qué declararon los principales acusados

Durante la primera jornada del juicio, Le Priol y Bouvier admitieron haber utilizado armas, aunque negaron haber tenido intención de matar.

Le Priol reconoció su responsabilidad en la muerte, pero afirmó que disparó para defenderse. El tribunal deberá establecer si esa versión coincide con las cámaras de seguridad, los testimonios y las pericias incorporadas a la causa.

Asesinato de Federico Aramburu
Comenzó el juicio en París Foto: REUTERS

Bouvier también reconoció haber disparado, aunque aseguró que apuntó hacia el suelo para ganar tiempo y escapar. Además, sostuvo que nunca quiso herir ni matar al argentino.

La discusión principal será determinar si existió legítima defensa o si se trató de una persecución armada posterior a una pelea que ya había terminado.

Quiénes son las otras personas juzgadas

Junto con Le Priol y Bouvier también comparecen Lyson Rochemir, pareja del exmilitar al momento del crimen, y un cuarto acusado.

Asesinato de Federico Aramburu
Federico Aramburu fue asesinado con 6 tiros en la calle Foto: captura video

Rochemir está señalada por su presunta participación como conductora del vehículo utilizado durante la secuencia. El otro imputado debe responder por una supuesta colaboración durante la fuga y por el presunto ocultamiento de pruebas.

La Justicia francesa tendrá que establecer qué grado de participación tuvo cada acusado y si existió un plan compartido después de la discusión en el bar.

La trayectoria de Federico Martín Aramburú

Aramburú disputó 22 partidos con la Selección argentina y formó parte del plantel que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

Durante su carrera también jugó en clubes como Biarritz, Perpignan, Dax y Glasgow. Luego de retirarse del rugby profesional, se instaló con su familia en el País Vasco francés.

El exjugador estaba casado y era padre de tres hijos. Su asesinato provocó una profunda conmoción en el rugby argentino y francés. Como homenaje, Los Pumas utilizaron camisetas con el mensaje “Justicia por Fede”.

Cuándo se conocerá el veredicto

El juicio se desarrollará durante aproximadamente tres semanas en París. En las audiencias serán analizados los videos de seguridad, las pericias balísticas, los testimonios y las declaraciones de los imputados.

La sentencia está prevista para el 25 de septiembre de 2026, salvo que el calendario judicial sea modificado.

Para la familia de Federico Martín Aramburú, el proceso representa una instancia decisiva. El tribunal deberá resolver si los acusados actuaron para defenderse, como sostienen, o si protagonizaron un ataque posterior al enfrentamiento inicial.

JuicioMartín AramburuAsesinato
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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