Buscan jinetes para trabajar 4 horas por día en un pueblo al pie de los Andes: ofrecen habitación privada y comidas en un oasis

La búsqueda apunta principalmente a personas con más de cinco años de experiencia como jinetes. Foto: Imagen generada con IA.

Una convocatoria busca jinetes con experiencia para colaborar en una posada de campo de Barreal, en el departamento de Calingasta, San Juan, ubicada al pie de la cordillera de los Andes. Según el perfil del anfitrión en la plataforma, la búsqueda apunta principalmente a personas con más de cinco años de experiencia como jinetes, que puedan sumarse al entrenamiento y el cuidado de caballos árabes de endurance.

Qué piden a los postulantes y cómo se envía la solicitud

El anfitrión, identificado en Workaway como Ricardo, aclara que no hará excepciones con el nivel de experiencia por razones de seguridad. Los requisitos y la información que solicita son:

Más de cinco años de experiencia como jinete.

Estadía mínima de un mes, sin excepciones por períodos más cortos.

Breve descripción de la experiencia ecuestre, país de origen, edad y disponibilidad.

Currículum o material audiovisual de la trayectoria con caballos , enviado mediante un enlace de descarga (opcional).

La versión en inglés del perfil suma una búsqueda paralela para personas con conocimientos de construcción o mantenimiento, también por un mes mínimo.

Qué piden a los postulantes y cómo se envía la solicitud Foto: www.workaway.info

Cuántas horas se colabora y qué tareas incluye

El aviso describe una carga de trabajo de menos de cinco horas diarias , repartidas en cuatro horas por la mañana y media hora adicional por la tarde, durante cinco días a la semana, con las tardes libres.

Las tareas centrales son la atención y el cuidado de caballos árabes de endurance. Según el propio anfitrión, el establo de entrenamiento está a cargo de él y de su hija, con la colaboración de dos trabajadores locales.

Qué ofrecen y qué hacer en las tardes libres

La convocatoria incluye habitación propia con baño privado y tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena). En el tiempo libre, el anfitrión menciona la posibilidad de hacer trekking, usar la pileta y visitar el Parque Nacional El Leoncito, a unos 34 kilómetros de Barreal según datos de Visit Argentina, la plataforma oficial de promoción turística del país.

El parque, a cargo de la Administración de Parques Nacionales, alberga dos observatorios astronómicos que aprovechan más de 300 noches despejadas al año.

Workaway define este tipo de convocatorias como intercambios culturales, en los que los participantes aportan horas de colaboración a cambio de alojamiento y comida, y no como contrataciones laborales. Quienes estén interesados deben iniciar el contacto a través de la plataforma y acordar directamente con el anfitrión las condiciones finales de la estadía.