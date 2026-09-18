El ático millonario que compró el Gobierno de Ayuso con fondos públicos no encuentra comprador en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. Foto: EFE.

La polémica inmobiliaria que sacude a la política española suma un nuevo capítulo. Un exclusivo ático adquirido con fondos públicos por el gobierno de la Comunidad de Madrid terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza político y financiero: tras ser puesto a la venta por millones de euros, no recibió ni una sola oferta.

La operación, que involucró una inversión de 6,3 millones de euros realizada a través de una empresa pública regional, desató fuertes críticas de la oposición y abrió un intenso debate sobre el uso de recursos estatales en medio de la crisis habitacional que atraviesa Madrid.

Un ático de lujo financiado con dinero público

La controversia comenzó cuando trascendió que la empresa pública Planifica Madrid adquirió una vivienda de lujo ubicada en el exclusivo barrio de Chamberí, una de las zonas más cotizadas de la capital española. El inmueble cuenta con 485 metros cuadrados, de los cuales casi 200 metros corresponden a una espectacular terraza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Según la versión oficial, la compra se realizó para disponer de un espacio institucional temporal mientras se desarrollan obras de remodelación en la histórica sede del gobierno regional, ubicada en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

Sin embargo, las críticas crecieron cuando se conoció que la propiedad posee uso exclusivamente residencial, una condición que impediría utilizarla formalmente como oficina gubernamental.

Para los detractores de la medida, la operación refleja una gestión cuestionable de los fondos públicos en un momento especialmente delicado para el acceso a la vivienda en España.

La venta millonaria terminó en fracaso

Ante la creciente presión política y mediática, el Ejecutivo madrileño decidió desprenderse del inmueble. La propiedad salió al mercado con un precio de 6,69 millones de euros, incluso superior al monto pagado originalmente.

Pero el resultado fue inesperado: ningún comprador presentó una oferta durante el proceso de venta pública. El ático quedó desierto, sin interesados y sin posibilidad inmediata de recuperar la inversión realizada.

La falta de ofertas generó nuevos interrogantes sobre la valoración real de la propiedad y sobre los criterios que motivaron la compra inicial. También alimentó las críticas de quienes sostienen que la operación nunca debió concretarse.

La defensa de Isabel Díaz Ayuso

Frente a las acusaciones, Isabel Díaz Ayuso negó rotundamente que la vivienda estuviera destinada a uso personal. La presidenta madrileña afirmó que “no es mi casa, no es mi residencia”, rechazando las versiones que sugerían que el inmueble sería utilizado como residencia privada.

Desde el gobierno regional también sostuvieron que el ático podía funcionar como espacio institucional para reuniones oficiales, alojamiento ocasional de autoridades o incluso como apoyo logístico en situaciones de emergencia.

No obstante, las explicaciones oficiales no lograron contener la polémica. La discusión pasó rápidamente del ámbito administrativo al terreno político, convirtiéndose en una de las mayores controversias del año en Madrid.

La pelea política escala a nivel nacional

El caso provocó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Partido Popular. El presidente español, Pedro Sánchez, utilizó el episodio para cuestionar la transparencia de la gestión de la dirigente madrileña.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró que deben ser los organismos responsables quienes expliquen por qué se adquirió una propiedad que presenta limitaciones para ser utilizada como oficina pública.

La disputa amplificó el impacto mediático del caso y colocó nuevamente a la vivienda en el centro del debate político español.

La crisis de vivienda agrava el escándalo

Uno de los factores que más alimenta la indignación social es el contexto inmobiliario que atraviesa la región. Madrid enfrenta una creciente dificultad para acceder a viviendas en alquiler y compra, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras.

Datos de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias indican que por cada vivienda que se publica en alquiler pueden aparecer más de 200 personas interesadas en apenas 48 horas.

A su vez, el Banco de España estima un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas en el país durante los últimos años, una situación que afecta especialmente a grandes ciudades como Madrid.

En este escenario, la compra de un ático multimillonario con fondos públicos fue percibida por amplios sectores como una decisión difícil de justificar socialmente.

El “ático de la discordia” sigue vacío

Mientras continúan las críticas, el exclusivo inmueble permanece sin comprador y sin un destino definido. Lo que inicialmente fue presentado como una solución institucional terminó convirtiéndose en un símbolo de la controversia política y del debate sobre la gestión de los recursos públicos.

Actualmente, la administración madrileña analiza nuevos mecanismos para intentar vender la propiedad y recuperar la inversión desembolsada. Sin embargo, el fracaso del primer proceso de comercialización deja abierta una pregunta clave:¿podrá el gobierno recuperar el dinero invertido o el llamado “ático de la discordia” seguirá siendo uno de los mayores escándalos políticos e inmobiliarios de España?

Lo cierto es que la historia de este ático de lujo pasó de ser una operación inmobiliaria a convertirse en un caso que mezcla política, transparencia, vivienda y millones de euros de dinero público, una combinación que mantiene la atención de toda España.