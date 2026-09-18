Las expertas coinciden: “Para limpiar las manchas del colchón prepará esta mezcla con agua oxigenada”. Foto: Foto: Gemini

Tener un colchón limpio no solo mejora la sensación de higiene, sino que también ayuda a crear un ambiente más saludable y cómodo en el dormitorio. Aunque cambiar las sábanas es una costumbre frecuente, el colchón suele acumular con el tiempo manchas de sudor, humedad, polvo, ácaros y hasta malos olores, muchas veces sin que lo notemos.

Por eso, cada vez más especialistas en limpieza comparten en redes sociales sus mejores trucos caseros para devolverle al colchón un aspecto impecable sin gastar de más. El ingrediente que se repite en todos los métodos es el agua oxigenada, que se convirtió en el gran aliado para eliminar manchas difíciles y desinfectar.

Cómo limpiar el colchón con agua oxigenada y calor: el método de la plancha

La experta María Fernández recomienda una técnica que combina una mezcla casera con el calor de la plancha para potenciar el resultado. El primer paso es preparar una solución con ingredientes que hay en cualquier hogar:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

4 cucharadas de agua oxigenada

1 cucharada de pasta de dientes

1 tapón de detergente para la ropa

Agua muy caliente

Una vez que todos los ingredientes están bien mezclados, hay que envolver un paño limpio en la base de la plancha, empaparlo con la solución y pasarlo sobre las manchas del colchón como si se estuviera planchando.

El cuidado del colchón es indispensable para un buen descanso. Foto: Foto: Gemini

El secreto está en mantener siempre el paño húmedo y repetir el proceso las veces que haga falta hasta que las manchas desaparezcan. Además de limpiar, esta combinación ayuda a neutralizar los malos olores y deja una sensación de frescura.

La mezcla rápida de agua oxigenada y jabón de platos

Por su parte, Raquel García propone una alternativa todavía más simple: solo dos ingredientes y un cepillo eléctrico para facilitar la tarea. En este caso, la mezcla lleva:

75% de agua oxigenada

25% de detergente

La experta aplica la mezcla directamente sobre las manchas, asegurándose de que el tejido quede bien impregnado. Luego, frota con un cepillo eléctrico para que el producto penetre y desprenda la suciedad.

Después del cepillado, pasa un paño apenas humedecido para retirar los restos y deja secar el colchón al sol si es posible. Según explica, el resultado es un colchón mucho más limpio, sin manchas a la vista y con una agradable sensación de desinfección.

Por qué el agua oxigenada es tan efectiva para limpiar el colchón

El punto en común de ambos métodos es el uso del agua oxigenada, conocida por su capacidad oxidante. Esta propiedad ayuda a descomponer manchas orgánicas como las de sudor o restos biológicos y, al mismo tiempo, reduce la presencia de microorganismos en la superficie.

En la receta de María Fernández, el bicarbonato aporta un efecto desodorizante, el detergente ayuda a eliminar la suciedad incrustada y la pasta de dientes suma un leve poder abrasivo para la limpieza superficial. En el método de Raquel García, el detergente disuelve la grasa y facilita que las manchas se desprendan durante el cepillado.

Precauciones antes de aplicar estos trucos en casa

Aunque ambas fórmulas son sencillas y usan productos habituales, es importante tener ciertas precauciones. El agua oxigenada puede blanquear algunos tejidos, por lo que se recomienda probar la mezcla primero en una zona poco visible del colchón.

También es clave no empapar en exceso el colchón para evitar que la humedad llegue al interior. Después de limpiar, lo ideal es dejarlo secar completamente en un lugar bien ventilado o, si se puede, aprovechar el sol para acelerar el secado.