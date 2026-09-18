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Cuándo llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

Después de varias jornadas agradables, un frente frío modificará por completo el tiempo en Buenos Aires. El avance del viento Pampero, acompañado por ráfagas intensas, dejará mañanas frías y un descenso térmico que podría alcanzar los 14 grados.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima; frío; viento
Clima; frío; viento Foto: NA (Juan Vargas)
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El tiempo en Buenos Aires cambiará de manera abrupta durante los próximos días. Después de varias jornadas templadas, el avance de un frente frío provocará un descenso de hasta 14 grados en la temperatura.

El cambio estará impulsado por la llegada del viento Pampero, una corriente de aire frío y seco proveniente del sudoeste. Además de hacer bajar las marcas térmicas, podría generar ráfagas intensas y una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Cuándo llega el viento Pampero a Buenos Aires

El ingreso del viento Pampero en Buenos Aires se espera entre las últimas horas del domingo y el transcurso del lunes, después de un período de lluvias e inestabilidad.

Durante el lunes, el viento rotará hacia el oeste y sudoeste, lo que facilitará el avance de una masa de aire frío sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

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Clima en el AMBA
Pronóstico extendido Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 68 kilómetros por hora. El viento se sentirá con mayor intensidad en zonas abiertas, autopistas y sectores próximos al Río de la Plata.

Qué día bajará 14 grados la temperatura

El descenso más marcado se producirá entre la noche del lunes y la mañana del martes. En ese momento, la temperatura podría ubicarse cerca de los 8 grados, mientras que la sensación térmica sería aún más baja por la intensidad del viento.

En comparación con las condiciones templadas del fin de semana, la caída térmica podría alcanzar aproximadamente los 14 grados.

El martes tendría condiciones más estables y momentos de sol, aunque continuará el ambiente frío. La máxima se ubicaría entre los 16 y 17 grados.

Cómo estará el tiempo antes del cambio

Antes de la llegada del Pampero, Buenos Aires tendrá jornadas relativamente agradables. El viernes y el sábado se esperan máximas cercanas a los 21 grados, acompañadas por nubosidad variable.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

El domingo aumentará la inestabilidad y podrían registrarse lluvias. Después de las precipitaciones, el viento cambiará de dirección y comenzará el ingreso del aire frío.

De esta manera, la secuencia esperada será de tiempo templado, lluvias, ráfagas y un fuerte descenso de la temperatura.

Qué es el viento Pampero

El Pampero es un viento frío y seco que sopla desde el sur o sudoeste. Su llegada suele estar asociada con el paso de un frente y puede modificar las condiciones meteorológicas en pocas horas.

Además de provocar una reducción de la temperatura, disminuye la humedad y favorece el posterior despeje del cielo. Sin embargo, cuando se presenta con ráfagas intensas, puede generar complicaciones en la vía pública.

Recomendaciones por las ráfagas y el frío

Ante el cambio de tiempo, se recomienda tener a mano prendas de abrigo, especialmente durante la mañana y la noche.

También será importante:

  • Asegurar macetas y objetos sueltos en balcones, patios y terrazas.
  • Circular con precaución en rutas y autopistas.
  • Evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables.
  • Consultar las actualizaciones del pronóstico y las alertas oficiales.

El frío más intenso sería breve. Desde el miércoles, las temperaturas podrían comenzar a recuperarse, con máximas nuevamente cercanas a los 22 grados.

ClimaServicio Meteorológico NacionalVientos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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