ANSES paga este viernes: los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

Cobros ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con los pagos correspondientes a septiembre de 2026. Este viernes 18 de septiembre, distintos grupos de beneficiarios recibirán el dinero directamente en la cuenta bancaria informada ante el organismo previsional.

La terminación del Documento Nacional de Identidad es determinante para conocer la fecha de acreditación. Durante esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo con DNI terminado en 8, los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación, y quienes reciben la Asignación por Embarazo con documento finalizado en 6.

Quiénes cobran ANSES el viernes 18 de septiembre

El calendario de pagos del viernes contempla los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 8 .

Asignación Universal por Hijo, AUH: DNI terminado en 8 .

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 8 .

Asignación por Embarazo, AUE: DNI terminado en 6.

Los depósitos se realizan de manera automática en las cuentas declaradas por cada titular. Por ese motivo, no es necesario presentarse en una oficina de ANSES para habilitar el cobro ni realizar una gestión adicional antes de la acreditación.

Jubilados y pensionados: qué DNI cobra este viernes

Este viernes es el turno de los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI finalizado en 8. La fecha forma parte del esquema escalonado que comenzó el martes 8 de septiembre y continuará el lunes 21 con los documentos terminados en 9.

ANSES cobros Foto: ANSES

El haber mínimo previsional de septiembre de 2026 quedó establecido en $428.633,20. Los titulares alcanzados por el refuerzo extraordinario completo de $70.000 pueden percibir un ingreso bruto total de $498.633,20. El importe final disponible puede variar si existen descuentos de obra social, cuotas, embargos u otras deducciones aplicadas sobre la liquidación.

Es importante remarcar que este cronograma no comprende a quienes reciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo. Para ese segmento, los pagos comenzarán el martes 22 de septiembre y se ordenarán en grupos de dos terminaciones de DNI.

AUH: quiénes reciben el pago el 18 de septiembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8 también tienen programado el cobro para este viernes. La AUH utiliza durante septiembre el mismo orden de terminaciones que las jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo.

El valor general de la prestación asciende a $154.031 por hijo. ANSES acredita mensualmente el 80%, equivalente a aproximadamente $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido hasta el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la presentación de la Libreta AUH.

Las familias que cumplen los requisitos también pueden recibir la Tarjeta Alimentar junto con la asignación principal. Este complemento no requiere una solicitud individual, ya que su otorgamiento se determina mediante el cruce de datos de los organismos correspondientes. El monto total depositado puede variar según la cantidad de hijos y los complementos asignados a cada grupo familiar.

Asignación Familiar por Hijo: qué titulares cobran

Este viernes cobran además los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 8. Aunque comparte la fecha con la AUH, se trata de una prestación diferente, dirigida principalmente a trabajadores registrados y a otros titulares incluidos en el sistema de asignaciones familiares.

El valor de esta asignación no es idéntico para todos los beneficiarios. El importe depende del rango de ingresos del grupo familiar, la zona de residencia y la situación particular registrada ante ANSES. Por eso, para conocer la cifra exacta es necesario revisar la liquidación personal disponible en Mi ANSES.

AUE: qué terminación de DNI cobra el viernes 18

La Asignación por Embarazo tiene un calendario distinto al utilizado para la AUH. El viernes 18 de septiembre cobran las titulares con DNI terminado en 6. Las personas con documentos finalizados en 7 tendrán su acreditación el lunes 21, mientras que la terminación 8 cobrará el martes 22.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

El monto general de la AUE informado para septiembre es de $154.031. Al igual que sucede con otras asignaciones, la liquidación mensual puede incluir retenciones o complementos, de acuerdo con las condiciones de cada beneficiaria.

Qué pasa si el dinero no aparece acreditado

La acreditación puede reflejarse en distintos horarios durante el día. Antes de iniciar un reclamo, conviene consultar el saldo desde el cajero automático, la aplicación bancaria o la plataforma digital correspondiente.

Si el depósito no aparece después de la fecha asignada, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección “Cobros” es posible verificar la prestación, el período liquidado, la fecha programada y el medio de pago registrado.

El dinero depositado permanece disponible en la cuenta bancaria. No es obligatorio retirarlo completo el mismo viernes ni trasladarse hasta una sucursal en la fecha exacta del cronograma. Utilizar los canales digitales también permite evitar filas y reducir riesgos vinculados con el traslado de efectivo.

Cuándo cobran los DNI terminados en 9

Los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo, así como los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9, cobrarán el lunes 21 de septiembre de 2026. Con esa jornada finalizará el calendario de estos grupos.

En resumen, el viernes 18 es una fecha clave para los documentos terminados en 8. Sin embargo, la terminación aplicable cambia en la Asignación por Embarazo, cuyos pagos corresponden ese día a documentos finalizados en 6. Por eso, la recomendación es comprobar siempre la prestación y no guiarse solamente por el último número del DNI.