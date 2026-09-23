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Se intensifica la carrera armamentística en Asia: Japón prepara submarinos con misiles hipersónicos para enfrentar a China

Tokio avanza con un ambicioso programa militar que incluye vehículos submarinos no tripulados y futuros sumergibles equipados con misiles de largo alcance.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Submarino de Japón.
Submarino de Japón. Foto: Web.
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Japón avanza con un ambicioso programa militar destinado a reforzar su capacidad de disuasión frente a la creciente presencia naval de China. Tokio planea equipar vehículos submarinos no tripulados con misiles de largo alcance y estudia incorporar armamento hipersónico a sus futuros submarinos convencionales, en un giro que podría modificar el equilibrio estratégico del Pacífico Occidental.

La iniciativa se desarrolla en un contexto de creciente tensión en el mar de China Oriental y alrededor de Taiwán. Para Japón, la incorporación de sistemas capaces de atacar desde las profundidades permitiría mantener plataformas ocultas durante períodos prolongados y aumentar las dificultades para cualquier fuerza naval que intente operar en zonas próximas al archipiélago.

La decisión ya generó críticas desde Pekín, que observa con preocupación el fortalecimiento de las capacidades ofensivas japonesas y su potencial impacto sobre las operaciones de la Armada del Ejército Popular de Liberación.

Submarinos con misiles hipersónicos. Foto: Pinterest.

Un nuevo sistema de lanzamiento bajo el agua

Uno de los principales desafíos para Tokio es desarrollar un sistema que permita a sus submarinos transportar y disparar armas de mayores dimensiones. La flota japonesa utiliza actualmente tubos lanzatorpedos, pero las características de este mecanismo limitan el empleo de determinados misiles de gran tamaño.

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Por eso, los ingenieros trabajan en un sistema de lanzamiento vertical que podría incorporar celdas específicas para diferentes tipos de proyectiles. Esta tecnología permitiría lanzar desde posiciones submarinas misiles de crucero y proyectiles planeadores hipersónicos, ampliando considerablemente el alcance y la variedad de las armas disponibles.

El concepto combina dos ventajas estratégicas: el sigilo de un submarino y la velocidad de un misil de largo alcance. En el caso de las armas hipersónicas, sus velocidades superiores a Mach 5 y sus posibles cambios de trayectoria dificultan la detección y la interceptación, aunque su desarrollo todavía plantea importantes desafíos tecnológicos.

Australia, otro escenario para el desarrollo militar

El programa japonés también está acompañado por una mayor cooperación militar con otros países de la región. En particular, Japón realiza pruebas de armamento hipersónico en Australia, una señal del fortalecimiento de sus vínculos de defensa con Canberra y de su interés por ampliar su capacidad de respuesta en el Indo-Pacífico.

El proyecto forma parte de un proceso de modernización militar más amplio, respaldado por una solicitud de presupuesto de defensa récord para el año fiscal 2027. Tokio busca así responder al crecimiento de las capacidades militares chinas y a un escenario regional considerado cada vez más complejo.

La primera cadena de islas, bajo presión

Los nuevos sistemas podrían tener un impacto especialmente importante sobre la denominada primera cadena de islas, una zona estratégica que se extiende desde Japón hacia el sudeste asiático y que resulta fundamental para las operaciones navales chinas.

Japón intensifica su armamento. Foto: Unsplash.

Los submarinos equipados con misiles de largo alcance podrían amenazar a buques de superficie y grupos anfibios chinos, obligándolos a operar bajo mayores niveles de vigilancia y riesgo.

De concretarse, el programa representaría uno de los cambios más importantes en la estrategia militar japonesa de la posguerra. Los submarinos dejarían de ser únicamente plataformas orientadas a la vigilancia y la defensa para adquirir un papel mucho más relevante dentro de la disuasión ofensiva de Japón en el Pacífico.

JapónSubmarinoArmas - armamento
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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