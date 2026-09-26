El barrio donde bautizaron al papa Francisco: fue zona de quintas y posee un bar notable de 142 años

Este barrio porteño esconde sorprendentes huellas del pasado Foto: Instagram @recorre.ba

En medio del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires, existe un barrio donde la historia permanece escondida entre iglesias monumentales, antiguas confiterías y edificios centenarios. Se trata de Almagro, una zona que durante el siglo XIX estuvo ocupada por quintas, cultivos, chacras y terrenos destinados al pastoreo.

El barrio conserva una conexión especial con Jorge Mario Bergoglio: el futuro papa Francisco fue bautizado allí durante la Navidad de 1936. A pocas cuadras también se encuentra Las Violetas, una de las confiterías más famosas de la Ciudad, que abrió sus puertas en 1884 y en 2026 alcanza 142 años de historia.

Almagro, el barrio porteño que nació entre quintas

En sus orígenes, Almagro estaba muy lejos de presentar el paisaje urbano actual. La zona estaba atravesada por caminos de tierra y ocupada por cultivos, quintas, hornos de ladrillos y chacras. Incluso habría circulado un pequeño arroyo por el sector de la actual calle Yatay.

Uno de los nombres fundamentales de su historia fue Julián Almagro, quien compró tierras en el área en 1839. Años después, cedió parte de esos terrenos para instalar una parada del Ferrocarril del Oeste, recorrido por la histórica locomotora La Porteña. Aquella estación colaboró con el crecimiento de la zona y dio origen al nombre del barrio.

De antiguas quintas a ícono porteño Foto: Instagram @silvinabidabehere

La llegada del ferrocarril, los inmigrantes y los nuevos medios de transporte cambió por completo el paisaje. Las grandes propiedades comenzaron a dividirse y aparecieron viviendas, comercios, colegios, talleres e iglesias. En 1913, la inauguración de la primera línea de subterráneos de América Latina sobre la avenida Rivadavia terminó de conectar al barrio con el centro porteño.

La basílica donde bautizaron al papa Francisco

Uno de los edificios más imponentes de Almagro es la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, ubicada en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva. Su historia está estrechamente relacionada con la comunidad salesiana y con importantes personalidades argentinas.

El templo actual fue proyectado por el arquitecto salesiano Ernesto Vespignani. La piedra fundamental se colocó en 1900 y la inauguración solemne se realizó el 24 de mayo de 1910. Su interior se destaca por las grandes columnas, los altares, las escalinatas de mármol y sus coloridos vitrales.

El barrio donde bautizaron al papa Francisco Foto: Instagram @silvinabidabehere

Sin embargo, el hecho que le otorgó relevancia internacional ocurrió el 25 de diciembre de 1936. Ese día fue bautizado Jorge Mario Bergoglio, apenas ocho días después de su nacimiento. El sacramento estuvo a cargo del sacerdote salesiano Enrique Pozzoli, quien luego tendría un papel importante en su formación espiritual.

La pila bautismal todavía se conserva y en el baptisterio puede observarse una copia del acta que registra aquel momento. Tras la elección de Bergoglio como pontífice en 2013, el templo se convirtió en un sitio de interés para creyentes y turistas.

La basílica también estuvo relacionada con otras figuras históricas: Carlos Gardel cantó allí cuando era niño como integrante de un coro y Ceferino Namuncurá recibió su primera comunión en 1898, antes de la construcción del edificio actual.

Las Violetas, una confitería con 142 años de historia

Otro de los grandes emblemas de Almagro es Las Violetas, ubicada en la tradicional esquina de avenida Rivadavia y Medrano. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884, por lo que en 2026 cumple 142 años desde su apertura. Según las crónicas, Carlos Pellegrini habría asistido a la inauguración y llegado en un tranvía especial.

El interior deslumbra por sus vitrales franceses, mármoles italianos, arañas de bronce y mobiliario de estilo europeo. Durante décadas fue un espacio de encuentro para vecinos, escritores, artistas y personalidades de la cultura porteña.

Almagro fue tierra de quintas y hoy conserva dos tesoros históricos Foto: Instagram @silvinabidabehere

Entre sus visitantes más recordados aparecen Alfonsina Storni, Roberto Arlt e Irineo Leguisamo. La confitería cerró en 1998, pero fue recuperada y reabrió sus puertas en 2001. Actualmente integra el listado de Bares Notables de Buenos Aires, reconocimiento reservado a establecimientos destacados por su antigüedad, arquitectura y relevancia cultural.

Un barrio donde la historia sigue presente

La identidad de Almagro también está atravesada por el tango, el teatro independiente, la industria y el fútbol. En la Casa San Antonio, vinculada con la obra salesiana, fue fundado en 1908 el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, posteriormente más identificado con el vecino barrio de Boedo.

Hoy, entre avenidas concurridas y edificios modernos, todavía sobreviven las huellas de aquel antiguo territorio rural. La basílica donde bautizaron a Francisco y los salones centenarios de Las Violetas resumen esa transformación: de zona de quintas a uno de los barrios culturales, religiosos y gastronómicos más emblemáticos de Buenos Aires.