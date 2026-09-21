Cindy Mora vive en una casa hecha con 7 toneladas de plástico reciclado: “Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

Cindy Mora cumplió el sueño de tener una casa propia después de nueve años de ahorro. Foto: La Nación de Costa Rica.

Durante nueve años, Cindy Mora ahorró para cumplir un objetivo que parecía cada vez más lejano: tener una casa propia para ella y su hijo Fabrizio. Cuando finalmente consiguió comprar un terreno en Alajuelita, cerca de San José, Costa Rica, se encontró con otro problema: ya no tenía recursos suficientes para afrontar una construcción convencional.

La solución llegó de la mano de un proyecto impulsado por Hábitat para la Humanidad Costa Rica, junto con Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto. La iniciativa permitió construir una vivienda cuyas paredes fueron levantadas con 850 bloques fabricados a partir de unas siete toneladas de plástico reciclado.

La vivienda fue construida con 850 bloques fabricados a partir de siete toneladas de plástico reciclado. Foto: La Nación de Costa Rica.

La casa fue entregada a Mora el 26 de mayo de 2018 y, pese a que su principal elemento distintivo son los bloques de plástico reciclado, desde el exterior no parece muy diferente de cualquier otra vivienda del barrio.

Cómo construyeron la casa con plástico reciclado

El proyecto permitió transformar residuos como botellas, bolsas y distintos tipos de envases plásticos en bloques destinados a la construcción. El sistema utilizado, conocido como Bloqueplas, fue desarrollado por Ekojunto y permite ensamblar las piezas de manera similar a un juego de construcción.

En total, se utilizaron 850 bloques para levantar las paredes de la vivienda. El plástico reciclado, sin embargo, no fue utilizado para construir absolutamente toda la casa.

Los bloques de plástico reciclado fueron utilizados para levantar las paredes de la vivienda en Costa Rica. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

Los cimientos, el techo, las instalaciones sanitarias y eléctricas, las puertas y las ventanas se realizaron mediante técnicas y materiales convencionales. Una vez terminadas las paredes, estas fueron revestidas y pintadas, por lo que el resultado final adquirió el aspecto de una vivienda tradicional.

De esta manera, el proyecto combinó una solución constructiva basada en plástico reciclado con elementos convencionales para completar la vivienda.

Qué dijo Cindy Mora sobre vivir en una casa de plástico reciclado

Después de recibir la vivienda, Mora explicó cómo percibía las características de los bloques utilizados en las paredes. Su testimonio fue especialmente llamativo por la forma en que describió la temperatura y la aislación acústica del hogar:

“Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca por dentro y cuando hace frío pasa lo contrario: mantienen una temperatura normal. En el caso de los sonidos, las paredes lo absorben mucho más”.

El proyecto permitió transformar botellas, bolsas y otros residuos plásticos en materiales para la construcción. Foto: La Nación de Costa Rica.

La experiencia significó para ella mucho más que acceder a una construcción diferente. Después de años de ahorro y de vivir con su familia, finalmente pudo tener un espacio propio.

La propia Mora resumió el proceso de esta manera: “Por muchos años estuve calificando para bonos, hasta que me dieron esta oportunidad. En enero del 2018 fui seleccionada y en mayo me estaban entregando la casa. Es un sueño para mí”.

La vivienda fue construida en el barrio Lámparas de Alajuelita, sobre el terreno que Mora había conseguido comprar después de casi una década de ahorro.

De residuos plásticos a 850 bloques de construcción

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la cantidad de residuos que fueron transformados en material constructivo. Las aproximadamente siete toneladas de plástico reciclado dejaron de ser descartadas y pasaron a formar parte de las paredes de la vivienda.

El sistema constructivo utilizado en la vivienda combina bloques de plástico reciclado con técnicas y materiales convencionales. Foto: Unsplash

El sistema Bloqueplas fue diseñado para facilitar el montaje mediante piezas que se encastran entre sí. Según las fuentes que documentaron el proyecto, esta característica permite acelerar el proceso de construcción y reducir la necesidad de mano de obra especializada.

El resultado fue una vivienda que, una vez revestida, mantiene una apariencia convencional, aunque buena parte de sus paredes tiene un origen completamente diferente al de los ladrillos y bloques utilizados habitualmente.

Cuánto puede durar una casa construida con plástico reciclado

Marcela Alvarado, directora ejecutiva de Urbarium, explicó en su momento las características que atribuía al sistema utilizado en la vivienda de Mora:

“Su vida útil es de aproximadamente 200 años, es un material resistente al que incluso se le puede extender su vida, dependiendo del cuidado que se le dé. Incluso se puede hacer una segunda planta. No porque sean de plástico significa que son débiles; al contrario, son bastante estables”.

La casa de Cindy Mora fue entregada en mayo de 2018 en el barrio Lámparas de Alajuelita. Foto: La Nación de Costa Rica.

La experiencia de Cindy Mora quedó así como un caso concreto de reutilización de residuos plásticos aplicada a la construcción de viviendas.

El proyecto combinó una solución habitacional con el aprovechamiento de materiales descartados y permitió que una familia accediera a su propia casa después de años de esfuerzo.