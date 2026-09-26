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EEUU ensambla su “monstruo nuclear”: así es el misil que vigilará el mundo hasta 2075

Estados Unidos avanzó con el ensamblaje del LGM-35A Sentinel, el misil balístico intercontinental que reemplazará al Minuteman III. El nuevo sistema será probado en vuelo en 2027.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Misil balístico intercontinental LGM-35A sentinel.
Misil balístico intercontinental LGM-35A sentinel. Foto: Wikimedia Commons
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Estados Unidos continúa con el desarrollo del LGM-35A Sentinel, el futuro misil balístico intercontinental destinado a renovar uno de los componentes de su tríada nuclear. El sistema reemplazará progresivamente al Minuteman III, en servicio desde 1970.

El programa alcanzó un nuevo avance durante una prueba realizada en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California, donde los equipos completaron el ensamblaje del misil en posición vertical.

El ejercicio, denominado Pathfinder, permitió comprobar los procedimientos necesarios para integrar las diferentes partes del sistema antes de avanzar hacia etapas más complejas de evaluación.

¿Cómo está compuesto el misil nuclear Sentinel?

El LGM-35A Sentinel fue concebido como un misil balístico intercontinental de varias etapas y con lanzamiento desde silos terrestres. Su diseño contempla la integración de sistemas modernos para sustituir a los Minuteman III que actualmente forman parte del componente terrestre de la tríada nuclear estadounidense.

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Durante la prueba se ensamblaron sus tres etapas de propulsión, además de la sección superior y otros componentes, formando una única unidad.

Entre las principales características conocidas del Sentinel se encuentran:

  • Tres motores de combustible sólido, destinados a impulsar las distintas etapas del misil.
  • Un alcance oficial superior a 6.000 millas, es decir, más de 9.600 kilómetros.
  • Una velocidad estimada por la Fuerza Aérea estadounidense de aproximadamente Mach 23 al final de la fase de impulso.
  • Lanzamiento desde silos terrestres, dentro del componente terrestre de las fuerzas nucleares de Estados Unidos.

El desarrollo del Sentinel forma parte de un programa de modernización de largo plazo de las capacidades estratégicas estadounidenses.

¿Cuándo entrará en servicio el misil Sentinel?

El calendario del programa contempla todavía varios años de pruebas antes de que el nuevo misil pueda alcanzar una capacidad operativa.

La primera prueba de vuelo está prevista para 2027. Ese ensayo será un paso fundamental, ya que permitirá evaluar en condiciones reales sistemas que hasta ahora fueron sometidos principalmente a pruebas en tierra.

Misil nuclear. Foto: Rueters.
Las primeras pruebas están previstas para 2027.

La capacidad operativa inicial está prevista para comienzos de la década de 2030. A partir de entonces, el Sentinel comenzaría a reemplazar progresivamente a los Minuteman III.

El programa apunta además a que el nuevo misil tenga una extensa vida útil. De acuerdo con los planes actuales, el LGM-35A Sentinel podría permanecer operativo hasta al menos 2075, convirtiéndose en uno de los principales sistemas estratégicos de Estados Unidos durante buena parte del siglo XXI.

Estados UnidosMisilNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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