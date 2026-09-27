Festival del Mate y la Reposera 2026: cuándo y dónde se hace la gran fiesta popular con shows de folklore a 190 km de CABA

El evento se realizará el próximo domingo 18 de octubre. Foto: Infozona

El Festival del Mate y la Reposera tendrá su primera edición el próximo domingo 18 de octubre en Arrecifes, una ciudad bonaerense ubicada a unos 190 kilómetros de Capital Federal. La celebración, que iba a ser este 26 de septiembre pero se reprogramó por las condiciones climáticas desfavorables, está previsto que comience desde el mediodía en la Plaza Mitre y propone una jornada para disfrutar del mate, la música y las tradiciones argentinas al aire libre.

La propuesta fue organizada por el grupo de danza Latir Legüero y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes. El evento fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante local, que destacó su objetivo de promover las expresiones artísticas tradicionales, especialmente la música y las danzas folclóricas argentinas.

El folklore será parte de la música popular que suene en el Festival del Mate y la Reposera 2026. Foto: Guitarras Sin Límites

Llega el Festival del Mate y la Reposera: cuándo y dónde se hace

La primera edición se realizará el domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, en la Plaza Bartolomé Mitre de Arrecifes. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario realizar una inscripción previa para participar.

El encuentro está pensado como una fiesta popular y familiar, con distintas propuestas distribuidas durante la jornada. Además de los espectáculos, habrá puestos de artesanos, manualistas y emprendedores, junto con comidas típicas y sorteos.

La elección del mate como protagonista busca poner en el centro una de las costumbres más características de la Argentina, con una propuesta que invita a llevar el termo, preparar el mate y pasar la tarde en la plaza.

Folklore y música en vivo: los espectáculos imperdibles de la jornada

La programación artística tendrá como protagonistas a distintos artistas y agrupaciones de Arrecifes. Entre ellos estarán el Ballet Municipal de Arrecifes y el grupo de danzas de Lucas Valenzuela.

También habrá presentaciones de Cacho Plana, Rezabaile, Nativa, Joaquín Slaiman y La Clave Folclórica, que completarán una agenda marcada por la música en vivo y las danzas tradicionales.

El escenario combinará diferentes expresiones vinculadas con el folklore y la cultura popular, en una jornada que busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de una celebración nueva dentro del calendario de eventos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de la música, quienes se acerquen podrán recorrer los puestos de artesanos, manualistas y emprendedores locales, con productos y objetos realizados por trabajadores de la zona.

Cómo llegar a Arrecifes desde CABA

Para quienes quieran hacer una escapada desde CABA, Arrecifes se encuentra a aproximadamente 180-190 kilómetros por ruta, según el punto de partida y el recorrido elegido. El trayecto en auto demanda alrededor de dos horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones de circulación.

La principal vía de acceso es la Ruta Nacional 8, que conecta a Arrecifes con el área metropolitana a través del Acceso Norte y el ramal Pilar. El recorrido pasa por localidades como Pilar, Capilla del Señor, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento antes de llegar a la ciudad.

Una vez en Arrecifes, la celebración tendrá como punto central la Plaza Mitre, ubicada en el área céntrica de la ciudad. La ubicación permite recorrer el evento a pie y combinar la visita al festival con un paseo por la localidad.

Mate, reposera y tradición: las claves de un festival al aire libre

El nombre del evento resume buena parte de la propuesta: mate y reposera para pasar varias horas al aire libre, acompañados por música, comidas y actividades culturales. La organización invita a convertir la jornada en un encuentro para compartir en familia o con amigos.

La agenda también tendrá un componente gastronómico, con comidas típicas para acompañar la tarde. A esto se sumarán los sorteos y el paseo de emprendedores, que ampliarán la propuesta más allá de los espectáculos musicales.

Con esta primera edición, Arrecifes suma una nueva fiesta popular a la agenda bonaerense de primavera. El evento aparece dentro del calendario turístico de la Provincia de Buenos Aires junto con otras celebraciones que se realizarán durante el último fin de semana de septiembre.