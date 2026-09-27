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La colaboración que nadie vio venir: Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

La artista latina mega consagrada, Thalía, se involucró junto al cantante cordobés Luck Ra para generar la reversión del clásico “A quién le importa” en medio de la polémica que lo envuelve por su separación de La Joaqui.

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El artista cordobés se unió para lanzar una versión cuarteto de "¿A quién le importa?", el hitazo de la cantante mexicana.
El artista cordobés se unió para lanzar una versión cuarteto de "¿A quién le importa?", el hitazo de la cantante mexicana. Foto: CZ Comunicación
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En medio de la exposición mediática que atraviesa tras su separación de La Joaqui, Luck Ra sorprendió con una colaboración internacional que nadie esperaba: se unió a Thalía para reversionar A quién le importa, uno de los grandes clásicos de la cantante mexicana, pero esta vez llevado al ritmo del cuarteto argentino.

La nueva versión, titulada A quién le importa (Versión Cuarteto), ya está disponible en plataformas digitales y propone una transformación completa del sonido original. La producción estuvo a cargo de Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, con arreglos que incorporan acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería para trasladar el histórico tema al universo musical de Luck Ra.

La elección de la canción tampoco es casual: A quién le importa fue escrita originalmente por Carlos Berlanga y Nacho Canut para Alaska y Dinarama y publicada en 1986. Thalía grabó su propia versión en 2002 y la convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera. Ahora, más de dos décadas después, vuelve a interpretarla junto al cantante cordobés, que ya tiene antecedentes de llevar clásicos de otros artistas al cuarteto, como ocurrió con Chayanne, Elvis Crespo y Miranda.

Luck Ra junto a Thalía.

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui que encendió al mundo del espectáculo

Después de varios días de rumores, Luck Ra en su momento decidió romper el silencio y dar su versión sobre el final del noviazgo con La Joaqui. Según relató Ángel de Brito en LAM, el cantante le confirmó que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación porque sentía que el vínculo ya no avanzaba de la misma manera.

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Lejos de hablar de una pelea puntual o de un conflicto escandaloso, el artista habría explicado que prefirió frenar la historia antes de que el desgaste terminara lastimando más a los dos. En ese sentido, su postura fue clara: la relación todavía conservaba cariño, pero ya no tenía la misma intensidad emocional que al comienzo.

Luck Ra habló sobre su separación
Luck Ra cuenta que prefirió frenar la historia antes de que el desgaste terminara lastimando más a los dos. Foto: redes

La frase que más resonó fue contundente: ya no estaba el amor de antes. Con esa explicación, Luck Ra intentó ordenar el relato público de una separación que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, programas de espectáculos y entre los fanáticos de ambos artistas.

El rumor que más molestó a Luck Ra

Uno de los puntos que más incomodó al cantante fue la versión que indicaba que la ruptura habría estado relacionada con las hijas de La Joaqui. Según se reveló en LAM, Luck Ra negó de forma categórica que ese haya sido el motivo de la separación y remarcó que mantenía un vínculo afectuoso con las niñas.

El músico también habría explicado que conoce de cerca las dinámicas familiares ensambladas, ya que en su propia historia personal atravesó una situación similar con la pareja de su madre. Por eso, le habría molestado especialmente que se instalara la idea de que no pudo manejar ese vínculo o que la relación con las hijas de la cantante hubiera sido un problema.

La pareja se habría separado
La Joaqui y Luck Ra Foto: Redes sociales / Instagram

Con esa aclaración, Luck Ra buscó despejar una de las versiones más sensibles que circularon tras la ruptura. No hubo conflicto con las hijas de La Joaqui, según su descargo, ni una competencia interna ni una situación familiar que haya detonado el final del noviazgo.

La Joaqui, Luck Ra y una separación bajo la lupa pública

La exposición también fue un tema central para el artista. De acuerdo con lo que contó Ángel de Brito, Luck Ra se mostró afectado porque la separación se hizo pública antes de que pudiera procesarla en privado.

Ese punto no es menor: tanto él como La Joaqui son figuras con fuerte presencia en la música popular y en redes sociales. Cada movimiento personal suele generar repercusiones inmediatas, especialmente cuando se trata de una pareja que había captado la atención del público por su química, sus apariciones juntos y el cariño que muchos seguidores les tenían.

De acuerdo con lo que contó Ángel de Brito, Luck Ra se mostró afectado porque la separación se hizo pública antes de que pudiera procesarla en privado. Foto: redes sociales.

La ruptura, entonces, no solo significó el final de una relación amorosa, sino también el inicio de una conversación pública cargada de interpretaciones. En ese escenario, el cantante eligió hablar para frenar rumores y dejar claro que la decisión tuvo que ver con sus sentimientos, no con terceros ni con conflictos familiares.

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