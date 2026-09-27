Ciclogénesis en Argentina: el fenómeno que llega este domingo y cambiará el tiempo durante varios días

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo con tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la llegada de una nueva ciclogénesis a la Argentina. El fenómeno comenzará a hacerse sentir durante la madrugada y podría generar lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h.

La ciclogénesis es un proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión. Su desarrollo suele estar asociado con un aumento de la nubosidad, precipitaciones y una mayor intensidad del viento, aunque sus efectos pueden variar según la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones. Foto: Canal 26

Cuándo llegan las lluvias por la ciclogénesis a Buenos Aires

Según el pronóstico del SMN, las primeras lluvias podrían aparecer durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Para ese momento, la temperatura rondaría los 14°.

Durante la mañana, la posibilidad de precipitaciones bajaría hasta ubicarse entre 0% y 10%, aunque la mejora sería momentánea. Hacia la tarde, las chances de lluvia volverían a aumentar y alcanzarían nuevamente valores de entre 10% y 40%, una situación que podría mantenerse durante la noche.

El domingo tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Además, se esperan vientos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

De esta manera, la jornada comenzará con condiciones inestables y tendrá un escenario variable durante el resto del día, mientras la ciclogénesis avanza sobre el país.

Tormentas y lluvias: qué se espera para los próximos días

El escenario inestable no quedaría limitado al domingo. De acuerdo con las previsiones actuales, la influencia del sistema se extendería hasta el martes 29, aunque las condiciones meteorológicas tendrán algunas variaciones durante ese período.

El lunes 28 se espera una mínima de 14° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Para el martes 29, el SMN anticipa nuevamente una posibilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante la mañana, con temperaturas que se mantendrían entre los 14° y los 19°.

A partir del miércoles 30, las condiciones tenderían a estabilizarse. Ese día se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, sin lluvias previstas.

Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana

Después del paso de la ciclogénesis, el tiempo presentaría una mejora progresiva, aunque con nubosidad variable y un posterior ascenso de las temperaturas.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires indica:

Domingo 27: mínima de 14° y máxima de 19°. Lluvias entre 10% y 40% y ráfagas de hasta 50 km/h.

Lunes 28: mínima de 14° y máxima de 19°. Cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Martes 29: mínima de 14° y máxima de 19°. Entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias durante la mañana.

Miércoles 30: mínima de 11° y máxima de 19°. Sin lluvias previstas .

Jueves 1: mínima de 12° y máxima de 19°. Cielo parcialmente nublado .

Viernes 2: mínima de 15° y máxima de 25°. Marcado ascenso de la temperatura.

El período más inestable se concentraría entre el domingo y el martes, mientras que luego se espera una mejora del tiempo y un progresivo aumento de las temperaturas. Hacia el viernes, la máxima podría llegar a los 25° en Buenos Aires.