comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ciclogénesis en Argentina: el fenómeno que llega este domingo y cambiará el tiempo durante varios días

El fenómeno meteorológico comenzará a influir desde este domingo 27 de septiembre y se extenderá hasta el martes con lluvias, nubosidad y fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciclogénesis en Buenos Aires.
Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo con tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la llegada de una nueva ciclogénesis a la Argentina. El fenómeno comenzará a hacerse sentir durante la madrugada y podría generar lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h.

La ciclogénesis es un proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión. Su desarrollo suele estar asociado con un aumento de la nubosidad, precipitaciones y una mayor intensidad del viento, aunque sus efectos pueden variar según la zona.

lluvias tormentas buenos aires amba caba
El Servicio Meteorológico Nacional informó cuándo cederán las precipitaciones. Foto: Canal 26

Cuándo llegan las lluvias por la ciclogénesis a Buenos Aires

Según el pronóstico del SMN, las primeras lluvias podrían aparecer durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Para ese momento, la temperatura rondaría los 14°.

Durante la mañana, la posibilidad de precipitaciones bajaría hasta ubicarse entre 0% y 10%, aunque la mejora sería momentánea. Hacia la tarde, las chances de lluvia volverían a aumentar y alcanzarían nuevamente valores de entre 10% y 40%, una situación que podría mantenerse durante la noche.

Contenido Recomendado

Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires:qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

Pronóstico extendido para Tucumán:qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

El domingo tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Además, se esperan vientos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

De esta manera, la jornada comenzará con condiciones inestables y tendrá un escenario variable durante el resto del día, mientras la ciclogénesis avanza sobre el país.

Tormentas y lluvias: qué se espera para los próximos días

El escenario inestable no quedaría limitado al domingo. De acuerdo con las previsiones actuales, la influencia del sistema se extendería hasta el martes 29, aunque las condiciones meteorológicas tendrán algunas variaciones durante ese período.

El lunes 28 se espera una mínima de 14° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Para el martes 29, el SMN anticipa nuevamente una posibilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante la mañana, con temperaturas que se mantendrían entre los 14° y los 19°.

A partir del miércoles 30, las condiciones tenderían a estabilizarse. Ese día se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, sin lluvias previstas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana

Después del paso de la ciclogénesis, el tiempo presentaría una mejora progresiva, aunque con nubosidad variable y un posterior ascenso de las temperaturas.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires indica:

  • Domingo 27: mínima de 14° y máxima de 19°. Lluvias entre 10% y 40% y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Lunes 28: mínima de 14° y máxima de 19°. Cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
  • Martes 29: mínima de 14° y máxima de 19°. Entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias durante la mañana.
  • Miércoles 30: mínima de 11° y máxima de 19°. Sin lluvias previstas.
  • Jueves 1: mínima de 12° y máxima de 19°. Cielo parcialmente nublado.
  • Viernes 2: mínima de 15° y máxima de 25°. Marcado ascenso de la temperatura.

El período más inestable se concentraría entre el domingo y el martes, mientras que luego se espera una mejora del tiempo y un progresivo aumento de las temperaturas. Hacia el viernes, la máxima podría llegar a los 25° en Buenos Aires.

ClimaCiclogénesisPronósticoServicio Meteorológico Nacional
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires:qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

    Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

  2. Ya llegó el sacudón climático a Buenos Aires:empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

    Ya llegó el sacudón climático a Buenos Aires: empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

  3. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  4. Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy:cómo estará el clima este martes 31 de marzo de 2026

    Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 31 de marzo de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Máximo Kirchner:“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”

Milei mira tres elecciones clave:qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento

Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Tío Mario cierra después de casi 30 años:qué pasó con la histórica juguetería

Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Pagos con QR:se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Internacionales

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump rechazó el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers