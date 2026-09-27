A 90 kilómetros de CABA: el pueblo de calles de tierra que lanzó la ruta del dulce de leche, con parrillas, fiambres y quesos artesanales

Camino del dulce de leche Foto: Instagram @elpalenqueuribe

A poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño pueblo bonaerense conserva intacta buena parte de su identidad rural. Se trata de Uribelarrea, una localidad del partido de Cañuelas que sorprende por sus casonas antiguas, su estación ferroviaria y una historia profundamente ligada con la producción de leche.

El destino sumó una experiencia llamada El Camino del Dulce de Leche, un circuito que invita a conocer tambos, establecimientos educativos y espacios patrimoniales. La propuesta permite comprender cómo aquella colonia agrícola se convirtió en uno de los principales centros lecheros de la región.

Uribelarrea: de colonia agrícola a pueblo lechero

La historia formal de Uribelarrea comenzó en 1890, cuando Miguel Nemesio de Uribelarrea donó parte de sus tierras para fundar una colonia agrícola. El proyecto pretendía impulsar el poblamiento de la zona y desarrollar actividades relacionadas con el campo.

El trazado urbano original fue realizado por el ingeniero Federico Bazzano y posteriormente modificado por Pedro Benoit, uno de los profesionales que participaron del diseño de la ciudad de La Plata.

Uribelarrea, Buenos Aires. Foto: Expedia

Su intervención todavía puede reconocerse en la Plaza Centenario, un espacio verde octogonal del que parten cuatro diagonales. Alrededor se encuentran construcciones históricas que conservan la apariencia de finales del siglo XIX.

Entre ellas sobresale la Iglesia Nuestra Señora de Luján, inaugurada el 14 de julio de 1890. El templo, diseñado por Benoit y caracterizado por sus influencias neogóticas, se transformó en uno de los grandes símbolos del pueblo.

El tren que conectó al campo con Buenos Aires

La llegada del ferrocarril en 1892 cambió definitivamente la vida de Uribelarrea. La estación facilitó el transporte de pasajeros, pero también permitió enviar productos rurales hacia Cañuelas, Lobos y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las décadas de 1930 y 1940, el pueblo atravesó su período de mayor prosperidad. Llegó a concentrar decenas de tambos y numerosas queserías, administradas en gran parte por familias de inmigrantes vascos e italianos.

Escapadas de Semana Santa, Uribelarrea

La leche y sus derivados viajaban hacia la capital a través del antiguo Ferrocarril del Sud. De esa manera, la actividad láctea impulsó la economía local y moldeó la identidad de varias generaciones.

En los alrededores de la vieja estación funciona actualmente el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, donde se conservan herramientas, objetos y testimonios vinculados con el trabajo rural.

El Camino del Dulce de Leche: sabores, tambos e historia

El nuevo circuito turístico recupera aquel pasado productivo mediante una experiencia guiada. El recorrido se realiza en modalidad caravana, por lo que los participantes utilizan sus propios vehículos para trasladarse entre las diferentes paradas.

Uno de los sitios destacados es el tambo caprino Valle de Goñi, ubicado a pocos kilómetros del casco urbano. Allí se puede observar el trabajo con los animales, conocer el proceso de elaboración artesanal y degustar dulce de leche de cabra.

Otra parada fundamental es la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, fundada en enero de 1894 y reconocida como la primera escuela de agricultura práctica del país.

La institución mantiene viva la tradición agropecuaria de Uribelarrea. Sus estudiantes combinan la formación teórica con actividades productivas y elaboran quesos, fiambres, embutidos, conservas, mermeladas y otros alimentos artesanales.

Dulce de leche Foto: El Palenque

El paseo también atraviesa la estación ferroviaria y distintos rincones del pueblo antes de finalizar en la Plaza Centenario. Allí, los visitantes reciben recomendaciones para continuar explorando la gastronomía y el patrimonio local.

Cañuelas y la leyenda del dulce de leche

El vínculo de Cañuelas con el dulce de leche se remonta, según la tradición popular, al 24 de junio de 1829. Ese día, Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle mantuvieron un encuentro que derivó en la firma del histórico Pacto de Cañuelas.

La leyenda cuenta que una criada preparaba una mezcla de leche caliente con azúcar, conocida como lechada. Al descubrir inesperadamente a Lavalle descansando en el catre de Rosas, habría abandonado la cocina para alertar a los demás.

Dulce de leche Foto: Obra Don Bosco

Cuando regresó, la preparación se había transformado en una pasta espesa y acaramelada. Así habría nacido accidentalmente el dulce de leche.

Aunque no existen documentos concluyentes que confirmen el relato, la historia quedó incorporada a la identidad cultural de la región. Por ese motivo, Cañuelas celebra cada 24 de junio el Día del Dulce de Leche.

La tradición también posee una base industrial. En 1889 comenzó a funcionar La Martona, empresa fundada por Vicente Lorenzo Casares y considerada pionera en la elaboración industrial de productos lácteos en la Argentina.

Qué hacer durante una escapada a Uribelarrea

Además del circuito histórico, el pueblo ofrece parrillas criollas, restaurantes de campo, cervecerías artesanales y almacenes centenarios. Durante los fines de semana también pueden encontrarse ferias con quesos, embutidos, conservas y productos regionales.

Uribelarrea fue elegida como escenario para diferentes producciones cinematográficas. Películas como “Juan Moreira”, de Leonardo Favio, y “Evita”, de Alan Parker, aprovecharon sus fachadas antiguas y su atmósfera detenida en el tiempo.

Para llegar desde CABA, el trayecto habitual se realiza por la Autopista Riccheri, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 205.

Entre antiguos andenes, recetas transmitidas durante generaciones y construcciones centenarias, Uribelarrea convierte una escapada de fin de semana en un verdadero viaje por la historia bonaerense.