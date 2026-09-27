Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires: cuáles fueron las zonas afectadas y hasta cuándo seguirán las lluvias

Granizo en Buenos Aires. Foto: X@JuaniAyoroaOK

El mal tiempo volvió a hacerse sentir en la provincia de Buenos Aires con un fuerte temporal que dejó caída de granizo en algunas localidades. Navarro y zonas aledañas fueron algunas de las áreas afectadas durante la mañana de este domingo, en una jornada marcada además por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de hasta 50 km/h.

La jornada comenzó con fuertes tormentas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Navarro y localidades cercanas fueron algunas de las zonas más afectadas por la caída de granizo durante la mañana de este domingo.

El episodio se produjo mientras se mantienen vigentes alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas de variada intensidad. El organismo advierte que algunos de estos fenómenos pueden ser localmente fuertes y estar acompañados por abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las localidades de Buenos Aires bajo alerta por tormentas

De acuerdo con el área alcanzada por el aviso, las tormentas pueden afectar a distintos municipios del oeste y centro de la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades incluidas se encuentran:

25 de Mayo

9 de Julio

Alberti

Bragado

Cañuelas

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chivilcoy

General Belgrano

General Las Heras

General Viamonte

La Matanza

Lincoln

Lobos

Marcos Paz

Navarro

Pehuajó

Roque Pérez

San Miguel del Monte

San Vicente

Suipacha

Alerta por granizo en distintas zonas de Buenos Aires. Foto: SMN.

El SMN prevé que las tormentas puedan generar lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En algunas zonas bonaerenses también se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Por este motivo, se recomienda evitar circular por calles anegadas, permanecer en lugares seguros durante las tormentas y retirar del exterior objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Tras el regreso de las lluvias, cómo seguirá el clima en el AMBA durante la última semana de septiembre

La última semana de septiembre arranca con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las lluvias y tormentas serán protagonistas durante las primeras jornadas, aunque hacia mitad de semana el tiempo mejorará y dará paso a varios días de sol y temperaturas agradables.

El domingo se presenta con lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 19°C, con probabilidades de precipitación que alcanzan hasta el 70% por la noche. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Para el lunes, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lluvias y una temperatura máxima de 19°C.

Clima en CABA. Foto: SMN.

La inestabilidad regresará el martes con nuevas lluvias y tormentas aisladas. La temperatura se mantendrá entre los 14°C y los 19°C, mientras que las chances de precipitaciones volverán a ubicarse entre el 40% y el 70%.

A partir del miércoles llegará la mejora. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. Las marcas térmicas irán de los 11°C a los 18°C, en un escenario más típico de primavera.

El buen tiempo continuará durante el jueves y el viernes, con jornadas soleadas o con nubosidad variable, temperaturas máximas cercanas a los 18°C y mínimas frescas, de entre 10°C y 11°C. Sin embargo, el próximo sábado podrían reaparecer algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C y los 17°C.

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por tormentas