Una familia plantó 840.000 árboles y 25 años después volvió un animal desaparecido hacía un siglo. Foto: Gemini

Hace 25 años, una familia decidió transformar una antigua zona ganadera en el estado de Río de Janeiro y el resultado superó todas las expectativas: plantaron 840.000 árboles nativos y lograron restaurar más de 600 hectáreas de la Mata Atlántica. El impacto fue tan grande que una especie que llevaba más de un siglo desaparecida en la región volvió a habitar el lugar.

El proyecto nació de la mano de Nicholas y Raquel Locke, quienes en 2001 fundaron la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) en el municipio de Cachoeiras de Macacu. La propiedad, que había pertenecido a la familia Locke durante generaciones, había sufrido décadas de explotación agropecuaria y tala de árboles.

Cómo fue la restauración del bosque y la vuelta de la fauna

A lo largo de los años, REGUA se dedicó a recuperar las áreas degradadas mediante la plantación de especies nativas. Según World Land Trust, la organización llegó a plantar 840.000 árboles en antiguos pastizales ganaderos, lo que permitió restaurar unas 607 hectáreas de bosque y conectar fragmentos aislados.

La recuperación del ambiente no solo cambió el paisaje: también transformó la vida silvestre. Los humedales restaurados volvieron a ser refugio y fuente de alimento para muchas especies. La reserva registró cientos de especies de aves y una gran diversidad de animales, gracias a la restauración del hábitat.

Una familia plantó 840.000 árboles y 25 años después volvió un animal desaparecido hacía un siglo. Foto: Gemini

El regreso de la anta sudamericana tras 100 años

Uno de los logros más destacados fue el regreso de la anta sudamericana, un mamífero que había desaparecido del estado de Río de Janeiro hacía más de 100 años. El último registro databa de 1914, en el Parque Nacional de la Serra dos Órgãos, y su desaparición estuvo vinculada a la caza y la pérdida de hábitat.

En 2017, REGUA y el proyecto Refauna, junto a investigadores del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro, iniciaron un programa para reintroducir la especie. Ese año, los primeros tres ejemplares fueron liberados en la reserva.

Nacimientos y una población en crecimiento

El proceso de reintroducción continuó y los animales lograron reproducirse en libertad. Para 2025, REGUA informó que ya habían nacido ocho crías dentro de la reserva, un paso clave para establecer una población viable que pueda expandirse a otras áreas de la Mata Atlántica.

Así, lo que comenzó como un proyecto familiar para recuperar el bosque terminó modificando por completo el ecosistema local: 840.000 árboles plantados, más de 600 hectáreas restauradas y el regreso de una especie ausente durante un siglo son el resultado de la transformación de la Reserva Ecológica de Guapiaçu.