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Polonia toma medidas ante la escalada de Rusia: reforzará la seguridad en la frontera con Ucrania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó sobre una posible intensificación de las acciones rusas y anunció nuevas medidas de seguridad en las zonas cercanas a Ucrania.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Ejército de Polonia en la zona donde impactó un dron ruso.
Ejército de Polonia en la zona donde impactó un dron ruso. Foto: EFE
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que su Gobierno reforzaría las medidas de seguridad ante una posible intensificación de las acciones militares de Rusia, luego de que recientes ataques rusos se produjeran en territorio ucraniano a pocos kilómetros de la frontera con Polonia.

Durante una conferencia de prensa realizada este domingo en Varsovia junto con ministros y representantes de los organismos de seguridad, Tusk sostuvo que las próximas semanas y meses podrían estar marcados por una mayor actividad militar rusa.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia.
Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Foto: REUTERS

“Tenemos que ser conscientes de que, a partir de hoy, procederemos de una manera muy reforzada, porque lo que sabemos y lo que esperamos es que las próximas semanas y meses sean un periodo de acción intensificada por Rusia, dijo.

El primer ministro también advirtió sobre la posibilidad de que la escalada alcanzara territorio polaco. “No podemos excluir que esta escalada afecte a nuestro territorio”, señaló.

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Ataques rusos cerca de la frontera con Polonia

Las declaraciones de Tusk se produjeron después de una serie de incidentes registrados en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca.

Un dron ruso impacta en un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera polaca.
Bomberos extinguen el fuego de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso contra Ucrania en Lutsk, cerca de la frontera con Polonia. Foto: via REUTERS

Según la información difundida por las autoridades polacas, drones de ataque rusos impactaron a pocos kilómetros de la frontera. Uno de los incidentes afectó a un tren de pasajeros que se dirigía hacia Varsovia, aunque no se registraron heridos.

Otro de los ataques alcanzó una gasolinera cercana al paso fronterizo de Dorohusk-Jagodzin, que debió ser evacuada. El episodio también provocó incendios en varios camiones.

Ante esta situación, Polonia anunció un refuerzo de las medidas de seguridad y vigilancia en las regiones próximas a Ucrania.

Tusk advirtió por los pasos fronterizos

El primer ministro polaco también hizo referencia al ataque contra la zona fronteriza y aseguró que Rusia ya había intentado anteriormente afectar este tipo de infraestructura. “No es la primera vez que Rusia intenta paralizar un paso fronterizo”, sostuvo Tusk, según sus declaraciones.

Polonia renueva su flota de tanques de guerra. Foto: REUTERS

El mandatario agregó: Lo hemos visto en Moldavia. Sabíamos que el plan ruso incluiría intentos de causar caos, paralizar y quizás incluso también destruir pasos fronterizos ucranianos y esto se aplica también a nuestro país, declaró.

A raíz de esta situación, Tusk anticipó que los pasos fronterizos funcionarían bajo condiciones especiales durante los próximos meses. El objetivo sería agilizar la circulación y evitar la formación de grandes congestionamientos, especialmente de vehículos que transportaran combustible y que, según explicó el mandatario, podrían convertirse en objetivos de nuevos ataques.

Polonia activó sus defensas aéreas

Durante la madrugada del domingo, las defensas aéreas polacas detectaron más de una docena de drones de ataque rusos Geran-5 sobre el espacio aéreo del oeste de Ucrania.

Como consecuencia, Polonia desplegó aviones de combate y reforzó la vigilancia en las zonas cercanas a la frontera. Además, los habitantes de las regiones fronterizas recibieron mensajes de alerta ante la posibilidad de una eventual incursión en territorio polaco.

Aviones F-16 de Polonia.
Aviones F-16 de Polonia. Foto: X @MON_GOV_PL

Rusia justificó los ataques contra infraestructura ferroviaria

Por su parte, Rusia aseguró que sus fuerzas habían atacado infraestructura ferroviaria en el oeste de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que esas instalaciones eran utilizadas para trasladar material militar procedente de Europa.

“Han continuado los ataques contra la infraestructura ferroviaria en las regiones occidentales de Ucrania, que se utiliza para transportar carga militar desde países europeos”, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

De esta manera, Moscú justificó los ataques como parte de sus operaciones contra infraestructura que, según su versión, era utilizada para el traslado de suministros militares destinados a Ucrania.

PoloniaGuerra Rusia-UcraniaAtaque
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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