comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Opinión | Hutíes y Arabia Saudita: por qué el conflicto en Yemen beneficia a Irán

Irán y la coincidencia sistemática que aumenta riesgos estratégicos en la región.

Agustín Chiaffredo
Por Agustín Chiaffredo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah
Hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Nuevos ataques en el Golfo Pérsico contra buques petroleros y la toma de la costa de Yemen e islas del Mar Rojo por parte de los Hutíes encendieron las alarmas en la región el pasado viernes. El impacto económico fue casi inmediato. El precio del Brent subió cerca de un 5% el jueves, acercándose a los 107 dólares por barril, mientras que hoy lunes 14 de septiembre, ese precio se encuentra en 108.99 dólares.

El movimiento hutí modificó el equilibrio de poder en la región tras la ocupación de islas estratégicas en el estrecho de Bab el-Mandeb, que le otorga la capacidad de controlar el flujo comercial, atacar o liberar el paso de buques y así tener una herramienta de poder bajo la manga.

La semana pasada, Arabia Saudita intervino militarmente a través de cazas F-15 y Typhoon en apoyo al gobierno “legal” de Yemen tras la conquista hutí de posiciones claves. Riad recibió como respuesta un ataque hutí que alcanzó territorio saudí y provocó daños materiales y víctimas.

Uno de los ataques hutíes alcanzó al oleoducto East-West (Este-Oeste) de casi 1.200 kilómetros, que conecta los polos productivos saudíes con el puerto de Yanbu situado en el Mar Rojo y por el cual Arabia Saudita transportaba entre 4 y 5 millones de barriles diarios, lo que equivale a casi un 4% de la oferta mundial de petróleo.

Contenido Recomendado

Crece la tensión:los hutíes avanzan en el estrecho de Bab al Mandeb mientras fuerzas yemeníes atacan puntos rebeldes

Crece la tensión: los hutíes avanzan en el estrecho de Bab al Mandeb mientras fuerzas yemeníes atacan puntos rebeldes

Tensión en Medio Oriente:al menos cuatro fallecidos por un ataque de los hutíes en uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo

Tensión en Medio Oriente: al menos cuatro fallecidos por un ataque de los hutíes en uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo

A su vez, este año funcionó como la principal ruta alternativa de suministro global de petróleo de Medio Oriente tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que permanece cercado por las fuerzas iraníes.

Este preciso ataque viene a poner en una delgada cuerda a la producción petrolera saudí, que a inicios de este año alcanzaba una cifra superior a 10 millones de barriles de petróleo diarios, mientras que en agosto esa misma tasa bajó a poco más de 6 millones, según una encuesta de Bloomberg.

A su vez, los hutíes declararon un bloqueo marítimo en contra de buques saudíes que transiten por el Estrecho de Bab el-Mandeb, perjudicando aún más las exportaciones de este país.

El conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita termina reforzando la estrategia iraní de asfixia económica regional. La lógica es presionar a los países del Golfo para que dejen de facilitar su territorio y bases para operaciones de Estados Unidos e Israel, y así forzar avances diplomáticos con menos concesiones.

Si bien esa estrategia ya logró ciertos avances con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ahora se le suma un segundo estrecho estratégico, Bab el-Mandeb, lo que duplica la capacidad de presión. Quedará por ver si Irán profundiza la cooperación con los hutíes o si mantiene el apoyo indirecto.

HutíesYemenArabia SauditaIrán
Agustín Chiaffredo
Agustín Chiaffredo

Columnista colaborador

Soy Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe e intento explicar las cuestiones geopolíticas del mundo en simples palabras para aquellas personas que no logren entenderlas o quieran aprender sobre cómo se mueve el mundo. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por la causa Sueños Compartidos:absolvieron a Julio de Vido

José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por la causa Sueños Compartidos: absolvieron a Julio de Vido

Veteranos regresaron a Malvinas, denunciaron un inusual despliegue militar y encendieron las alarmas

En medio de la tensión con Argentina, el Reino Unido renovará su flota de aviones de guerra en las Islas Malvinas

Carlos Pagni en “La Mirada” junto a Javier García por Canal 26:la entrevista completa y las principales definiciones

Economía

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: todas las fechas por DNI

Calendario de pago Anses:quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana:quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

Internacionales

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial: de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

Opinión | Hutíes y Arabia Saudita:por qué el conflicto en Yemen beneficia a Irán

Murió Bob Mackie, figura clave para Cher, a los 87 años:quién era el “sultán de las lentejuelas” y cómo influyó en Hollywood