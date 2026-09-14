Opinión | Hutíes y Arabia Saudita: por qué el conflicto en Yemen beneficia a Irán

Hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah

Nuevos ataques en el Golfo Pérsico contra buques petroleros y la toma de la costa de Yemen e islas del Mar Rojo por parte de los Hutíes encendieron las alarmas en la región el pasado viernes. El impacto económico fue casi inmediato. El precio del Brent subió cerca de un 5% el jueves, acercándose a los 107 dólares por barril, mientras que hoy lunes 14 de septiembre, ese precio se encuentra en 108.99 dólares.

El movimiento hutí modificó el equilibrio de poder en la región tras la ocupación de islas estratégicas en el estrecho de Bab el-Mandeb, que le otorga la capacidad de controlar el flujo comercial, atacar o liberar el paso de buques y así tener una herramienta de poder bajo la manga.

La semana pasada, Arabia Saudita intervino militarmente a través de cazas F-15 y Typhoon en apoyo al gobierno “legal” de Yemen tras la conquista hutí de posiciones claves. Riad recibió como respuesta un ataque hutí que alcanzó territorio saudí y provocó daños materiales y víctimas.

Uno de los ataques hutíes alcanzó al oleoducto East-West (Este-Oeste) de casi 1.200 kilómetros, que conecta los polos productivos saudíes con el puerto de Yanbu situado en el Mar Rojo y por el cual Arabia Saudita transportaba entre 4 y 5 millones de barriles diarios, lo que equivale a casi un 4% de la oferta mundial de petróleo.

A su vez, este año funcionó como la principal ruta alternativa de suministro global de petróleo de Medio Oriente tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que permanece cercado por las fuerzas iraníes.

Este preciso ataque viene a poner en una delgada cuerda a la producción petrolera saudí, que a inicios de este año alcanzaba una cifra superior a 10 millones de barriles de petróleo diarios, mientras que en agosto esa misma tasa bajó a poco más de 6 millones, según una encuesta de Bloomberg.

A su vez, los hutíes declararon un bloqueo marítimo en contra de buques saudíes que transiten por el Estrecho de Bab el-Mandeb, perjudicando aún más las exportaciones de este país.

El conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita termina reforzando la estrategia iraní de asfixia económica regional. La lógica es presionar a los países del Golfo para que dejen de facilitar su territorio y bases para operaciones de Estados Unidos e Israel, y así forzar avances diplomáticos con menos concesiones.

Si bien esa estrategia ya logró ciertos avances con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ahora se le suma un segundo estrecho estratégico, Bab el-Mandeb, lo que duplica la capacidad de presión. Quedará por ver si Irán profundiza la cooperación con los hutíes o si mantiene el apoyo indirecto.