De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura: la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

Se acerca la Fiesta de la Chaya en su edición 2027 Foto: Canva

La famosa fiesta argentina de La Chaya en su próxima edición se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de febrero de 2027 y contará con artistas destacados de diversos géneros musicales. Desde Soledad hasta Desakata2, pasarán por el escenario principal del Autódromo Ciudad de La Rioja para ofrecer una programación que combinará folklore, cuarteto, cumbia, rock y propuestas populares para todos los públicos.

“La Chaya” es mucho más que un festival musical: se trata de una celebración ancestral con profundas raíces en la cultura riojana que cada año convoca a miles de personas. Durante cinco noches, vecinos y turistas se sumergen en una experiencia única marcada por el tradicional juego con harina, el perfume de la albahaca y los rituales que evocan antiguas costumbres vinculadas a la cosecha y la gratitud a la tierra. Entre coplas, danzas y encuentros populares, la festividad mantiene viva una tradición centenaria que forma parte de la identidad cultural de La Rioja y se ha consolidado como uno de los carnavales más emblemáticos de la Argentina.

La Chaya forma parte de la identidad cultural de La Rioja y se ha consolidado como uno de los carnavales más emblemáticos de la Argentina. Foto: Turismo La Rioja

Chaya 2027: grilla día por día

Día 1

El jueves 4 de febrero es la primera noche de La Chaya en su edición 2027 e incluirá las presentaciones de Luciano Pereyra y Desakata2.

Luciano Pereyra tocará el 4 de febrero en La Chaya. Foto: Luciano Pereyra en Instagram

Día 2

En la segunda noche del festival popular se presentarán en vivo LBC y Euge Quevedo y AHYRE.

Euge Quevedo y LBC Foto: Euge Quevedo en Instagram

Día 3

El día sábado 6 de febrero se subirán al escenario de La Chaya los artistas que conforman el grupo Q’Lokura.

Q'Lokura se presentará el sábado 6 de febrero en La Chaya. Foto: prensa.

Día 4

Soledad, Abel Pintos y La Bruja Salguero representarán la noche más folclórica del festival popular.

Abel Pintos. Foto: prensa Sony Music 2022

Día 5

Cerrarán la quinta noche final del festival Sergio Galleguillo y El Loco Amato en una verdadera celebración chayera que incluirá harina, hierbas naturales y alcoholes varios.

Sergio Galleguillo Foto: -

¿Cuál es la leyenda que da origen a La Chaya?

La tradición popular cuenta que Chaya era una joven indígena de gran belleza que se enamoró profundamente de Pujllay, un muchacho alegre, pícaro y reconocido por su carácter conquistador. Sin embargo, el joven nunca correspondió los sentimientos de la muchacha, que vio frustrado su amor.

Dolida por el rechazo, Chaya se internó en el monte para llorar su pena. La leyenda sostiene que desapareció para siempre entre la vegetación y que, desde entonces, regresa cada año a mediados del verano acompañada por Quilla, la Diosa Luna. Su presencia se manifiesta en forma de rocío o una suave llovizna que cae sobre la tierra.

La tradición popular cuenta que Chaya era una joven indígena de gran belleza que se enamoró profundamente de Pujllay, quien nunca la correspondió. Foto: argentina.gob.ar

Por su parte, Pujllay tomó conciencia de su responsabilidad en la desaparición de la joven y, lleno de remordimiento, comenzó una búsqueda desesperada por el monte. Durante mucho tiempo recorrió la región sin éxito, hasta que escuchó que Chaya volvía a la tribu con la llegada de la luna de febrero.

Impulsado por la esperanza de encontrarla, regresó al lugar mientras la comunidad celebraba la cosecha. Aunque era recibido con alegría por quienes participaban de los festejos, el joven continuó buscando incansablemente a la muchacha. Sin embargo, todos sus intentos resultaron inútiles y la desesperación fue creciendo con el paso del tiempo.

Vencido por la tristeza y la soledad, Pujllay terminó refugiándose en la chicha para olvidar su dolor y su fama de conquistador quedó atrás. La historia relata que, en medio de una profunda embriaguez, cayó sobre un fogón y murió consumido por las llamas.

La Chaya Foto: argentina.gob.ar

Desde entonces, la leyenda explica que cada febrero Chaya regresa para apagar simbólicamente el fuego de Pujllay. Al mismo tiempo, el personaje vuelve a aparecer durante las celebraciones, para luego morir al finalizar los festejos y ser enterrado hasta el año siguiente. Este relato ancestral se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la tradicional Fiesta de la Chaya, una celebración que combina música, alegría, rituales y la fuerza de las creencias populares del noroeste argentino.