A mediados de 1814, San Martín se instaló en una finca de Córdoba rodeada de sierras: recuperó su salud y diseñó su plan para liberar América

Allí comenzó a diseñar el plan que cambiaría la historia de América Foto: Facebook / Pato Ab

La figura de José de San Martín suele estar vinculada con el Cruce de los Andes, los campos de batalla y la formación de un poderoso ejército. Sin embargo, uno de los momentos decisivos de su vida ocurrió lejos del frente militar, en una tranquila finca de las sierras de Córdoba.

A mediados de 1814, el futuro Libertador se instaló en una propiedad ubicada en Saldán, cerca de la capital cordobesa. Había llegado para recuperarse de sus problemas de salud, pero aquel descanso terminó convirtiéndose en un período fundamental: durante su estadía comenzó a darle forma al plan que permitiría liberar Chile y avanzar hacia Perú.

La finca de Córdoba en la que San Martín buscó recuperar su salud

A comienzos de 1814, San Martín había asumido el mando del Ejército del Norte después de las derrotas sufridas por Manuel Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma. Sin embargo, sus dolencias se agravaron y tuvo que solicitar una licencia.

El militar padecía problemas de salud que lo acompañaron durante buena parte de su vida. Las campañas, los extensos viajes a caballo, la alimentación irregular y la tensión constante habían debilitado su cuerpo.

Rodeado de sierras y bajo la sombra de un antiguo nogal Foto: Facebook / Pato Ab

Fue entonces cuando se trasladó a la finca de Eduardo Pérez Bulnes, un amigo cercano que años más tarde sería miembro del Congreso de Tucumán. San Martín permaneció allí entre junio y agosto de 1814, acompañado únicamente por un edecán encargado de realizar diligencias.

La propiedad también tenía una extensa historia. Había sido adquirida en 1632 por Luis de Tejeda y Guzmán, considerado el primer poeta argentino, y posteriormente pasó a manos de la familia Pérez Bulnes.

El antiguo nogal bajo el que imaginó una estrategia inesperada

En el jardín de la estancia crecía un enorme nogal del siglo XVII. La tradición histórica sostiene que San Martín pasaba largas horas bajo su sombra, reflexionando sobre el futuro de la guerra contra el poder español.

Hasta ese momento, los ejércitos patriotas habían intentado llegar a Perú avanzando por el Alto Perú. Las sucesivas derrotas demostraron que esa ruta era demasiado peligrosa: las grandes distancias, el terreno montañoso y la resistencia realista dificultaban el abastecimiento y debilitaban a las tropas.

El Libertador permaneció tres meses en una finca de Córdoba Foto: Instagram @gralsanmartin.ar

San Martín comprendió que insistir en el mismo camino podía provocar nuevos fracasos. Por eso, comenzó a pensar en una estrategia completamente diferente: organizar un ejército en Cuyo, atravesar la cordillera, liberar Chile y avanzar por mar hacia Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica.

Durante su retiro también recibió visitas de colaboradores y personas de confianza. Entre ellos estuvo Tomás Guido, militar y diplomático que se convertiría en uno de los principales defensores de su proyecto continental. También existen referencias sobre el paso de José María Paz por la propiedad.

De una finca serrana al nacimiento del Ejército de los Andes

Cuando terminó su licencia, San Martín no regresó al Ejército del Norte. En cambio, solicitó ser nombrado gobernador intendente de Cuyo, una decisión directamente relacionada con el plan que había comenzado a desarrollar.

San Martín ideó la estrategia que permitiría liberar Chile y Perú Foto: Facebook / Pato Ab

Desde Mendoza podría reunir soldados, fabricar armas, almacenar alimentos y preparar el paso por la cordillera. En enero de 1817, el proyecto comenzó a hacerse realidad cuando el Ejército de los Andes inició una de las operaciones militares más importantes de la historia americana.

La victoria de Chacabuco abrió el camino para la liberación chilena. Posteriormente, la expedición hacia Perú permitió llevar la guerra hasta el corazón del dominio español.

Qué pasó con la finca y el nogal de San Martín

El histórico nogal permaneció en pie durante más de tres siglos. Comenzó a deteriorarse en la década de 1950 y finalmente se secó durante los años setenta.

San Martín se refugió en una finca de Córdoba para recuperar su salud Foto: Wikipedia

La finca fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1941, mientras que el árbol recibió la categoría de Árbol Histórico. Aunque la propiedad fue dividida con el paso del tiempo, todavía conserva elementos de su arquitectura original.

En aquella finca rodeada de arroyos y serranías, San Martín encontró el descanso que necesitaba. Pero también imaginó el camino que lo llevaría por Chile y Perú. Saldán no fue solamente un refugio: fue uno de los lugares donde comenzó a tomar forma la libertad de América.