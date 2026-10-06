Francis Halzen, Premio Nobel de Física: “Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos”

Francis Halzen fue distinguido con el Premio Nobel de Física por sus aportes decisivos al estudio de los neutrinos de alta energía provenientes del espacio. Foto: via REUTERS

El científico belga Francis Halzen, ganador del Premio Nobel de Física, aseguró que el histórico descubrimiento de neutrinos de alta energía provenientes del espacio fue el resultado de una combinación de talento, perseverancia y “suerte”.

Durante una conferencia de prensa virtual organizada desde la sede de la Real Academia Sueca de las Ciencias, en Estocolmo, el investigador recordó los comienzos de un proyecto que durante años estuvo rodeado de incertidumbre y cuyo éxito, según reconoció, no estaba garantizado.

El científico belga destacó el talento de los investigadores que lo acompañaron en el desarrollo del Observatorio de Neutrinos IceCube, construido en la Antártida. Foto: via REUTERS

Una aventura científica cuyo éxito no estaba asegurado

Halzen explicó que el desarrollo del proyecto implicó superar numerosos desafíos técnicos y científicos. Incluso antes de comenzar, eran pocos los investigadores que estaban convencidos de que la iniciativa realmente funcionaría.

“Todo el mundo pensaba que quizás era una buena idea, pero muy pocos creían que funcionaría, incluido yo mismo”, reconoció el científico.

Para Halzen, el resultado fue posible gracias a una combinación de factores. Destacó especialmente el talento de los investigadores que se sumaron al proyecto, aunque también admitió que la suerte tuvo un papel importante. “Fue un largo viaje, pero finalmente funcionó”, resumió.

El desafío de construir un detector gigantesco

Uno de los grandes protagonistas detrás del reconocimiento es el Observatorio de Neutrinos IceCube, un enorme detector construido en la Antártida para estudiar neutrinos procedentes del universo.

El detector IceCube permitió avanzar en la detección y el estudio de neutrinos procedentes de fuentes situadas más allá de la atmósfera terrestre. Foto: X / @NobelPrize.

La iniciativa implicó asumir importantes riesgos técnicos. Pero el principal interrogante era todavía más básico: nadie sabía si un detector de un kilómetro cúbico sería suficientemente grande para detectar neutrinos provenientes de fuera de la atmósfera terrestre.

La apuesta finalmente dio sus frutos y permitió avanzar en el estudio de partículas que pueden atravesar enormes distancias cósmicas y aportar información sobre algunos de los fenómenos más extremos del universo.

Halzen y el inesperado camino hacia el Nobel

El investigador se encontraba en la ciudad italiana de Bérgamo cuando recibió una particular anticipación de lo que podía ocurrir. Durante un festival científico celebrado el último fin de semana, algunas personas bromearon con la posibilidad de que Halzen ganara el Nobel de Física.

“Eso siempre me ha hecho sentir raro. Y me hace sentir aún más raro ahora que se ha hecho realidad”, contó. Sin embargo, lejos de presentar el premio como un logro exclusivamente personal, el científico puso el foco en quienes participaron del proyecto desde sus primeras etapas.

Según explicó, una de sus mayores satisfacciones es que el reconocimiento pueda servir para poner en valor a las personas que se animaron a formar parte de una iniciativa que, en aquel momento, implicaba enormes riesgos y cuyo resultado era incierto.

Halzen aseguró que los próximos 50 años podrían traer descubrimientos inesperados sobre los neutrinos gracias al desarrollo de detectores cada vez más grandes y sensibles.

¿Los neutrinos podrían revelar mensajes extraterrestres?

Uno de los interrogantes más llamativos durante la conferencia estuvo relacionado con la posibilidad de utilizar los neutrinos para detectar comunicaciones provenientes de otras civilizaciones del espacio.

Halzen prefirió mantener los pies sobre la tierra. Consideró que la ciencia todavía tiene desafíos mucho más inmediatos por resolver antes de pensar en ese escenario.

El científico sostuvo que primero es necesario consolidar la astronomía de neutrinos y continuar desarrollando las herramientas que permitan estudiar estas partículas con mayor precisión.