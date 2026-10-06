Multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos Foto: Reuters

Miles de personas marcharon por las calles de Barcelona en las últimas horas reclamando una huelga general como medida de presión a la clase política ante la crisis de la vivienda, un paro que los sindicatos de vivienda quieren que sea este noviembre, en el mismo mes de las elecciones generales.

La manifestación estaba convocada para el pasado sábado, cuando decenas de miles salieron a las calles en otras ciudades de España, pero la alerta roja por fuertes lluvias desplazó la movilización hasta este lunes por la tarde.

Así la protesta ha coincidido con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre tras el fracaso en la tramitación de los decretos de vivienda la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

La protesta terminó con graves disturbios en el centro de Barcelona, donde se levantaron barricadas y ardieron contenedores. Trece personas fueron detenidas y 30 agentes resultaron heridos leves.

“Gente sin casa y casa sin gente”: multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos. Foto: Reuters

Los manifestantes hicieron sonar sus llaves y entonaron consignas como ‘No se entiende: gente sin casa y casa sin gente’, ‘Maricarmen, ¡no estás sola!’, en solidaridad con la mujer de 87 años desahuciada de su casa que dio lugar al movimiento, o ‘Rentistas culpables, gobiernos responsables’.

También exhibieron pancartas con mensajes como ‘Nos hace falta una huelga general’, ‘Contratos indefinidos ya’ o ‘Fin a la codicia de los caseros’.

Un calendario propio

La portavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas, en catalán), Carme Arcarazo, afirmó que han “encendido una chispa que es imparable” en defensa de la vivienda: “Ahora ha empezado la legislatura de la vivienda y no nos marcará el paso un calendario electoral, sino que tenemos nuestro calendario y es ir hacia la huelga general en noviembre”.

En este sentido, Arcarazo celebró que los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT hayan acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, aunque no se ha concretado aún la fecha.

“Queremos que esta huelga sea un éxito y tenemos delante un enemigo muy poderoso; queremos convocar la huelga y ganarla”, afirmó.

La portavoz de Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC, Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña), Gisela Bermúdez, afirmó que “no hay ningún partido político que quiera acabar realmente con la crisis de la vivienda, no por incompetencia, sino porque ninguno quiere romper el negocio de la vivienda y ponerse al lado de la clase trabajadora”.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juanjo Ramón, celebró, por su parte, que “las calles hayan despertado” después de que “ningún gobierno haya revertido esta situación”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.