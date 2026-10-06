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Show sorpresa, homenajes y mucha emoción: confirmaron el cronograma completo de la despedida de Messi

La AFA y la organización del evento confirmaron el cronograma de actividades que se desarrollará tanto antes como después del partido.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi se despide de la Selección argentina este martes en el Monumental.
Lionel Messi se despide de la Selección argentina este martes en el Monumental. Foto: EFE
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La Selección argentina se enfrentará este martes con Benín en un partido muy especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional en el estadio Monumental. Además del encuentro, la jornada contará con una programación especial que incluirá música en vivo, homenajes, efectos visuales y una sorpresa para el gran cierre.

La AFA y la organización del evento confirmaron el cronograma de actividades que se desarrollará tanto antes como después del partido. La programación comenzará a las 17:30 y tendrá la participación de reconocidos artistas de distintos géneros.

Los shows antes del partido de Argentina

La apertura estará a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR), con animación y banda en vivo. Luego será el turno de Sebastián Mendoza y Román el Original, quienes tendrán presentaciones breves.

A partir de las 18, el escenario recibirá a Amar Azul, seguido por Santi Cairo. Más tarde llegará Q’ Lokura, mientras que Damas Gratis será uno de los principales espectáculos previos al encuentro.

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Antes del comienzo del partido también habrá una intervención de UPDR junto a su banda, destinada a acompañar la transición hacia el duelo entre Argentina y Benín. El Himno Nacional Argentino será interpretado por Fabio Santana.

El cronograma previo al encuentro será:

  • 17:30 a 17:40: apertura, UPDR, animación y banda en vivo
  • 17:40 a 17:48: Sebastián Mendoza
  • 17:50 a 17:58: Román el Original
  • 18:00 a 18:08: Amar Azul
  • 18:10 a 18:18: Santi Cairo
  • 18:20 a 18:40: Q’ Lokura
  • 18:40 a 19:00: UPDR y banda, con animación y transición
  • 19:00 a 19:25: Damas Gratis
  • 20:00 a 20:03: Himno Nacional, interpretado por Fabio Santana

Qué pasará después del partido de Argentina y Benín

La celebración continuará una vez terminado el encuentro. Está previsto un espectáculo con drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y distintos recursos técnicos para acompañar el homenaje al capitán argentino.

Luego llegará uno de los momentos centrales de la noche: Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, le entregarán regalos a Messi en el marco de su despedida de la Selección.

Después será el turno de Soledad Pastorutti, quien se presentará sobre el escenario del Monumental. A continuación, Ulises Bueno ofrecerá su espectáculo “Trampa”. La jornada tendrá un último momento de expectativa: pasadas las 22:30 está prevista una sorpresa musical que será el gran cierre de la celebración.

El cronograma posterior al partido será:

  • 22:03 a 22:10: espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos
  • 22:10 a 22:15: entrega de obsequios de Claudio Tapia y Alejandro Domínguez a Lionel Messi
  • 22:15 a 22:20: presentación de Soledad Pastorutti
  • 22:20 a 22:35: Ulises Bueno con su show “Trampa”
  • 22:35: sorpresa musical y gran cierre

De esta manera, la despedida de Messi de la Selección no estará marcada solamente por el partido frente a Benín, sino también por una celebración especial que se extenderá durante varias horas en el Monumental.

Lionel MessiSelección ArgentinaAFA
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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