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Despedida de Messi: la línea D de subte extendió su horario hasta la madrugada por el partido de la Selección argentina

La línea D del subte porteño modificará su esquema habitual y continuará operativa durante la madrugada. En qué estaciones se podrá bajar.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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La línea D de subte extenderá su horario por el partido de la Selección argentina ante Benín.
La línea D de subte extenderá su horario por el partido de la Selección argentina ante Benín. Foto: NA - Reuters.
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Los hinchas que este martes asistan al Monumental para vivir la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrán una alternativa para emprender el regreso una vez finalizado el partido ante Benín. La línea D del subte porteño modificará su esquema habitual y continuará operativa durante la madrugada.

El operativo especial fue pensado para acompañar la salida del público del estadio de River, donde se espera una importante concurrencia por el encuentro amistoso que marcará una noche especial para el capitán argentino.

A diferencia de una jornada habitual, la línea D mantendrá el servicio hasta la 1:30 del miércoles. Sin embargo, el funcionamiento será limitado ya que quienes quieran tomar el subte desde la zona del Monumental, Congreso de Tucumán será la única estación habilitada para subir pasajeros.

Desde allí, las formaciones avanzarán hacia el centro porteño y permitirán que los usuarios bajen en diferentes puntos del recorrido.

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En qué estaciones de la línea D se podrá bajar

El servicio especial tendrá paradas únicamente en:

  • Olleros
  • Plaza Italia
  • Pueyrredón
  • 9 de Julio

El esquema permitirá que los espectadores puedan alejarse de la zona de Núñez y conectarse desde distintos sectores con otros servicios de transporte.

De esta manera, la Ciudad busca facilitar la desconcentración una vez terminado el partido entre Argentina y Benín, en una jornada que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi de la camiseta albiceleste.

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