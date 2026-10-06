Poda del jacinto: cuál es el mejor momento para lograr flores de hasta 20 centímetros, fuertes y llenas de color

El jacinto se caracteriza por sus llamativas flores agrupadas y su intenso perfume. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La poda del jacinto es una de las tareas que pueden ayudar a mantener esta planta saludable y favorecer su desarrollo. Sin embargo, no cualquier momento del año resulta conveniente para hacerlo: elegir la época adecuada permite reducir el riesgo de dañar los nuevos brotes y conservar la energía que el bulbo necesita para la próxima floración.

El jacinto, cuyo nombre científico es Hyacinthus spp., es una planta bulbosa perteneciente a la familia de las Asparagaceae. Es originario de la región mediterránea y África meridional y se caracteriza por sus hojas carnosas y alargadas, que crecen formando una roseta, y por sus llamativas flores agrupadas en una espiga.

La poda correcta permite retirar las partes secas sin afectar el desarrollo del bulbo. Foto: Pinterest

Además de su atractivo aspecto, una de sus principales características es su intenso perfume. La floración suele alcanzar unos 20 centímetros y, aunque resulta espectacular, tiene una duración relativamente corta.

Cuándo podar el jacinto

El momento adecuado para podar un jacinto depende en buena medida del estado de la planta y de las condiciones del lugar donde crece.

En los ejemplares establecidos, una de las principales recomendaciones es esperar hasta que la floración haya terminado. Una vez que las flores se marchitan, es posible retirar la vara floral seca, pero conviene mantener el follaje verde durante un tiempo.

Después de la floración, se recomienda retirar la vara floral una vez que las flores se marchitan. Foto: Pinterest

Esto es importante porque las hojas continúan realizando fotosíntesis y permiten que el bulbo almacene nutrientes para la próxima temporada. Las hojas deben dejarse hasta que se vuelvan amarillas y se sequen naturalmente. Recién entonces pueden retirarse con cuidado.

El mejor momento para retirar las partes secas

En los jacintos cultivados en el exterior, las tareas de limpieza y poda de las partes secas pueden realizarse durante el período de reposo de la planta, generalmente hacia el comienzo de la primavera o o antes del inicio del nuevo crecimiento, dependiendo del clima de cada región.

Durante esta etapa, la planta permanece inactiva y la intervención genera un menor impacto. También es importante evitar podas innecesarias cuando comienzan a aparecer nuevos brotes, ya que podrían dañarse y afectar el desarrollo posterior. Si se corta demasiado tarde, cuando el nuevo crecimiento ya está avanzado, existe un mayor riesgo de lastimar los brotes jóvenes.

Las hojas verdes del jacinto deben conservarse hasta que se vuelvan amarillas y se sequen naturalmente. Foto: Pinterest

Qué hacer después de la floración

Una vez que las flores del jacinto se marchitan, es recomendable retirar la vara floral para evitar que la planta destine energía a la producción de semillas.

Sin embargo, no conviene cortar las hojas verdes inmediatamente. Aunque puedan perder parte de su atractivo después de la floración, cumplen una función fundamental: permiten que el bulbo continúe acumulando reservas.

Cuando las hojas se hayan amarilleado y secado por completo, pueden retirarse. Este procedimiento ayuda a que el bulbo complete su ciclo natural y llegue en mejores condiciones al siguiente período de crecimiento.

Cómo podar un jacinto correctamente

La poda del jacinto no requiere una intervención complicada. Para retirar flores marchitas o partes secas, se recomienda utilizar una herramienta de corte limpia y bien afilada.

Los jacintos pueden cultivarse tanto en jardines como en interiores, incluso en recipientes con agua. Foto: Pinterest

La vara floral puede cortarse una vez terminada la floración, mientras que las hojas deben permanecer intactas hasta que completen su proceso natural de secado.

También pueden eliminarse en cualquier momento las hojas que estén claramente muertas, dañadas o enfermas, ya que mantenerlas puede afectar el aspecto general de la planta y favorecer problemas.

Qué pasa con los jacintos cultivados en interior

Los cuidados pueden variar cuando el jacinto se encuentra dentro de una vivienda. Al estar protegido de las condiciones climáticas externas, el momento de realizar tareas de mantenimiento resulta menos estricto.

De todos modos, el principio fundamental se mantiene: después de la floración, es importante permitir que las hojas permanezcan hasta que terminen de amarillearse y secarse.

Los jacintos cultivados en interior también necesitan completar su ciclo para que el bulbo pueda recuperar reservas.

La planta puede alcanzar unos 20 centímetros de altura durante su etapa de floración. Foto: Unsplash.

Una flor hermosa, pero de corta duración

El jacinto se destaca por su espectacular floración y su característico aroma. Sin embargo, sus flores suelen mantenerse en buen estado durante aproximadamente dos o tres semanas, aunque las temperaturas elevadas pueden acortar todavía más ese período.

Por eso, además de elegir correctamente el momento de poda, resulta fundamental respetar el ciclo natural de la planta. Con algunos cuidados básicos y evitando cortes innecesarios, el bulbo puede conservarse en buenas condiciones y tener mayores posibilidades de ofrecer una nueva floración en la siguiente temporada.

El origen del nombre del jacinto

El nombre de esta flor también está relacionado con la mitología griega. Según una de las versiones más conocidas del mito, Jacinto era un joven amado por el dios Apolo.

Con los cuidados adecuados, el bulbo del jacinto puede conservarse para volver a florecer en la siguiente temporada. Foto: Unsplash.

La leyenda cuenta que, tras su muerte, de su sangre nació una flor que recibió su nombre. Con el paso del tiempo, el jacinto quedó asociado a esta historia mitológica y se convirtió en una de las flores más reconocibles por su belleza y su intenso perfume.