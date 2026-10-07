El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a los científicos Henri B. Kagan y Kenso Soai

El Premio Nobel de Química fue otorgado al francés Kagan y al japonés Soai. Foto: EFE.

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”, que permite a los científicos impulsar reacciones que conducen a la homoquiralidad, anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

Los descubrimientos de ambos científicos, que proporcionaron a los químicos nuevas herramientas fundamentales para su trabajo, contribuyeron a resolver uno de los grandes misterios de la química: cómo puede surgir la homoquiralidad, como la que se encuentra en todos los seres vivos.

El Premio Nobel de Química fue otorgado al francés Kagan y al japonés Soai. Video: EFE.

Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares entre sí. Sin embargo, los organismos vivos contienen solo una de esas formas, señaló la Real Academia en su fallo.

Durante mucho tiempo, el origen de este tipo de asimetría química y la manera en que podía surgir la homoquiralidad fueron un misterio para los científicos, hasta que los trabajos de Kagan y Soai permitieron avanzar en la resolución de este enigma.

Cuando los investigadores comenzaron a experimentar con reacciones capaces de formar dos moléculas especulares, obtenían proporciones iguales de ambas en sus tubos de ensayo.

Sin embargo, los químicos buscaban producir únicamente una de esas imágenes especulares, algo especialmente importante en el desarrollo de moléculas destinadas a interactuar con seres vivos, como ocurre con los fármacos, ya que solo una de las dos formas puede tener el efecto deseado.

Los primeros pasos de los científicos

Kagan dio el primer paso decisivo en 1986, cuando descubrió una nueva forma de manipular reacciones químicas que le permitió generar un exceso de una de las imágenes especulares mayor de lo que hasta entonces se creía posible.

El siguiente paso lo dio Soai en 1995, cuando describió en una publicación clave cómo había diseñado la primera reacción química de la historia con potencial para ser homoquiral.

El Premio Nobel de Química fue otorgado al francés Kagan y al japonés Soai. Foto: EFE.

Finalmente, en 2003 presentó una reacción en la que solo se formaba una de las dos imágenes especulares posibles, una hazaña que nadie, aparte de la propia vida, había conseguido hasta entonces.

Los descubrimientos de Kagan y Soai fueron decisivos para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de sustancias que interactúan con seres vivos, como productos farmacéuticos, aromas, fragancias y productos químicos agrícolas, además de nuevos materiales.