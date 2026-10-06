Video: gritos de euforia, saltos y abrazos, así fue la emotiva reacción de los hijos de uno de los ganadores del premio Nobel de Medicina

Video del ganador del Nobel Foto: @standford en Instagram

“Recibí un llamado esta mañana diciendo que gané el Premio Nobel”, comentó Karl Deisseroth a sus hijas quienes saltaron con alegría y lo abrazaron. “Lo comparte con otras dos personas”, agrega su esposa cuando le están contando a su hijo quien responde: “Eso es asombroso”.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, tres científicos cuyas investigaciones transformaron la manera de estudiar el cerebro. Su trabajo dio origen a la optogenética, una técnica que permite controlar la actividad de neuronas mediante destellos de luz y que revolucionó la neurociencia moderna.

Uno de los ganadores del Nobel de Medicina junto a sus hijas. Video: @standford en Instagram

¿Quiénes ganaron el Nobel de Medicina?

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska destacó que los investigadores desarrollaron una herramienta que hizo posible observar y manipular circuitos neuronales con un nivel de precisión sin precedentes. Gracias a esta innovación, los científicos pueden activar o inhibir células nerviosas específicas dentro de organismos vivos y analizar, en tiempo real, cómo intervienen en procesos como la memoria, las emociones, el aprendizaje y la conducta.

El descubrimiento tuvo su punto de partida lejos de los laboratorios dedicados al estudio del cerebro. A comienzos de los años 2000, los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel investigaban Chlamydomonas, una diminuta alga capaz de orientarse hacia la luz.

Durante sus estudios identificaron una proteína llamada canalrodopsina, que actúa como una especie de interruptor biológico: al recibir luz azul, abre un canal que permite el paso de iones y genera una señal eléctrica.

Aquella observación despertó el interés de Karl Deisseroth, investigador de la Universidad de Stanford. Convencido de que el mecanismo podía adaptarse a las células nerviosas, incorporó el gen responsable de la canalrodopsina en neuronas de laboratorio. En 2005 logró que respondieran a estímulos luminosos y, dos años más tarde, demostró que el sistema podía utilizarse en el cerebro de ratones vivos.

El premio Nobel distingue a los pioneros de la optogenética. Foto: EFE

Ese avance marcó el nacimiento de la optogenética. Por primera vez, los investigadores contaban con una herramienta capaz de controlar grupos específicos de neuronas con una precisión temporal de milisegundos. Lo que antes era una aspiración teórica pasó a convertirse en una realidad experimental.

Desde entonces, esta tecnología permitió responder preguntas fundamentales sobre el funcionamiento cerebral. Científicos de todo el mundo identificaron circuitos asociados a la formación de recuerdos, al procesamiento de emociones y a conductas vinculadas con trastornos neurológicos y psiquiátricos. Además, la técnica ayudó a establecer relaciones causales entre determinadas redes neuronales y comportamientos concretos, algo que hasta entonces resultaba extremadamente difícil de demostrar.

“La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar”, señaló Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina, al anunciar el galardón en Estocolmo.

Más allá de su impacto en la investigación básica, la herramienta también abrió nuevas perspectivas terapéuticas. Diversos estudios exploran actualmente la posibilidad de utilizar métodos inspirados en la optogenética para recuperar funciones perdidas, especialmente en el campo de la visión. Aunque estas aplicaciones aún se encuentran en desarrollo, los especialistas consideran que podrían sentar las bases de futuras estrategias médicas para tratar enfermedades neurológicas.

Con este reconocimiento, la Academia Sueca premia una innovación que cambió la forma de estudiar el órgano más complejo del cuerpo humano. Al convertir la luz en una herramienta para controlar la actividad neuronal, Deisseroth, Hegemann y Nagel no solo ampliaron las fronteras del conocimiento científico, sino que también abrieron un nuevo camino para comprender los misterios del cerebro.