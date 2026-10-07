La desgarradora carta del padre del bebé de 10 días que murió en el choque de Punta Lara: “Me cuesta aceptar tu despido”

Despiden al bebé que murió en el accidente de Punta Lara, Tadeo Ledesma Foto: Instagram / @ivan_leonel04

La familia de Tadeo León Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió como consecuencia de un choque producido el domingo en Punta Lara, lo despidió públicamente mientras su hermana de 3 años continúa luchando por su vida debido a las graves heridas que sufrió en el accidente.

En sus redes sociales, el padre del bebé, Iván Ledesma, escribió un mensaje de despedida: “Mi principito, no entiendo por qué nos toca vivir esto hoy, amorcito. Te amo mucho, me cuesta aceptar tu despido”, remarcó visiblemente afectado.

Despiden al bebé que murió en el accidente de Punta Lara, Tadeo Ledesma Foto: Instagram / @ivan_leonel04

Además, el hombre recordó los momentos especiales que llegó a compartir con su bebé recién nacido: “Hijo, te voy a amar toda mi vida, chanchito de papá. Voy a extrañar que duermas en mi pecho y que estés tranquilo. Que te dé hipo y te rías durmiendo, mi ángel, por Dios, amor”, expresó.

Además, el padre también compartió una fotografía familiar y describió el lugar que ocupaban sus hijos en su vida. “Mi vida entera en esta foto. Mis bebés, mi familia, son y van a ser todo para siempre. Tu hermana mayor te ama, hijo”, expresó.

“Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca. Descansá en paz, Tadeo León Ledesma. Vas a vivir eternamente, mi corazón”, cerró Ledesma. El mensaje fue firmado por sus padres y por la hermana mayor del bebé: “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor”.

Despiden al bebé que murió en el accidente de Punta Lara, Tadeo Ledesma Foto: Instagram / @ivan_leonel04

Qué pasó en el choque de Punta Lara

El accidente ocurrió cerca de las 22 del domingo, sobre la calle Almirante Brown, entre 106 y 108, en Punta Lara, partido de Ensenada. En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino. Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del impacto.

Según la información difundida tras el hecho, en el Volkswagen UP viajaba una familia integrada por una mujer de 24 años y sus dos hijos, una nena de tres años y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días. Ambos menores fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, pero el bebé murió como consecuencia de las heridas sufridas. Su hermana permanece internada con lesiones graves.

Impactante choque en Punta Lara.

El conductor de la Ford EcoSport, identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quedó demorado e imputado en la causa, que fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N.º 10 de La Plata. La investigación busca reconstruir la mecánica del choque y determinar cómo ocurrió la colisión.

Después del accidente también se produjo un momento de tensión en el lugar: efectivos policiales tuvieron que resguardar al conductor de la EcoSport ante un grupo de personas que se había concentrado allí. Posteriormente, algunos individuos arrojaron objetos contra los móviles policiales y provocaron daños.