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En 1982, liberaron 28 burros salvajes en el desierto: 40 años después, se reforestó el ecosistema y la población superó los 500 ejemplares

El regreso de estos animales no solo permitió recuperar una especie que había desaparecido de la región: sus hábitos ayudaron a dispersar semillas, generar nuevos puntos de agua y favorecer la recuperación de otras especies en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los asnos salvajes fueron reintroducidos en el desierto del Néguev en 1982, en un proyecto de conservación que permitió recuperar la especie en la región.
Los asnos salvajes fueron reintroducidos en el desierto del Néguev en 1982, en un proyecto de conservación que permitió recuperar la especie en la región. Foto: btvnovinite.bg.
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Lo que comenzó como un proyecto para recuperar una especie desaparecida terminó convirtiéndose en un inesperado experimento de restauración ecológica. En 1982, 28 asnos salvajes fueron liberados en el cráter Ramón, en pleno desierto del Néguev, en Israel. Más de cuatro décadas después, la población creció hasta alcanzar entre 500 y 600 ejemplares y su presencia modificó el funcionamiento del ecosistema.

Los animales no solo volvieron a ocupar un territorio del que habían desaparecido. Al alimentarse, dispersar semillas y excavar pozos en busca de agua, los asnos comenzaron a generar pequeñas transformaciones que beneficiaron a otras especies. El caso se convirtió así en un ejemplo de cómo la recuperación de una especie puede desencadenar cambios mucho más amplios en un ambiente extremo.

Los asnos salvajes fueron reintroducidos en el desierto del Néguev en 1982, en un proyecto de conservación que permitió recuperar la especie en la región.
Asnos salvajes recorren el desierto del Néguev, en Israel, donde su población comenzó a recuperarse tras décadas de ausencia. Foto: ecologylab.net.technion.ac.il.

El proyecto de 1982: por qué decidieron reintroducir burros en un entorno desértico

Los asnos salvajes habían formado parte de los paisajes del Néguev durante siglos, pero la caza intensiva y la transformación de los ambientes provocaron su desaparición de la región durante el siglo XX.

La decisión de devolverlos al desierto surgió de un objetivo concreto: recuperar una especie que históricamente había formado parte de ese ecosistema.

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El proyecto, sin embargo, comenzó mucho antes de la liberación de 1982. Israel había reunido ejemplares de distintas poblaciones de asnos salvajes para establecer un programa de reproducción en cautiverio.

Entre ellos había onagros persas, procedentes de Irán, y asnos salvajes africanos, obtenidos en Etiopía. Los primeros ejemplares llegaron a Israel durante las décadas de 1960 y 1970, en un contexto internacional particularmente complejo.

Con el paso de los años, el programa permitió aumentar la población y generar un grupo suficientemente grande para intentar la reintroducción.

Asnos salvajes en el desierto del Néguev, Israel
Los asnos salvajes pueden excavar el suelo en busca de agua, creando pequeños puntos que luego aprovechan otras especies del desierto. Foto: btvnovinite.bg.

Finalmente, en 1982, 28 animales fueron liberados en el cráter Ramón, una enorme formación geológica ubicada en el desierto del Néguev.

La idea era que pudieran volver a comportarse como lo habían hecho sus antepasados: desplazarse libremente, alimentarse de la vegetación disponible y sobrevivir con los escasos recursos de uno de los ambientes más áridos de Israel. Lo que ocurrió después superó las expectativas iniciales.

Cuatro décadas de impacto: de suelo árido a un ecosistema reforestado

La recuperación de la población fue uno de los primeros resultados visibles. De aquellos 28 ejemplares liberados en 1982, la población llegó a situarse décadas después entre 500 y 600 asnos salvajes. Pero el verdadero interés científico está en lo que sucedió alrededor de ellos.

Los animales se convirtieron en una especie de “ingenieros del ecosistema”. Sus hábitos cotidianos comenzaron a modificar las condiciones del terreno y a favorecer a otras especies que comparten el desierto.

Asnos salvajes en el desierto del Néguev, Israel
Al alimentarse de frutos y vegetación, estos animales también contribuyen a dispersar semillas y favorecer la regeneración de la flora. Foto: btvnovinite.bg.

Uno de los efectos más importantes está relacionado con las acacias, árboles fundamentales para la vida en el Néguev. Los asnos consumen sus frutos y, posteriormente, dispersan las semillas a través de sus deposiciones. Este proceso puede facilitar la germinación y contribuir a la expansión de nuevos ejemplares.

La presencia de los animales también genera pequeños oasis temporales en medio de un paisaje extremadamente seco. Para acceder al agua subterránea, los asnos pueden excavar con sus cascos y generar depresiones o pozos en el terreno. Esos puntos de agua pueden ser aprovechados posteriormente por otros animales que no tienen la capacidad de excavar a esa profundidad. Gacelas, aves, zorros y otros habitantes del desierto pueden beneficiarse de esos recursos.

Además, la actividad de los asnos redistribuye nutrientes y semillas por distintas zonas del territorio. De esta manera, un animal que inicialmente fue reintroducido para recuperar su propia población terminó desempeñando múltiples funciones dentro de la cadena ecológica.

A esto se sumaron otras estrategias de conservación desarrolladas en la región, como estructuras destinadas a retener el agua de las lluvias y favorecer su infiltración en el suelo. Por eso, la transformación del Néguev no puede atribuirse exclusivamente a los asnos: se trata del resultado de la interacción entre la fauna, las características naturales del desierto y décadas de manejo y conservación.

Asnos salvajes en el desierto del Néguev, Israel
Las acacias son una de las especies vegetales fundamentales para el equilibrio del ecosistema del Néguev y ofrecen alimento y refugio a numerosos animales. Foto: ecologylab.net.technion.ac.il.

Lecciones de conservación: por qué la naturaleza logró autoregenerarse sin intervención humana directa

El caso del Néguev dejó una enseñanza especialmente interesante para la conservación: recuperar una especie puede tener efectos que van mucho más allá de aumentar su número.

Cuando los animales regresaron, recuperaron comportamientos naturales que habían desaparecido de determinadas zonas. Comer, desplazarse, excavar y dispersar semillas fueron acciones aparentemente simples que terminaron teniendo consecuencias para otras especies.

La clave estuvo también en permitir que los animales ocuparan nuevamente su lugar dentro del ecosistema. En lugar de mantenerlos permanentemente bajo control humano, el objetivo fue que pudieran vivir en libertad y responder a las condiciones del ambiente.

La intervención científica se concentró principalmente en crear las condiciones para que la población pudiera establecerse y mantenerse. El crecimiento desde los 28 ejemplares iniciales hasta cientos de animales muestra el resultado de esa estrategia.

Vista panorámica del cráter Ramón en el desierto del Néguev, Israel
El cráter Ramón fue elegido en 1982 para liberar a los primeros ejemplares criados en cautiverio y devolverlos a la vida silvestre. Foto: NASA.

El caso también demuestra que un desierto no es necesariamente un territorio sin vida. Aunque el Néguev recibe pocas precipitaciones y presenta condiciones extremas, alberga una compleja red de especies que dependen de pequeños cambios en la disponibilidad de agua, alimento y refugio.

Los asnos salvajes pasaron así de ser una especie desaparecida a convertirse en una pieza activa de esa red. Más de 40 años después de aquella primera liberación, el experimento ofrece una imagen poderosa de la resiliencia de los ecosistemas: a veces, restaurar la naturaleza no significa reconstruirla desde cero, sino devolverle una pieza que había perdido y permitir que el resto del sistema vuelva a funcionar.

Animales silvestresDesiertoIsraelFaunaBiodiversidadEcosistema
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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