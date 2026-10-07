“Mi héroe favorito”: la emotiva despedida de Chiqui Tapia a Messi tras su último partido con la Selección

Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección con vistas a su último partido con Argentina. Foto: X @Argentina

Claudio “Chiqui” Tapia despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió una extensa carta dedicada al capitán, en la que repasó su trayectoria con la Albiceleste y destacó especialmente su humildad, su compromiso y el vínculo que construyó con el equipo.

“Llegó el día, mi héroe favorito”, comenzó Tapia, al referirse al último partido de Messi con la Selección. El dirigente reconoció que se trata del cierre de una etapa, aunque remarcó que no significa el final de la historia del futbolista con la Argentina.

“Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de encontrar palabras para escribir el final de un ciclo. No el final de la historia”, escribió.

Chiqui Tapia destacó la humildad de Messi

Uno de los principales aspectos que Tapia resaltó en su mensaje fue la personalidad del capitán argentino fuera de la cancha. “Tu verdadera grandeza nunca estuvo solamente en todo lo que hiciste adentro de una cancha”, sostuvo el presidente de la AFA.

En ese sentido, destacó su humildad pese a los logros obtenidos durante su carrera, además de su manera de trabajar y relacionarse con sus compañeros. “Estuvo en tu humildad cuando el mundo entero se rendía a tus pies. En tu manera de trabajar cuando ya no tenías absolutamente nada que demostrar. En tu respeto por cada compañero”, señaló. Tapia también valoró la actitud de Messi con los futbolistas que llegaron a la Selección y con aquellos que atravesaron momentos difíciles.

El capitán recibió un emotivo mensaje de despedida de Claudio “Chiqui” Tapia. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

El recuerdo de los títulos con la Selección Argentina

El presidente de la AFA también repasó algunos de los momentos más importantes que atravesó el seleccionado durante los últimos años. En particular, recordó la obtención de la Copa América, la Finalissima de Wembley y el Mundial de Qatar 2022, títulos que marcaron una etapa histórica para la Selección.

“Nos tocó atravesar momentos hermosos y otros muy difíciles. Nos criticaron, nos golpearon, dudaron de nosotros. Pero vos seguiste ahí”, escribió Tapia.

Sobre la consagración en Qatar, destacó especialmente el significado que tuvo para Messi y para millones de argentinos. “Te vi levantar la Copa del Mundo y pensé en todo lo que habías recorrido para llegar hasta ahí”, expresó. “Tu sueño se había cumplido. Y, con el tuyo, el de millones”, agregó.

Tapia recordó aquella consagración en Qatar 2022 como uno de los momentos más importantes del recorrido del capitán con la Albiceleste. Foto: REUTERS

El legado de Messi en la Selección

Tapia sostuvo que el principal legado de Messi no se limita a sus títulos, estadísticas y goles. “Los títulos estarán en las vitrinas. Las estadísticas quedarán escritas. Tus goles se repetirán durante décadas. Pero tu huella está en otro lugar”, afirmó.

En su carta, señaló que esa huella también está presente en los chicos que sueñan con jugar al fútbol y en los argentinos que aprendieron a seguir intentando pese a las derrotas. “Está en cada chico que entra a un club con una pelota bajo el brazo soñando con ser Messi. Está en cada argentino que aprendió con vos que perder no significa estar derrotado”, escribió.

Además, destacó el impacto de Messi dentro del grupo y la importancia que tuvo en la construcción de una Selección que logró volver a conquistar títulos.

Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina. Foto: REUTERS

“Tu historia con la Argentina no termina acá”

En el cierre de su mensaje, Tapia reconoció que resulta difícil hablar de un último partido para un futbolista que se convirtió en una de las máximas figuras de la historia de la Selección. “Hoy cuesta hablar de un último partido, de una última vez, de un ciclo que se termina. Porque uno quisiera detener el reloj y pedirle al fútbol un ratito más”, expresó.

Sin embargo, remarcó que aquello que Messi dejó en la Selección permanecerá más allá de su despedida: “Hoy termina un ciclo. Pero tu historia con la Argentina no termina acá”. “Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito”, concluyó el presidente de la AFA.