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Habló Santiago Peña tras su renuncia a la presidencia de Paraguay: “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división”

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, reapareció en redes sociales y explicó los motivos de su renuncia tras el escándalo financiero de Ueno Bank. Mientras tanto, el Congreso resolvió destituirlo y además se ordenó su detención.

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Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.
Tras su renuncia a la presidencia de Paraguay, habló por primera vez Santiago Peña. Foto: via REUTERS
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Paraguay atraviesa una de las crisis financieras más importantes de su historia. En los últimos días, millones de ciudadanos se encontraron con el quiebre definitivo de Ueno Bank y, por consiguiente, sin el acceso a sus ahorros. En este contexto, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia y permaneció más de 24 horas sin dar ningún tipo declaración.

Hace pocos minutos, reapareció en redes sociales para dejar un mensaje en su cuenta de X. Allí explicó los motivos de su renuncia. “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, manifestó.

Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

Y siguió: “Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”.

El mandatario también dijo que “es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”.

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Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: EFE.

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Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.

La destitución de Santiago Peña en Paraguay

Justo después de la publicación de Santiago Peña, el Congreso de Paraguay confirmó la destitución del mandatario tras su renuncia a la presidencia por el polémico escándalo del banco digital Ueno Bank. El Senado aprobó la decisión por unanimidad con 44 votos a favor.

Por otro lado, los legisladores resolvieron que el vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez asumiera como nuevo Jefe de Estado de Paraguay hasta el 2028 cuando se celebren nuevas elecciones.

Quién es Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, el elegido para asumir la presidencia de Paraguay

El político es una figura de suma importancia del Partido Colorado y es referente de la Asociación Nacional Republicana.

Alliana Rodríguez, nacido el 19 de febrero de 1974 y recibido de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, es una figura cercana a Horario Cartes, quien fue mandatario entre 2013 y 2018.

Crisis en Paraguay
El Congreso resolvió destituir a Santiago Peña de la presidencia de Paraguay. Foto: REUTERS

Antes de dedicarse a la política estuvo vinculado al comercio en la ciudad paraguaya de Pilar. Asimismo, también se sabe que jugó al básquet y que incluso integró la Selección Nacional de Paraguay en su juventud.

En su cerrara política, se destacó como gobernador del departamento de Ñeembucú entre el año 2008 y 2013 y también fue Diputado Nacional en el período de 2013 a 2023. A su vez, entre 2019 y 2022 fue Presidente de la Cámara de Diputados.

Qué pasó con el escándalo de Ueno Bank en Paraguay

Esta semana el Banco Central de Paraguay intervino el banco digital Ueno Bank tras detectar una clara cifra de insolvencia que había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. Luego del quiebre de la entidad financiera casi 3 millones de clientes se quedaron sin acceso a sus cuentas bancarias y sin posibilidad alguna de obtener sus ahorros.

Pero eso no es todo. Ueno Bank también administraba cientos de millones de dólares en fondos públicos. Allí estaban incluidos recursos del Instituto de Previsión Social, que financiaban jubilaciones y prestaciones sanitarias.

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