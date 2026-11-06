Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay

Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez. Foto: Grupo Vázquez

Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, pasó de liderar uno de los conglomerados empresariales más importantes de Paraguay a quedar detenido en el marco de una investigación judicial que sacude al país. Tiene 36 años, pertenece a una familia ligada históricamente a los negocios y soñaba con convertir a su compañía en el primer unicornio paraguayo y llevarla a cotizar en Wall Street.

La crisis de Ueno Bank escaló hasta convertirse en un conflicto financiero, político e institucional que derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña. Vázquez permanece detenido junto con otros siete integrantes del directorio, mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades en el manejo de la entidad y sus vínculos con el poder político.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

El empresario construyó su trayectoria sobre una tradición familiar vinculada al sector financiero y comercial. Su abuelo materno era propietario de un concesionario de Mercedes-Benz, mientras que su padre, Víctor Hugo Vázquez, fundó Credicentro en 1984, una compañía dedicada a otorgar préstamos a personas que no podían acceder al sistema bancario tradicional.

Miguel Vázquez buscó ampliar esos negocios y se formó en Finanzas, Gestión Empresarial y Transformación Digital en INCAE Business School. También completó el Programa de Alta Dirección del IAE, un programa ejecutivo de Marketing en la Universidad de Miami y cursos en Harvard y Singularity University.

Con esa preparación, impulsó un proyecto empresarial que buscaba trascender las fronteras de Paraguay. Su principal objetivo era convertir a Ueno en el primer unicornio del país y llevar a la compañía a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

“Hoy realmente más que emprendedor soy la tercera generación de mi familia. Soy heredero, estoy construyendo sobre el hombro de dos gigantes”, afirmó Vázquez en una entrevista en 2024.

Ueno Bank, el banco digital que llegó a millones de paraguayos

Ueno Bank pasó de ser una financiera a convertirse en una de las entidades más populares de Paraguay. En 2023 obtuvo su licencia bancaria y aceleró su expansión mediante una estrategia basada en servicios digitales, promociones y beneficios para atraer clientes.

La entidad llegó a tener alrededor de 2,9 millones de usuarios, más del 60% de la población adulta del país, y una red de más de 70 sucursales. Ese crecimiento la convirtió en un actor central del sistema financiero paraguayo y amplificó las consecuencias de su posterior caída.

El detonante de la intervención fue el deterioro de sus indicadores de solvencia. El Banco Central de Paraguay (BCP) informó que, después de realizar ajustes a los estados financieros durante el proceso de regularización, el índice de solvencia de Ueno quedó por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa. El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se comunicó al día siguiente y significó el cierre de sus operaciones.

Las sucursales dejaron de funcionar y quedaron suspendidos los servicios de la aplicación, las tarjetas, las transferencias y las operaciones bancarias.

De los préstamos a empresas vinculadas a la investigación judicial

La caída de Ueno Bank abrió una investigación sobre el funcionamiento de la entidad y las operaciones financieras realizadas dentro del conglomerado empresarial.

De acuerdo con el Ministerio Público de Paraguay, la causa comprende presuntas irregularidades en préstamos a empresas vinculadas, transferencias de fondos entre sociedades del grupo y una cartera crediticia de US$74,4 millones.

Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

En ese contexto, Vázquez quedó detenido junto con otros siete integrantes del directorio. La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer cómo se administraron los recursos de la entidad.

El empresario que aspiraba a llevar su compañía a Wall Street quedó así en el centro de uno de los mayores escándalos financieros recientes de Paraguay. La crisis de Ueno Bank no solo puso en jaque al grupo que construyó, sino que también provocó un fuerte impacto en el sistema financiero y terminó de profundizar la crisis política que sacudió al gobierno de Santiago Peña.