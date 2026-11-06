Reino Unido desplegó destructores y helicópteros para vigilar buques de guerra y un barco espía ruso

La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia

La Marina Real británica desplegó destructores, patrulleros y helicópteros durante 17 días para seguir los movimientos de buques militares y de inteligencia rusos en aguas próximas al Reino Unido. Las operaciones incluyeron la vigilancia de dos embarcaciones de guerra que atravesaban el Canal de la Mancha y el seguimiento de un barco espía que operaba cerca de un ejercicio de la OTAN frente a las costas de Escocia.

Los operativos se desarrollaron entre finales de septiembre y mediados de octubre e involucraron al destructor Tipo 45 HMS Dauntless, al patrullero HMS Tyne y a helicópteros Merlin y Wildcat. Según informó la Marina Real, las misiones buscaron mantener bajo observación las actividades rusas en las principales rutas marítimas próximas al territorio británico.

La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia

Reino Unido siguió a dos buques de guerra rusos en el Canal de la Mancha

La primera operación se extendió entre el 1 y el 14 de octubre. Durante ese período, el HMS Dauntless y el HMS Tyne fueron desplegados para vigilar a la fragata rusa Neustrashimy, que navegaba por el Canal de la Mancha mientras escoltaba buques de carga alcanzados por sanciones internacionales.

El destructor Tipo 45 asumió el seguimiento principal de la embarcación, mientras que el patrullero británico colaboró con las tareas de vigilancia. La misión permitió mantener un monitoreo constante de sus movimientos durante el tránsito por una de las rutas marítimas más importantes de Europa.

Posteriormente, entre el 11 y el 14 de octubre, el HMS Tyne recibió una nueva asignación: seguir al buque de desembarco ruso Aleksandr Shabalin, perteneciente a la clase Ropucha. La embarcación se dirigía hacia la región del Báltico y navegaba junto al carguero MV Energy-2 y el remolcador Proton. Para esta tarea, el patrullero contó con el apoyo de un helicóptero Wildcat del Escuadrón Aéreo Naval 815.

Helicópteros Merlin vigilaron al barco espía ruso Viktor Leonov

La tercera operación estuvo centrada en el Viktor Leonov, un buque de inteligencia ruso de la clase Vishnya. Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, helicópteros Merlin fueron trasladados desde la Base Aérea Naval de Culdrose, en Cornualles, hasta el aeropuerto de Glasgow Prestwick, en Escocia.

La misión, denominada Operación Iceblast, tuvo como objetivo vigilar los movimientos de la embarcación en las Hébridas Exteriores. Los helicópteros utilizaron sus sensores para recopilar información sobre la actividad del buque.

También se desplegaron helicópteros para los controles. Foto: Wikipedia

El Viktor Leonov seguía de cerca a las unidades navales de la OTAN que participaban en el ejercicio Strike Warrior, realizado frente a la costa escocesa y con más de 2.000 efectivos de seis países aliados.

Las operaciones británicas contra la flota clandestina rusa

Los despliegues se produjeron en medio de la estrategia del Reino Unido para limitar las actividades de la denominada flota clandestina rusa, utilizada para transportar petróleo y otros cargamentos sujetos a sanciones.

La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia

Londres informó que sancionó a más de 500 buques y que en junio incautó el petrolero Smyrtos. Además, mantiene su compromiso de destinar 4.500 millones de libras esterlinas al apoyo militar a Ucrania durante el año.

De esta manera, la vigilancia naval y aérea se suma a las sanciones económicas y financieras con las que el Gobierno británico busca limitar los recursos de Moscú y reforzar la seguridad de sus aliados europeos.