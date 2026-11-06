comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Reino Unido desplegó destructores y helicópteros para vigilar buques de guerra y un barco espía ruso

La Marina Real británica realizó tres operaciones durante 17 días para seguir a embarcaciones militares y de inteligencia de Rusia. Los despliegues incluyeron el Canal de la Mancha y las costas de Escocia, donde un buque espía ruso operaba cerca de un ejercicio de la OTAN.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Marina del Reino Unido
La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Marina Real británica desplegó destructores, patrulleros y helicópteros durante 17 días para seguir los movimientos de buques militares y de inteligencia rusos en aguas próximas al Reino Unido. Las operaciones incluyeron la vigilancia de dos embarcaciones de guerra que atravesaban el Canal de la Mancha y el seguimiento de un barco espía que operaba cerca de un ejercicio de la OTAN frente a las costas de Escocia.

Los operativos se desarrollaron entre finales de septiembre y mediados de octubre e involucraron al destructor Tipo 45 HMS Dauntless, al patrullero HMS Tyne y a helicópteros Merlin y Wildcat. Según informó la Marina Real, las misiones buscaron mantener bajo observación las actividades rusas en las principales rutas marítimas próximas al territorio británico.

Marina del Reino Unido
La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia

Reino Unido siguió a dos buques de guerra rusos en el Canal de la Mancha

La primera operación se extendió entre el 1 y el 14 de octubre. Durante ese período, el HMS Dauntless y el HMS Tyne fueron desplegados para vigilar a la fragata rusa Neustrashimy, que navegaba por el Canal de la Mancha mientras escoltaba buques de carga alcanzados por sanciones internacionales.

El destructor Tipo 45 asumió el seguimiento principal de la embarcación, mientras que el patrullero británico colaboró con las tareas de vigilancia. La misión permitió mantener un monitoreo constante de sus movimientos durante el tránsito por una de las rutas marítimas más importantes de Europa.

Contenido Recomendado

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Petróleo de las Islas Malvinas

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

Posteriormente, entre el 11 y el 14 de octubre, el HMS Tyne recibió una nueva asignación: seguir al buque de desembarco ruso Aleksandr Shabalin, perteneciente a la clase Ropucha. La embarcación se dirigía hacia la región del Báltico y navegaba junto al carguero MV Energy-2 y el remolcador Proton. Para esta tarea, el patrullero contó con el apoyo de un helicóptero Wildcat del Escuadrón Aéreo Naval 815.

Helicópteros Merlin vigilaron al barco espía ruso Viktor Leonov

La tercera operación estuvo centrada en el Viktor Leonov, un buque de inteligencia ruso de la clase Vishnya. Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, helicópteros Merlin fueron trasladados desde la Base Aérea Naval de Culdrose, en Cornualles, hasta el aeropuerto de Glasgow Prestwick, en Escocia.

La misión, denominada Operación Iceblast, tuvo como objetivo vigilar los movimientos de la embarcación en las Hébridas Exteriores. Los helicópteros utilizaron sus sensores para recopilar información sobre la actividad del buque.

Helicópteros
También se desplegaron helicópteros para los controles. Foto: Wikipedia

El Viktor Leonov seguía de cerca a las unidades navales de la OTAN que participaban en el ejercicio Strike Warrior, realizado frente a la costa escocesa y con más de 2.000 efectivos de seis países aliados.

Las operaciones británicas contra la flota clandestina rusa

Los despliegues se produjeron en medio de la estrategia del Reino Unido para limitar las actividades de la denominada flota clandestina rusa, utilizada para transportar petróleo y otros cargamentos sujetos a sanciones.

Marina del Reino Unido
La Marina del Reino Unido controló las aguas circundantes a su territorio. Foto: Wikipedia

Londres informó que sancionó a más de 500 buques y que en junio incautó el petrolero Smyrtos. Además, mantiene su compromiso de destinar 4.500 millones de libras esterlinas al apoyo militar a Ucrania durante el año.

De esta manera, la vigilancia naval y aérea se suma a las sanciones económicas y financieras con las que el Gobierno británico busca limitar los recursos de Moscú y reforzar la seguridad de sus aliados europeos.

Reino UnidoRusia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay

    Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay

  2. Furia en un hospital de Brasil:un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó

    Furia en un hospital de Brasil: un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó

  3. Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

    Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

  4. En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia:15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

    En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia: 15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

  5. Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores

    Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay:el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

Internacionales

El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca

Papa León XIV en argentina

Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

Reino Unido desplegó destructores y helicópteros para vigilar buques de guerra y un barco espía ruso

Furia en un hospital de Brasil:un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó