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Un gato callejero acumuló 1.568 guantes en el jardín de una mujer: 7 años después, su conmovedora historia se volvió viral

El caso ocurrió en Corea del Sur y fue documentado por el programa Kritter Klub. El animal llevaba los objetos hasta la vivienda de una mujer que lo había alimentado y protegido cuando vivía en la calle.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
Un pequeño felino de pelaje naranja y blanco comenzó a recoger guantes de trabajo y llevarlos hasta la casa de una mujer que lo alimentaba. Foto: YouTube / Kritter Klub.
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Un gato callejero de pelaje naranja y blanco protagonizó una historia tan insólita como conmovedora en Corea del Sur. El animal comenzó a llevar guantes de trabajo hasta el patio de una vivienda y, con el paso del tiempo, los objetos se acumularon en grandes cantidades.

Lo que parecía una extraña costumbre escondía una relación especial con la mujer que vivía allí y que había decidido ayudarlo cuando necesitaba alimento y refugio.

El caso fue difundido por el canal surcoreano Kritter Klub y ya había sido recogido por medios asiáticos en mayo de 2019. Años después, volvió a circular en las redes sociales, donde algunas versiones aseguran que el felino llegó a reunir 1.568 guantes en apenas 30 días.

El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
El animal recorría los alrededores de su vecindario y regresaba con objetos entre los dientes, que depositaba en el patio de su cuidadora. Foto: YouTube / Kritter Klub.

Una mujer comenzó a alimentar a dos gatos callejeros y les construyó un refugio

La historia comenzó cuando una mujer surcoreana decidió cuidar a dos gatos de pelaje anaranjado y blanco que frecuentaban los alrededores de su casa. Uno era más grande que el otro y ambos necesitaban un lugar donde encontrar alimento y protección.

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Conmovida por su situación, la mujer comenzó a dejarles comida y acondicionó un pequeño refugio en el patio para que pudieran descansar sin exponerse al frío. Poco a poco, los animales se acostumbraron a regresar a la vivienda.

Sin embargo, uno de los felinos desarrolló un comportamiento inesperado. Comenzó a llevar pequeños animales que capturaba durante sus recorridos, especialmente ratones, y los dejaba cerca de su cuidadora. Aunque la mujer se asustaba al encontrarlos, el gato continuaba regresando con nuevas presas.

El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
La mujer había comenzado a alimentar a dos gatos callejeros y les preparó un refugio para que pudieran descansar protegidos del frío. Foto: YouTube / Kritter Klub.

El gato que dejó de llevar ratones y comenzó a robar guantes de trabajo

Con el tiempo, el animal modificó su particular costumbre. En lugar de aparecer con ratones, comenzó a transportar guantes de trabajo entre los dientes y depositarlos en el patio de la casa.

Según el relato difundido por Kritter Klub, la mujer utilizaba guantes para realizar sus tareas cotidianas. El programa presentó el comportamiento del gato como un intento de ofrecerle objetos que ella necesitaba, después de que sus primeras entregas no fueran bien recibidas.

Los guantes comenzaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia. Había ejemplares de distintos colores y materiales y la acumulación llegó a llamar la atención por la cantidad de objetos que el felino conseguía transportar.

El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
El misterio de los 1.568 guantes: algunas versiones virales aseguran que el felino reunió esa cantidad en apenas 30 días. Foto: YouTube / Kritter Klub.

Las imágenes mostraron al gato llevando los accesorios hasta el lugar donde recibía alimento y protección. Así, la historia fue interpretada como una muestra de agradecimiento por parte del felino.

El misterio de los guantes desaparecidos y la investigación que reveló al responsable

La acumulación de objetos despertó una pregunta inevitable: ¿de dónde conseguía el gato tantos guantes? En una versión del relato difundida posteriormente en redes sociales, se asegura que los trabajadores de una obra comenzaron a notar la desaparición de sus accesorios y que un equipo de reporteros siguió al animal hasta descubrir dónde los escondía.

Según esa narración, la investigación permitió encontrar una gran cantidad de guantes en el patio de la mujer. El video viral también sostiene que el felino había reunido 1.568 unidades en 30 días.

El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
De llevar ratones a recoger guantes de trabajo: antes de desarrollar su peculiar costumbre, el gato aparecía con pequeñas presas que dejaba cerca de la mujer que lo cuidaba Foto: YouTube / Kritter Klub.

Más allá del misterio, el episodio llamó la atención por el vínculo entre el animal y la persona que lo cuidaba. La mujer había comenzado ofreciéndole algo tan sencillo como comida y un espacio protegido, sin imaginar que terminaría recibiendo una colección de guantes.

En el video que circula actualmente por las redes también se afirma que la cuidadora decidió devolver los objetos a sus propietarios y adoptar definitivamente al felino.

El gato callejero de Corea del Sur que sorprendió a todos por llevar guantes a la mujer que lo alimentaba.
La historia fue difundida por el canal surcoreano Kritter Klub y volvió a circular años después en las redes sociales. Foto: YouTube / Kritter Klub.

Quizás nunca se sepa con certeza qué llevaba al pequeño felino a recorrer las calles con un guante entre los dientes. Lo cierto es que, después de encontrar alimento y refugio en aquella casa, convirtió el patio de su cuidadora en el destino de sus extraños regalos.

Su historia deja una imagen difícil de olvidar: la de un gato callejero que, tras recibir un gesto de cariño, siempre encontraba el camino de regreso hacia la persona que lo había cuidado.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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