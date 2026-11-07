El papa León XIV continúa su gira en Uruguay con una misa en Paysandú: su agenda de sábado

Miles de fieles aguardan al papa en Paysandú

Fieles aguardan la llegada del papa León XIV al departamento de Paysandú donde tiene previsto oficiar este sábado una misa.

Fieles en Paysandú a la espera del papa León XIV. Foto: EFE

La ciudad con 90.000 habitantes recibirá más de 30 mil personas de localidades cercanas, las cuales buscan oír la palabra y la bendición del líder de la Santa Sede

El cronograma de actividades del Papa León XIV en Uruguay

Sábado 7 de noviembre

08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.

09:10: Llegada al aeropuerto de “Brigadier General Tydeo Larre Borges” en Paysandú.

10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.

13:30: Retorno a Montevideo.

17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.

19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre