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El papa León XIV continúa su gira en Uruguay con una misa en Paysandú: su agenda de sábado

El Sumo Pontífice inicia su segunda jornada en su primera escala de su viaje a Sudamérica. Se trata del segundo papa que visita el país vecino tras el último viaje de Juan Pablo II hace 38 años.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Papa León XIV en Uruguay.
Papa León XIV en Uruguay. Foto: REUTERS
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El Papa León XIV continúa su gira por Uruguay con una segunda jornada de actividades que incluyen una multitudinaria misa en Paysandú y un discurso en el mítico estadio Centenario.

Miles de fieles aguardan al papa en Paysandú

Fieles aguardan la llegada del papa León XIV al departamento de Paysandú donde tiene previsto oficiar este sábado una misa.

Fieles en Paysandú a la espera del papa León XIV.
Fieles en Paysandú a la espera del papa León XIV. Foto: EFE

La ciudad con 90.000 habitantes recibirá más de 30 mil personas de localidades cercanas, las cuales buscan oír la palabra y la bendición del líder de la Santa Sede

El cronograma de actividades del Papa León XIV en Uruguay

Sábado 7 de noviembre

08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.

09:10: Llegada al aeropuerto de “Brigadier General Tydeo Larre Borges” en Paysandú.

10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.

13:30: Retorno a Montevideo.

17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.

19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre

  • 10:30: Oficio de la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.
  • 15:10: Ceremonia de despedida oficial en en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.
  • 15:30: Despegue del vuelo pontificio con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
  • 16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery para dar comienzo a su estadía en Argentina
Papa León XIVUruguay
Matias Greisert
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