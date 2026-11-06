No es tarta de manzana: el postre que pidió el Papa León XIV se cocina con 3 huevos, 250 gramos de frutillas y 2 cucharadas de maicena

La torta que pidió el Papa León XIv de cara a su visita a la Argentina. Foto: Freepik y EFE

La llegada del Papa León XIV a la Argentina no solo genera expectativa por las actividades previstas en su agenda, sino también por algunos detalles de su rutina durante la visita prevista entre el 8 y 11 de noviembre. En las últimas horas, se reveló qué alimentos formarán parte de sus desayunos y cuál fue el postre que solicitó de manera particular.

Una panadería ubicada en el barrio porteño de Recoleta será la encargada de elaborar las preparaciones que se servirán en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Pontífice. La propuesta incluirá distintas especialidades de la gastronomía local, aunque una torta se destacó entre los pedidos.

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Cuál es la torta que pidió especialmente el Papa León XIV

Se trata del cheesecake de frutos rojos, una de las opciones elegidas por León XIV para comenzar sus mañanas durante su paso por la Ciudad. El dato fue revelado por el dueño de la panadería, Francisco Parrondo, en una entrevista con el programa Arriba Argentinos, de eltrece. “Va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas, pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, contó el propietario de Dos Escudos, que está ubicada en la esquina de Quintana y Montevideo.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Cómo armar un cheesecake, el postre que conquistó a León XIV

Ingredientes

200 g de galletitas de vainilla

100 g de manteca derretida

600 g de queso crema firme

150 g de azúcar

3 huevos

200 ml de crema de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de maicena

Ralladura de medio limón (opcional)

250 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos o una combinación)

70 g de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de agua

Cheesecake. Foto Unsplash

Paso a Paso

Procesá las galletitas hasta convertirlas en migas bien pequeñas. Añadí la manteca previamente derretida y mezclá hasta conseguir una preparación húmeda y uniforme. Colocala en un molde desmontable de 22 centímetros, cubrí toda la superficie y compactala con ayuda de una cuchara. Reservá en la heladera durante 15 minutos. En un recipiente amplio, integrá el queso crema con el azúcar hasta conseguir una consistencia homogénea. Sumá los huevos uno por uno y mezclá suavemente. Por último, incorporá la crema de leche, la esencia de vainilla, la maicena y, si lo preferís, la ralladura de limón. Distribuí el relleno sobre la base de galletitas y llevá el molde al horno, previamente calentado a 160 °C. Cociná entre 45 y 55 minutos. Para comprobar el punto justo, verificá que los bordes estén firmes mientras que la parte central conserve un leve movimiento. Apagá el horno y dejá reposar el cheesecake en su interior con la puerta apenas abierta. Mientras la preparación se enfría, colocá las frutas en una cacerola junto con el azúcar, el jugo de limón y el agua. Cociná a temperatura baja durante unos 8 a 10 minutos, hasta que la mezcla espese y las frutas comiencen a liberar sus jugos. Retirá del fuego y esperá a que alcance temperatura ambiente. Cuando el cheesecake esté completamente frío, guardalo en la heladera durante un mínimo de cuatro horas para que tome consistencia. Después, desmoldalo con cuidado y distribuí la salsa de frutos rojos por encima.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

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