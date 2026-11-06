La frase de León XIV sobre el Papa Francisco que emocionó a los fieles antes de llegar a Argentina: “Él no pudo”

Foto del Papa León XIV con Francisco en 2023. Foto: Getty Images

El Papa León XIV aseguró que su próxima visita a la Argentina será un homenaje a Francisco, quien nunca regresó a su país natal durante sus 12 años de pontificado. La declaración ocurrió a bordo del avión que lo trasladó desde Roma hasta Montevideo, primera escala de una gira por Sudamérica que también incluirá Perú.

Consultado por los periodistas sobre el significado de su llegada a la tierra de Jorge Bergoglio, el Pontífice respondió: “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”.

La Secretaría de Estado del Vaticano ya había anticipado ese significado. El cardenal Pietro Parolin sostuvo que la llegada del Papa también responde a una espera prolongada en Argentina, ya que muchos fieles no pudieron recibir a Francisco durante su pontificado.

Papa León XIV en el homenaje a Francisco en mayo de 2025. Foto: Vatican Media

Cuándo llegará León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV viaje desde Montevideo hasta Buenos Aires a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, según el itinerario difundido por la Santa Sede.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad.

Uno de los momentos vinculados directamente con la memoria de Francisco será el homenaje previsto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde Jorge Bergoglio ejerció su ministerio como arzobispo antes de ser elegido Papa en 2013.

La agenda también contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada al cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.

El Papa León XIV se trasladará hacia Argentina en un Boeing 737 MAX. Foto: LU17

Qué dijo León XIV sobre su salud y el desafío de recorrer Sudamérica

Durante el encuentro a bordo del avión, León XIV también se refirió a su recuperación después de una intervención quirúrgica y reconoció que algunas personas habían expresado dudas sobre la posibilidad de concretar el viaje. “Desde el primer día nunca tuve dudas: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo”, afirmó.

La gira tendrá una duración de 12 días, recorrerá más de 30.000 kilómetros y abarcará 14 localidades con más de 50 compromisos previstos. El recorrido finalizará en Perú, antes del regreso a Roma programado para el 17 de noviembre.