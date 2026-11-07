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Así es por dentro el hogar minimalista de Marta Fort: lámparas colgantes, mini sillón para su perrita y ventanales amplios

Entre muebles de diseño, amplios ventanales y una estética sofisticada, Marta Fort mostró el rincón más especial de su casa: un exclusivo espacio creado para su perrita que esconde un emotivo guiño a la memoria de Ricardo Fort.

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Casa de Marta Fort
Casa de Marta Fort Foto: @martacfort en Instagram
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Marta Fort, la hija del “comandante” Ricardo Fort, es una usuaria habitual de redes sociales ya que participa en distintos programas de streaming actuales a través de Youtube así como también presenta una gran presencia en Instagram y en colaboración con grandes marcas.

En sus redes sociales, ha compartido en más de una ocasión imágenes de la intimidad de su hogar en las que dejó entrever cada rincón de su living con un diseño que combina tendencias actuales del diseño interior con la funcionalidad. Incluyó además un guiño muy fuerte a su historia familiar.

Marta Fort
Marta Fort incluyó en el diseño de su hogar un guiño muy fuerte a su historia familiar. Foto: @martacfort en Instagram

El detalle que se robó las miradas: el mini sillón exclusivo para su perrita en el living

Marta Fort tiene una perra llamada Royce y creó un lugar específico para ella: un mini sillón tapizado en tono gris oscuro, diseñado especialmente y fabricado a medida del pequeño animal en medio del living.

El mueble acaparó la atención por la remarcada decisión en materia del diseño de interiores; es un mueblecito acolchado con apoyabrazos cilíndricos y patas metálicas cromadas, simulando un sofá tradicional de categoría.

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Marta Fort
Es un mueblecito acolchado con apoyabrazos cilíndricos y patas metálicas cromadas, simulando un sofá tradicional de categoría. Foto: @martacfort en Instagram

Además, el nombre de esta pequeña mascota encierra un significado muy especial en homenaje a su padre, Ricardo Fort, ya que mostraba cierta debilidad y fanatismo por los automóviles de aquella marca de lujo llamada Rolls Royce.

Marta Fort
Marta Fort junto a su perrito nombrado en homenaje a su padre. Foto: @martacfort en Instagram

Lámparas colgantes de diseño que marcan tendencia en la casa de la joven

La iluminación es un aspecto clave en el hogar de Marta Fort ya que de su techo se desprenden lámparas colgantes de diseño esférico con acabados metálicos que aportan calidez y armonía visual al departamento.

La joven opta así por una tendencia que prioriza el orden visual, de modo que los muebles principales se luzcan por sí mismos, dando lugar a un reflejo de su estilo de vida sofisticado y relajado.

Marta Fort
La iluminación es un aspecto clave en el hogar de Marta Fort ya que de su techo se desprenden lámparas colgantes de diseño esférico con acabados metálicos. Foto: @martacfort en Instagram

Ventanales amplios que aportan gran luminosidad y amplitud al espacio

Los amplios ventanales se convierten en uno de los grandes protagonistas de este espacio, ya que permiten el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día y generan una atmósfera cálida, luminosa y acogedora. Esta característica no solo realza cada detalle de la decoración, sino que además potencia la sensación de amplitud, haciendo que el ambiente se perciba más abierto, moderno y conectado con el exterior.

Diseñado como un verdadero refugio dentro del hogar, este sector fue pensado para priorizar el descanso, el bienestar y la comodidad diaria. La combinación de luz natural, espacios despejados y una distribución funcional crea el escenario ideal para relajarse, desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos de tranquilidad en un entorno que invita al confort en cada rincón.

Minimalismo, elegancia y confort en cada rincón del living

El interior de la casa de Marta Fort fusiona materiales acogedores con detalles de estilo moderno. Las paredes lucen obras enmarcadas, entre fotografías e ilustraciones artísticas, que imprimen identidad al espacio sin sobrecargar la decoración. Los pisos de madera en tonos claros aportan una sensación de calidez y generan un contraste armonioso con el mobiliario de diseño rectilíneo.

Marta Fort
Marta Fort Foto: @martacfort en Instagram

Marta Fort suele compartir fragmentos de su día a día con sus seguidores y, esta vez, dejó ver cómo está organizado su living. El sector principal sobresale por su impronta minimalista y equilibrada, con predominio de formas simples, colores suaves y una gama neutra que aporta serenidad. Como pieza central se destaca un sofá de gran tamaño y estilo actual, revestido en una tela de tonalidad clara, acompañado por una mesa baja y pequeños complementos decorativos cuidadosamente seleccionados, entre ellos libros de arte y objetos de inspiración minimalista distribuidos de manera armónica.

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