Cómo jubilarse a los 40 años: ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Jubilación a los 40 años. Foto: Magnific

Dentro de las últimas semanas se revivió la discusión respecto al modo de gestión de las jubilaciones a partir de los 40 años según la Ordenanza 29.604. Estos esquemas de retiro previo a los 60 años en mujeres y 65 en varones responden a marcos normativos estrictamente delimitados que no se aplican de manera masiva.

El marco legal de esta medida basa su aplicación en un sector específico y no de manera completa para aplicar en todo el país. Así, define su jurisdicción (trabajadores bajo la órbita de ANSES o pertenecientes a las cajas previsionales provinciales o municipales), qué actividades comprende (rubros y puestos de trabajo) y la vigencia del texto sin modificaciones posteriores.

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¿Cómo funciona el sistema de jubilación anticipada?

Los regímenes especiales que autoriza el Gobierno argentino en su sistema previsional se refieren a tareas:

Insalubres.

De agotamiento prematuro.

Con entornos de riesgo elevado.

Así, contempla las siguientes condiciones particulares:

Edad y aportes reducidos: son menores las exigencias generales.

Rubros contemplados : minería, transporte y otros sectores industriales.

Cómputo de aportes: contar con 20 años de aportes no habilita por sí solo el retiro si el puesto no encuadra en la legislación diferencial.

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Paso a paso: cómo acceder al retiro diferencial

En primer lugar, la persona solicitante debe consultar la página oficial de la ANSES para ver si figuran computados todos sus años trabajados. Luego debe reunir la documentación necesaria que incluye recibos de sueldo que acrediten las tareas desempeñadas y certificaciones de registro. Finalmente hay que verificar directamente ante la caja previsional correspondiente la edad mínima exacta establecida y las exigencias vigentes para aquella categoría laboral.

La persona debe reunir la documentación necesaria que incluye recibos de sueldo que acrediten las tareas desempeñadas y certificaciones de registro. Foto: ANSES

Paso a paso: cómo llevar a cabo el trámite de manera presencial