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Cómo jubilarse a los 40 años: ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

La posibilidad de jubilarse desde los 40 años volvió al centro del debate tras la reaparición de la Ordenanza 29.604. Qué establece realmente la normativa, quiénes pueden acceder a un retiro anticipado en Argentina y cuáles son los requisitos que exige la ANSES para los regímenes especiales de jubilación.

Redacción Sociedad
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Jubilados
Jubilación a los 40 años. Foto: Magnific
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Dentro de las últimas semanas se revivió la discusión respecto al modo de gestión de las jubilaciones a partir de los 40 años según la Ordenanza 29.604. Estos esquemas de retiro previo a los 60 años en mujeres y 65 en varones responden a marcos normativos estrictamente delimitados que no se aplican de manera masiva.

El marco legal de esta medida basa su aplicación en un sector específico y no de manera completa para aplicar en todo el país. Así, define su jurisdicción (trabajadores bajo la órbita de ANSES o pertenecientes a las cajas previsionales provinciales o municipales), qué actividades comprende (rubros y puestos de trabajo) y la vigencia del texto sin modificaciones posteriores.

ANSES cobros
ANSES Foto: ANSES

¿Cómo funciona el sistema de jubilación anticipada?

Los regímenes especiales que autoriza el Gobierno argentino en su sistema previsional se refieren a tareas:

  • Insalubres.
  • De agotamiento prematuro.
  • Con entornos de riesgo elevado.

Así, contempla las siguientes condiciones particulares:

  • Edad y aportes reducidos: son menores las exigencias generales.
  • Rubros contemplados: minería, transporte y otros sectores industriales.
  • Cómputo de aportes: contar con 20 años de aportes no habilita por sí solo el retiro si el puesto no encuadra en la legislación diferencial.
Jubilados
Our consultant is very reliable Foto: Magnific

Paso a paso: cómo acceder al retiro diferencial

  1. En primer lugar, la persona solicitante debe consultar la página oficial de la ANSES para ver si figuran computados todos sus años trabajados.
  2. Luego debe reunir la documentación necesaria que incluye recibos de sueldo que acrediten las tareas desempeñadas y certificaciones de registro.
  3. Finalmente hay que verificar directamente ante la caja previsional correspondiente la edad mínima exacta establecida y las exigencias vigentes para aquella categoría laboral.
Oficina ANSES
La persona debe reunir la documentación necesaria que incluye recibos de sueldo que acrediten las tareas desempeñadas y certificaciones de registro. Foto: ANSES

Paso a paso: cómo llevar a cabo el trámite de manera presencial

  1. Revisar los datos personales y la Historia Laboral a través de Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa consulta permite corroborar los años de servicio registrados y detectar posibles inconsistencias, así como determinar si es necesario tramitar constancias laborales o actualizar datos antes de comenzar el proceso de jubilación.
  2. Llevar el DNI y la documentación que acredite su trayectoria laboral estable junto a los comprobantes de los aportes correspondientes.
  3. Sacar turno a través de los canales oficiales.
  4. Presentar la solicitud ante el organismo ANSES para que evalúe el cumplimiento de las condiciones legales. La gestión es gratuita y no requiere intermediarios.
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