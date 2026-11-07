Cómo jubilarse a los 40 años: ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Dentro de las últimas semanas se revivió la discusión respecto al modo de gestión de las jubilaciones a partir de los 40 años según la Ordenanza 29.604. Estos esquemas de retiro previo a los 60 años en mujeres y 65 en varones responden a marcos normativos estrictamente delimitados que no se aplican de manera masiva.
El marco legal de esta medida basa su aplicación en un sector específico y no de manera completa para aplicar en todo el país. Así, define su jurisdicción (trabajadores bajo la órbita de ANSES o pertenecientes a las cajas previsionales provinciales o municipales), qué actividades comprende (rubros y puestos de trabajo) y la vigencia del texto sin modificaciones posteriores.
¿Cómo funciona el sistema de jubilación anticipada?
Los regímenes especiales que autoriza el Gobierno argentino en su sistema previsional se refieren a tareas:
- Insalubres.
- De agotamiento prematuro.
- Con entornos de riesgo elevado.
Así, contempla las siguientes condiciones particulares:
- Edad y aportes reducidos: son menores las exigencias generales.
- Rubros contemplados: minería, transporte y otros sectores industriales.
- Cómputo de aportes: contar con 20 años de aportes no habilita por sí solo el retiro si el puesto no encuadra en la legislación diferencial.
Paso a paso: cómo acceder al retiro diferencial
- En primer lugar, la persona solicitante debe consultar la página oficial de la ANSES para ver si figuran computados todos sus años trabajados.
- Luego debe reunir la documentación necesaria que incluye recibos de sueldo que acrediten las tareas desempeñadas y certificaciones de registro.
- Finalmente hay que verificar directamente ante la caja previsional correspondiente la edad mínima exacta establecida y las exigencias vigentes para aquella categoría laboral.
Paso a paso: cómo llevar a cabo el trámite de manera presencial
- Revisar los datos personales y la Historia Laboral a través de Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa consulta permite corroborar los años de servicio registrados y detectar posibles inconsistencias, así como determinar si es necesario tramitar constancias laborales o actualizar datos antes de comenzar el proceso de jubilación.
- Llevar el DNI y la documentación que acredite su trayectoria laboral estable junto a los comprobantes de los aportes correspondientes.
- Sacar turno a través de los canales oficiales.
- Presentar la solicitud ante el organismo ANSES para que evalúe el cumplimiento de las condiciones legales. La gestión es gratuita y no requiere intermediarios.